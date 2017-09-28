1 отзыв оставили туристы

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Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая

Прикоснуться к многовековой традиции — сбор зеленого чая на плантации в префектуре Сидзуока

5
1 отзыв
Mila
Mila – Гид из Токио
Никогда не собирали зеленый чай в ясный погожий день? Теперь есть возможность прикоснуться к выращиванию зеленого чая прямо на плантации, облачившись в костюм сборщиков чая, который несильно менялся на протяжении веков.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €400 за экскурсию

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Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая

Программа

Мои японские знакомые управляют несколькими чайными плантациями в префектуре Сизуока, которая занимает лидирующие позиции по объему производства японского зеленого чая. Их сотрудницы помогут вам надеть костюм и проводят на плантацию, где у вас будет полчаса-час для усвоения навыков сборщиков чая, и/или для фотосессии на фоне чайных кустов изумрудно-зеленого цвета и окрестных гор ⛰️. Возможно, что и гора Фудзияма, которая находится совсем неподалеку, откроет свой прекрасный лик.

В ходе экскурсии 🧭 я расскажу про историю 📖 чая, эстетические традиции буддийской школы зэн и про традиционные десерты, которые японцы употребляют с чаем.

По возвращении в комнату для переодевания вам вручат пачку листового чая в качестве сувенира 🎁, и косынку-бандану вы тоже сможете забрать с собой.

Вариантов для самостоятельного продолжения прогулки есть несколько. В окрестностях делают неплохое пиво, распивая его после посещения горячих источников, а в часе езды – крупный морской порт со свежайшими суши.

Организационные детали

Из Токио до заветной чайной плантации можно добраться на поездах на супер-экспрессе (около 4, 000 йен в один конец) или на обычном поезде 🚂 (2, 700 йен). Поезд — самый комфортный, быстрый и экономичный способ добраться в нашем случае, так как аренда такси 🚕 на большие расстояния — удовольствие дорогое, а международные водительские права россиян в Японии, увы, недействительны. Если вас больше 5-ти человек, возможно, есть смысл заказать трансфер на такси-минивене.

Возможны скидки в случае, если место встречи и прощания — станции Атами или Мисима.

Начало и место завершения
🚩 один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo/ Shinagawa/ Shinjuku/ Shibuya) или станция Одавара (обсудим - зависит от расположения Вашей гостиницы)
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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1 отзыв оставили туристы

28 сентября 2017
Побывали вместе с прекрасным гидом Милой на экскурсии по плантации зеленого чая, которая находится в часе езды от Токио. На платнтации на вас оденут национальный костюм, проведут к месту сбора чая, кстати, довольно интересное занятие. Кроме того, место само по себе очень красивое и атмосферное, получаются очень красивые колоритные фотографии. После экскурсии есть возможность купить хороший зеленый чай в специальном магазине. Очень рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет хотя бы ненадолго выехать за пределы Токио и посмотреть, как живут небольшие города и фермы Японии. Сама дорога занимает немного времени, даже самые маленькие дети не устанут. В ходе экскурсии Мила рассказала не только об истории зеленого чая, но и ответила на все интересующие вопросы о Японии. Сама Мила очень интересный и внимательный человек, никаких накладок не было, у нас остались самые приятные впечатление и желание посетить другие ее экскурсии по приезду в Японию.

Mila проводит ещё 5 экскурсий

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