1 отзыв оставили туристы

Будучи близким к совершенству в плане обороны, в эпоху “воюющих княжеств”, в XVI веке, замок 🏰 выдерживал штурм и осаду двух великих военачальников той эпохи, Уэсуги Кэнсин и Такеда Сингэн, одни имена которых наводили ужас и внушали почтение их современникам.

Возвышаясь над океанскими водами залива Сагами, замок Одавара находится на равнине, на подступах к горной цепи Хаконэ, которая, как и гладь океана, отлично видна со смотровой площадки главной башни замка. Там же, в главной башне замка, можо посетить один из лучших музеев префектуры Канагава по мнению местных знатоков “цитаделей самураев” – собрана хорошая коллекция не только средневековых доспехов и оружия (латы, шлемы, мечи, копья, луки, стрелы, мушкеты), но и предметов интерьера и быта, некоторых предметов искусства. Фотографировать не разрешено, к сожалению.

У подножия замка есть еще один музей 🖼 который обычно нравится детям – так как там имеются интерактивные стенды, и можно многое и потрогать, и сфотографировать. В основном все на японском и нуждается в переводе, но звуки осады замка или театрализованное предстaвление в 3D могут представлять интерес тем не менее. Подчас в этот музей забредают и взрослые определенного склада, так как устройство замка Одавара было использовано в нескольких популярных видеоиграх 😃

Территория замка особенно привлекательна в конце февраля-начале марта когда цветут старые сливовые деревья 🌳, в обилии высаженные по всей территории замка. В сезон цветения сакуры (апрель), азалии (май), гортензии в сезон дождей (июнь) и жарким влажным летом когда расцветают лотосы (конец июля – август) замок тоже очень привлекателен.

*Большинство японских замков – восстановленные либо отстроенные заново в ХХ веке. Те, что не были сожжены случайными пожарами или стихией, были или разобраны на строительный материал как “пережиток феодального прошлого” в эпоху реформ Мейдзи, или уничтожены авиаударами противника во время Второй Мировой войны. Лишь 12 замков по всей стране сохранились в их первоначальном виде.