Колесо обозрения - ежедневный тур в 11:00

Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу...

3.7
3 отзыва
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу Будапешта, чтобы вы увидели как главные символы города, так и тихие, но любопытные улочки.

Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!
Колесо обозрения - ежедневный тур в 11:00
Колесо обозрения - ежедневный тур в 11:00
Колесо обозрения - ежедневный тур в 11:00
Колесо обозрения - ежедневный тур в 11:00
Колесо обозрения - ежедневный тур в 11:00
Колесо обозрения - ежедневный тур в 11:00
Колесо обозрения - ежедневный тур в 11:00

Что вы увидите 🤩

  • Базилика Святого Иштвана
  • спрятанный рынок 5-го района
  • памятник советским воинам-освободителям на площади Свободы
  • поп-ап памятник Майклу Джексону
  • Парламент
  • Туфли на набережной Дуная
  • самое старое метро на континенте
  • Цепной мост
  • Фарфоровые Фонтаны.

Что вас ожидает:

  • Топ достопримечательностей Будапешта
В программе маршрут, который одновременно содержит основные достопримечательности и скрытые от глаз туриста улочки. Встречаемся у колеса обозрения в центре города и идём по золотому кольцу Будапешта: вы увидите Базилику Святого Иштвана, заглянете на спрятанный рынок 5-го района и осмотрите памятник советским воинам-освободителям на площади Свободы. Сфотографируетесь у поп-ап памятника Майклу Джексону, впечатлитесь легендарным зданием Парламента и раскроете печальную историю мемориала «Туфли на набережной Дуная». Я также покажу вам самое старое метро на континенте и отведу к Цепному мосту и Фарфоровым Фонтанам — вы ничего не упустите!
  • Лайфхаки от местного жителя
  • Я расскажу о каждой достопримечательности на нашем пути не только общие исторические сведения, но и малоизвестные и весьма любопытные факты. Также вы узнаете подробности жизни местных иммигрантов и полезные рекомендации для любого путешественника: по каким ценам экспаты ходят в термальные бани и кто может получить 60% скидку на массаж, или, к примеру, почему на ранние рейсы в Москву и Санкт-Петербург быстрее и дешевле ехать на утреннем экспрессе. Своими советами я упрощу вашу жизнь в мадьярской столице.

Организационные детали:

    Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
    Возьмите с собой наличные деньги — возможно они понадобятся на рынке

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-10 человек
    Обзорная экскурсия
    €20

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения
    Budapest, Erzsébet tér 4
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 11:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 11:00

    Максим Ф.
    Максим Ф.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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