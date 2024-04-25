Индивидуальная
до 1 чел.
Великий Самарканд: пешеходная прогулка
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Завтра в 10:00
18 апр в 10:00
$160 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Начало: Ж/д вокзал, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
18 апр в 10:00
$200 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)
Начало: ЖД вокзал Ташкент
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$260 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККотко25 апреля 2024Райхон отличная гид, очень подробно и с интересом погрузила нас в исторические факты. рекомендуем 10/10:) отдельно хочется отметить радушное отношение и позитив сопровождавший всю программу
- AAlexey24 октября 2023Прекрасная экскурсия с прекрасным экскурсоводом и человеком - Райхоной! Очень комфортно было до всех культурных мест добираться на автомобиле. Очень много
- ЛЛариса30 апреля 2023Нам очень повезло, что экскурсию провела Райхона. Великолепное знание предмета, чёткая подача информации. На любые темы начиная от жизни исторических
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Архитектурный комплекс Ходжа Ахрар»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в апреле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Архитектурный комплекс Ходжа Ахрар" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 260. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Архитектурный комплекс Ходжа Ахрар», 4 ⭐ отзыва, цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь