Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

Онлайн-прогулка по одному из старейших районов Токио

В реальном времени увидеть храмовый комплекс Сэнсо-дзи и погрузиться в мир японских традиций

4.8
19 отзывов
Многие уверены, что Токио — мегаполис с небоскрёбами и безумным ритмом жизни, а самураи, гейши и синтоистские храмы остались в прошлом.

Но мы докажем обратное: перенесем вас в оазис старой Японии, район Асакуса.

В прямом эфире вы рассмотрите снаружи и изнутри храмы комплекса Сэнсо-дзи, заглянете в сувенирные лавки Накамисэ-дори и познакомитесь с обычаями японцев.
Онлайн-прогулка по одному из старейших районов Токио
Онлайн-прогулка по одному из старейших районов Токио
Онлайн-прогулка по одному из старейших районов Токио
Онлайн-прогулка по одному из старейших районов Токио
Онлайн-прогулка по одному из старейших районов Токио
Онлайн-прогулка по одному из старейших районов Токио
Онлайн-прогулка по одному из старейших районов Токио
Онлайн-прогулка по одному из старейших районов Токио

Что вы увидите и узнаете

  • Улицы района Асакуса, которые погрузят вас в атмосферу старого Токио. Понаблюдаем за повседневной жизнью японцев, встретим рикш и токийцев в колоритных кимоно, увидим здание в форме пивной кружки и другие интересные постройки.
  • Храмовые ворота, ведущие в комплекс Сэнсо-дзи. Вы узнаете, какой ритуал проходят японцы перед тем, как зайти в храм. Разберетесь в отличиях буддизма от синтоизма, встретите богов Ветра и Грома, а также увидите знаменитый фонарь Каминаримон.
  • Торговая улица Накамисэ-дори. Здесь мы рассмотрим традиционные японские сувениры — от юката (легкое летнее кимоно), вееров и бумажных фонариков до рисовых сладостей данго и окаси. А заодно поговорим про местные приметы: например, выясним, почему японцы часто используют изображение зайца и зачем покупают кукол «нингё».
  • Храмовый комплекс Сэнсо-дзи, по легенде основанный благодаря двум братьям-рыбакам. Мы заглянем в храм богини Каннон и разберемся в его устройстве. А после прогуляемся по прихрамовому саду с мостиками и водоемами, в которых плещутся карпы кои.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Токио. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами:)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг, которые помогут погрузиться в культуру Японии
🚩 Начало и место завершения: у экрана:) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Владимир
Владимир
Добрый день! Наша команда С 2003 года открывает для российских путешественников Японию. Все наши русскоязычные гиды — профессиональные, дипломированные востоковеды, которые имеют лицензии по требованиям JATA, живут и работают в Японии более 15 лет и ежедневно продолжают изучать и познавать эту замечательную страну. Мы обещаем вам приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о национальных традициях, истории, вкусах, напитках и кухне.
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19 реальных отзывов от туристов

Л
2 авг 2021
👍👍👍
Е
31 июля 2021
Отличная экскурсия, настоящий подарок путешественнику! Ощущение, что я сама прошла по улочкам Токио, попробовала сладости, зашла в храмы! Очень понравилось, что Ольга разговаривает с прохожими, с продавцами… эффект присутствия полный! Спасибо за возможность задать вопросы, восхищает глубина знаний гида! И, конечно, выше всяких похвал организация экскурсии - вступление соведущего Владимира, короткий перерыв в середине экскурсии, качество связи! Огромное спасибо!
Т
19 июля 2021
Экскурсия понравилась! Знакомство с новой культурой, традициями, храмами различных религий. Гид ведет рассказ эмоционально, информативно. Спасибо!
М
11 июля 2021
Очень понравилась экскурсия, даже эффект присутствия получился 😀👍🏻 Экскурсовод отлично владеет информацией 👍🏻Хотелось бы ещё больше узнать про жизнь в Японии и про особенности других районов🙏Поэтому жду ещё новых он-лайн экскурсий😊😊😊
Анна
11 июля 2021
Трудно было смотреть, по-видимому, не было стабилизатора у камеры и изображение дергалось довольно сильно.
Михаил
10 июля 2021
Пишу по горячим следам. По-тря-са-ю-ще. )) Очень интересная экскурсия, великолепная подача, блестящее знание материала… Спасибо большое!
А
27 июня 2021
Замечательно! Динамично и познавательно. Очень легко воспринимается. Действительно есть эффект присутствия на экскурсии. Опытный гид. Особенно интересное было посмотреть на Японию глазами нашего соотечественника, погруженного в эту культуру, повседневную жизнь.
Е
13 июня 2021
О, эта экскурсия очень удивила… работает слаженно целый коллектив увлеченных людей. Работа гида и оператора поразила, все продумано и отработано, в перерыв 5-минутный хорошо вписана заставка с приятной музыкой и подобранным видеорядом. В целом экскурсия мне понравилась. Японская тема для меня интересна, но совершенно новая в плане деталей, изюминок культуры и реальной жизни местных жителей, поэтому в 1й раз мне было трудновато воспринимать рассказ гида (можно сказать, что впервые живьём слышала фрагменты японской речи, много новых терминов и слов). Это прекрасно, идет процесс познания мира))). Гид местный показала разное: рикш, сувениры, еду, храмовые комплекс и природу (японские сады какие они на самом деле). Гид развернуто и с удовольствием ответила и на вопросы, которые мы ей задали. Конечно за 1.5 часа просто невозможно объять необъятное. Для первого раза достаточно. Хотелось бы еще другие темы в новых экскурсиях по Токио и другим городам Японии. Из может быть минусов хотелось бы обратить внимание на такой момент: начало встречи проводила Ольга (как я понимаю, она не находится на месте работы гида и дает общую инф о Токио. Эта инф носит такой быстрый общий характер несколько энциклопедический. Это неплохо, пусть будет такой материал, он нужен, но подавать его слушателям желательно живее и не читать откуда-то (как будто что-то запретное), постоянно опуская глаза в текст, а рассказывать свободно и эмоционально от себя. Иначе у меня создалось ощущение, будто студент плохо выучил билет на экзамене и все время норовит заглянуть в шпаргалку))). Это шутка, но учтите, пожалуйста, этот момент в будущих экскурсиях. Благодарю всю команду за экскурсию по Токио! С удовольствием приму участие в Ваших новых экскурсиях в стране восходящего солнца))
О
12 июня 2021
Отличная экскурсия! Удалось погрузиться в атмосферу города. Интересный рассказ о достопримечательностях. Красивые кимоно. Потрясающие храмы. Про сувениры и сладости тоже не забыли, тоже интересно.
В
12 июня 2021
Очень атмосферная экскурсия! Интересный рассказ гида, четкая и красочная картинка. И ещё - японские традиции и обычаи. Для тех, кто был - приятные воспоминания, для тех, кто не был - хорошие впечатления. Здорово!
Янина
7 июня 2021
Прекрасная экскурсия! Культура познается в нюансах) Интересуюсь историей Японии, традициями, но на этой экскурсии узнала множество интересных фактов о повседневной жизни современного Токио, того, что не пишут в книгах и путеводителях. Безумно интересно) Благодарю за возможность увидеть живую жизнь, эффект присутствия великолепный. Прекрасно, что съёмка ведётся дополнительно, и можно не только слышать, но и видеть общение экскурсовода с людьми. Побольше бы таких экскурсий. Спасибо!
И
7 июня 2021
Замечательная экскурсия. Время пролетело незаметно. Гида не отвлекала съемка, поэтому все внимание было на содержании экскурсии. Я никогда не была в Японии, поэтому для меня был открыт новый мир.
Е
31 мая 2021
Очень поверхностно по тексту и невнятная речь по качеству звука.
A
31 мая 2021
Владимир и его команда во время закрытия границ и ограничения авиасообщений дают любителям путешествий уникальную возможность - перенестись в Японию, чтобы познакомится с одним из районов Токио. Благодаря профессиональному гиду (Гиду с большой буквы), великолепно владеющему информацией и языками, мастерству оператора нам удалось познакомится с культурой, традициями, храмовыми комплексами и гастрономическими пристрастиями этой удивительной страны. Слаженная работа всей команды на 1.5 часа позволяет совершенно забыть о том, что экскурсия проводится в режиме онлайн, настолько происходит глубокое погружение в атсмосферу Токио.
И
31 мая 2021
Увлекательная экскурсия, обаятельная и очень эрудированная экскурсовод! Получила незабываемое впечатление от торговой улочки Асакусы, обилия японских сувениров и лакомств; истории и легенд древнего храма Сенсо дзи! Маршрут продуман до мелочей- увидела и современный Токио (рикши очаровали)) и старинные сооружения. Спасибо!
Ещё 4 отзыва

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