I Irina Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем У нас был замечательный гид Одил. Он настолько обстоятельно рассказывал нам об истории города, что мы остались в полном восторге от увиденного и услышанного. Такая непростая история Самарканда от древнего города до наших дней. Огромное спасибо за экскурсию.

Л Лариса Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем Очень понравилась экскурсия с Одилом. Много информации, но не занудно, легко воспринимается. 5 часов пролетели незаметно, спасибо большое еще раз, Одил.

Т Татьяна Классический Самарканд на автомобиле Экскурсрвод знащий, рассказывает хорошо. Экскурсия позволила сразу, в первый день по приезде, составить представление об основных достопримечательностях Самарканда. Автомобиль комфортный.

И Инга Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем Все очень понравилось, много интересного рассказал экскурсовод. Даже зонтики принес с собой, так как шел дождь. Показал хорошие локации для фото, скинул точки с вкусной самсой и пловом!

Г Галина Классический Самарканд на автомобиле читать дальше 5 часов был Шохрух Махмудов. Экскурсия была по историческим местам Самарканда. Высокая эрудиция и глубокие знания Шохруха позволили нам окунуться в сказачный мир древнего Самарканда. Кроме того, Шохрух проявил себя, как профессиональный фоторгаф, выбирая вилы и ракурсы для фотосъемок. По окончании экскурсии Шорхух люьезнодоставил нас к ресторану Самарканд, где мы смогли насладиться вкусными блюдами узбекской кухни. Мы очень довольны и рекомнндуем. Наша экскурсия началась по приезду, с жд вокзала, где нас встретили на комфортабельном кроссовере BYD. Нашем экскурсоводом на протяжении более