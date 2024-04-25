Архитектурный комплекс Ходжа Ахрар – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектурный комплекс Ходжа Ахрар» в Самарканде на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Великий Самарканд: пешеходная прогулка
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Великий Самарканд: пешеходная прогулка
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Завтра в 10:00
18 апр в 10:00
$160 за экскурсию
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Начало: Ж/д вокзал, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 апр в 10:00
$200 за экскурсию
Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
На автобусе
16 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
Начало: ЖД вокзал Ташкент
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Котко
    25 апреля 2024
    Великий Самарканд: пешеходная прогулка
    Райхон отличная гид, очень подробно и с интересом погрузила нас в исторические факты. рекомендуем 10/10:) отдельно хочется отметить радушное отношение и позитив сопровождавший всю программу
  • A
    Alexey
    24 октября 2023
    Великий Самарканд: пешеходная прогулка
    Прекрасная экскурсия с прекрасным экскурсоводом и человеком - Райхоной! Очень комфортно было до всех культурных мест добираться на автомобиле. Очень много
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    успели посмотреть, экскурсия даже продлилась дольше запланированного! Очень много Интересного узнали от Райхоны, и исторических фактов, и о жизни людей в Самарканде. Помогла на рынке с выбором гостинцев домой. В общем, от души рекомендую экскурсию с этим прекрасным экскурсоводом!

  • Л
    Лариса
    30 апреля 2023
    Великий Самарканд: пешеходная прогулка
    Нам очень повезло, что экскурсию провела Райхона. Великолепное знание предмета, чёткая подача информации. На любые темы начиная от жизни исторических
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    личностей до бытовых и культурных тонкостей народов проживающих в Самарканде, Райхона поддержит разговор и даст такие интересные факты, что по неволе захочется продолжить знакомство с этим удивительным городом. Время на экскурсии пронеслось незаметно, а впечатлений много. Всем рекомендую Райхону.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Архитектурный комплекс Ходжа Ахрар»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в апреле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Архитектурный комплекс Ходжа Ахрар" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 260. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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