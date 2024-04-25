читать дальше успели посмотреть, экскурсия даже продлилась дольше запланированного! Очень много Интересного узнали от Райхоны, и исторических фактов, и о жизни людей в Самарканде. Помогла на рынке с выбором гостинцев домой. В общем, от души рекомендую экскурсию с этим прекрасным экскурсоводом!

Прекрасная экскурсия с прекрасным экскурсоводом и человеком - Райхоной! Очень комфортно было до всех культурных мест добираться на автомобиле. Очень много