Комплекс Имама аль-Бухари – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Комплекс Имама аль-Бухари» в Самарканде на русском языке, цены от $43. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
5 часов
44 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
Начало: Мавзолей Гур-Эмир https://maps. app. goo. gl/A7vtK...
Расписание: Ежедневно в 10:00 или 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$43.75 за человека
Классический Самарканд на автомобиле
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Классический Самарканд на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт или место по договорённост...
Расписание: Ежедневно по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$185.33 за экскурсию
Почувствуйте захватывающий дух Самарканда
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Почувствуйте захватывающий дух Самарканда
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$125 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    7 апреля 2025
    Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
    У нас был замечательный гид Одил. Он настолько обстоятельно рассказывал нам об истории города, что мы остались в полном восторге от увиденного и услышанного. Такая непростая история Самарканда от древнего города до наших дней. Огромное спасибо за экскурсию.
  • Л
    Лариса
    5 апреля 2025
    Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
    Очень понравилась экскурсия с Одилом. Много информации, но не занудно, легко воспринимается. 5 часов пролетели незаметно, спасибо большое еще раз, Одил.
  • Т
    Татьяна
    2 апреля 2025
    Классический Самарканд на автомобиле
    Экскурсрвод знащий, рассказывает хорошо. Экскурсия позволила сразу, в первый день по приезде, составить представление об основных достопримечательностях Самарканда. Автомобиль комфортный.
  • И
    Инга
    29 марта 2025
    Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
    Все очень понравилось, много интересного рассказал экскурсовод. Даже зонтики принес с собой, так как шел дождь. Показал хорошие локации для фото, скинул точки с вкусной самсой и пловом!
  • Г
    Галина
    22 февраля 2025
    Классический Самарканд на автомобиле
    Наша экскурсия началась по приезду, с жд вокзала, где нас встретили на комфортабельном кроссовере BYD. Нашем экскурсоводом на протяжении более
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    5 часов был Шохрух Махмудов. Экскурсия была по историческим местам Самарканда. Высокая эрудиция и глубокие знания Шохруха позволили нам окунуться в сказачный мир древнего Самарканда. Кроме того, Шохрух проявил себя, как профессиональный фоторгаф, выбирая вилы и ракурсы для фотосъемок. По окончании экскурсии Шорхух люьезнодоставил нас к ресторану Самарканд, где мы смогли насладиться вкусными блюдами узбекской кухни. Мы очень довольны и рекомнндуем.

  • В
    Вадим
    16 декабря 2024
    Классический Самарканд на автомобиле
    Были в солнечном Самарканде в конце ноября, с погодой повезло - солнце и +18. Гид Шохрух показал все достопримечательности города:
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    мавзолей Тамерлана, площадь Регистан, комплекс Шахи Занда и конечно рынок. Шохрух прекрасно знает свой город, его обычаи и историю, рассказал не только про древний Самарканд, но и про современный. Экскурсия проходила на шикарном автомобиле. Шохрух, спасибо тебе за увлекательную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Комплекс Имама аль-Бухари»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбляя в Самарканд: прогулка с местным жителем
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  3. Почувствуйте захватывающий дух Самарканда
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  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в апреле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Комплекс Имама аль-Бухари" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 185.33. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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