Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Токио

О, эта экскурсия очень удивила… работает слаженно целый коллектив увлеченных людей. Работа гида и оператора поразила, все продумано и отработано, в перерыв 5-минутный хорошо вписана заставка с приятной музыкой и подобранным видеорядом. В целом экскурсия мне понравилась. Японская тема для меня интересна, но совершенно новая в плане деталей, изюминок культуры и реальной жизни местных жителей, поэтому в 1й раз мне было трудновато воспринимать рассказ гида (можно сказать, что впервые живьём слышала фрагменты японской речи, много новых терминов и слов). Это прекрасно, идет процесс познания мира))). Гид местный показала разное: рикш, сувениры, еду, храмовые комплекс и природу (японские сады какие они на самом деле). Гид развернуто и с удовольствием ответила и на вопросы, которые мы ей задали. Конечно за 1.5 часа просто невозможно объять необъятное. Для первого раза достаточно. Хотелось бы еще другие темы в новых экскурсиях по Токио и другим городам Японии. Из может быть минусов хотелось бы обратить внимание на такой момент: начало встречи проводила Ольга (как я понимаю, она не находится на месте работы гида и дает общую инф о Токио. Эта инф носит такой быстрый общий характер несколько энциклопедический. Это неплохо, пусть будет такой материал, он нужен, но подавать его слушателям желательно живее и не читать откуда-то (как будто что-то запретное), постоянно опуская глаза в текст, а рассказывать свободно и эмоционально от себя. Иначе у меня создалось ощущение, будто студент плохо выучил билет на экзамене и все время норовит заглянуть в шпаргалку))). Это шутка, но учтите, пожалуйста, этот момент в будущих экскурсиях. Благодарю всю команду за экскурсию по Токио! С удовольствием приму участие в Ваших новых экскурсиях в стране восходящего солнца))