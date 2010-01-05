Спутник С. проводит ещё 6 экскурсий

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Буддийский монастырь Ссангеса и провинциальный парк Майсан

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сеула
За время автомобильной экскурсии 🧭 вы побываете в провинциальном парке 🌳 Майсан, который известен благодаря рукотворным каменным пагодам и двум горным ⛰️ вершинам в форме лошадиных ушей.

Отправимся в национальный парк Чирисан, где прогуляемся по «дороге вишневых бутонов» и осмотрим знаменитый буддийский монастырь Ссангеса.
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Буддийский монастырь Ссангеса и провинциальный парк Майсан
Однодневная экскурсия ⛳ в крупнейший национальный парк 🌳 Кореи - Чирисан, с посещением древнего буддийского монастыря Ссангеса; и в уникальный провинциальный парк Маисан.

Маисан (провинциальный парк):

  • Расположен приблизительно в 2. 5-3 часах от Сеула.
  • Буквально "Уши лошади". Две главные вершины комплекса, действительно, похожи на ушки лошади. Олицетворяют вершины женское (повыше - 673 м) и мужское (пониже - 667 м) начала - инь и янь.
  • Парк знаменит множеством рукотворных пагод, собранных в одном месте ревностным монахом. Пагоды также "парные", также несут в себе женское и мужское начала. Во время неутомительной прогулки, которая займет около часа, мы увидим прекрасные пейзажи гор ⛰️ Маисан, а также познакомимся с рукотворным чудом - парком пагод.
  • Вдоль дороги, ведущей к пагодам, высажена великолепная аллея сакуры (потккот по-корейски), считающаяся одной из красивейших в Корее. Благодаря уникальному климату она расцветает здесь позднее всех остальных "вишневых" мест страны. Обед (не включен в стоимость) стоит особо отметить: кухня 🥧 провинции Чолла, и, в частости, уезда Чинан-гун, где расположен парк, считается лучшей в Корее.
  • После переезда (около 1. 5-2 часов) мы пребываем в знаменитый монастырь Ссангеса, место паломничества как буддийстов, так и любителей любования прекрасной потккот - сакурой.
Монастырь Ссангеса ("Храм двух потоков")
Расположен в узеде Хадон провинции Южная Кёнсан, на склонах гор Чирисан - самых величественных гор материковой части Южной Кореи, крупнейшего национального парка.
Основан монастырь был в 722 году двумя учениками мастера Ыйсана - Самбопом и Тэби. Говорят, место строительства храма им подсказал горный дух в образе тигра. К сожалению, во время вторжения японцев в к. 16 века монастырь был полностью разрушен; большая часть современных зданий и сооружений монастыря относятся к 17 веку.
Неподалеку от храма находится знаменитый исторический рынок Хваге Чантхо, на котором мы сможем познакомиться и полакомиться, при желании, продукцией двух провинций - Кёнсан и Чолла.
Что входит
  • гид
  • трансферы
  • входные билеты
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 будет указано в ваучере

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Спутник С.
Спутник С.
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