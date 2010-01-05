Спутник С. проводит ещё 6 экскурсий

Однодневная экскурсия ⛳ в крупнейший национальный парк 🌳 Кореи - Чирисан, с посещением древнего буддийского монастыря Ссангеса; и в уникальный провинциальный парк Маисан.

Маисан (провинциальный парк):

Расположен приблизительно в 2. 5-3 часах от Сеула.

Буквально "Уши лошади". Две главные вершины комплекса, действительно, похожи на ушки лошади. Олицетворяют вершины женское (повыше - 673 м) и мужское (пониже - 667 м) начала - инь и янь.

Парк знаменит множеством рукотворных пагод, собранных в одном месте ревностным монахом. Пагоды также "парные", также несут в себе женское и мужское начала. Во время неутомительной прогулки, которая займет около часа, мы увидим прекрасные пейзажи гор ⛰️ Маисан, а также познакомимся с рукотворным чудом - парком пагод.

Вдоль дороги, ведущей к пагодам, высажена великолепная аллея сакуры (потккот по-корейски), считающаяся одной из красивейших в Корее. Благодаря уникальному климату она расцветает здесь позднее всех остальных "вишневых" мест страны. Обед (не включен в стоимость) стоит особо отметить: кухня 🥧 провинции Чолла, и, в частости, уезда Чинан-гун, где расположен парк, считается лучшей в Корее.

После переезда (около 1. 5-2 часов) мы пребываем в знаменитый монастырь Ссангеса, место паломничества как буддийстов, так и любителей любования прекрасной потккот - сакурой.

Монастырь Ссангеса ("Храм двух потоков")

Расположен в узеде Хадон провинции Южная Кёнсан, на склонах гор Чирисан - самых величественных гор материковой части Южной Кореи, крупнейшего национального парка.

Основан монастырь был в 722 году двумя учениками мастера Ыйсана - Самбопом и Тэби. Говорят, место строительства храма им подсказал горный дух в образе тигра. К сожалению, во время вторжения японцев в к. 16 века монастырь был полностью разрушен; большая часть современных зданий и сооружений монастыря относятся к 17 веку.

Неподалеку от храма находится знаменитый исторический рынок Хваге Чантхо, на котором мы сможем познакомиться и полакомиться, при желании, продукцией двух провинций - Кёнсан и Чолла.