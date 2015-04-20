1 отзыв оставили туристы

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Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы

5
1 отзыв
Mila
Mila – Гид из Токио
Включите в ваш маршрут приморский городок Одавара, где находится восстановленный средневековый замок 🏰 Одавара.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €360 за экскурсию

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Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы

Будучи близким к совершенству в плане обороны, в эпоху “воюющих княжеств”, в XVI веке, замок 🏰 выдерживал штурм и осаду двух великих военачальников той эпохи, Уэсуги Кэнсин и Такеда Сингэн, одни имена которых наводили ужас и внушали почтение их современникам.

Возвышаясь над океанскими водами залива Сагами, замок Одавара находится на равнине, на подступах к горной цепи Хаконэ, которая, как и гладь океана, отлично видна со смотровой площадки главной башни замка. Там же, в главной башне замка, можо посетить один из лучших музеев префектуры Канагава по мнению местных знатоков “цитаделей самураев” – собрана хорошая коллекция не только средневековых доспехов и оружия (латы, шлемы, мечи, копья, луки, стрелы, мушкеты), но и предметов интерьера и быта, некоторых предметов искусства. Фотографировать не разрешено, к сожалению.

У подножия замка есть еще один музей 🖼 который обычно нравится детям – так как там имеются интерактивные стенды, и можно многое и потрогать, и сфотографировать. В основном все на японском и нуждается в переводе, но звуки осады замка или театрализованное предстaвление в 3D могут представлять интерес тем не менее. Подчас в этот музей забредают и взрослые определенного склада, так как устройство замка Одавара было использовано в нескольких популярных видеоиграх 😃

Территория замка особенно привлекательна в конце февраля-начале марта когда цветут старые сливовые деревья 🌳, в обилии высаженные по всей территории замка. В сезон цветения сакуры (апрель), азалии (май), гортензии в сезон дождей (июнь) и жарким влажным летом когда расцветают лотосы (конец июля – август) замок тоже очень привлекателен.

*Большинство японских замков – восстановленные либо отстроенные заново в ХХ веке. Те, что не были сожжены случайными пожарами или стихией, были или разобраны на строительный материал как “пережиток феодального прошлого” в эпоху реформ Мейдзи, или уничтожены авиаударами противника во время Второй Мировой войны. Лишь 12 замков по всей стране сохранились в их первоначальном виде.

Начало и место завершения
🚩 JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокзал Токио
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Замок Одавара — цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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1 отзыв оставили туристы

20 апреля 2015
Спасибо Миле! Все было очень здОрово, познавательно и комфортно!

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