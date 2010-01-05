Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

Отправление на заказном автобусе 🚌 в 8:00 из Сеула. Прибытие на терминал Инчхона приблизительно в 9:30. Отправление на острова в 10:00 (время может меняться в зависимости от расписания катамаранов; заказывать обязательно нужно заранее). Время в пути - ок. часа. (ок. 40 км).

Прибытие на остров 🏝️. Посадка на автобус Посещение живописного галечного пляжа, фотосессия; прибытие в рыбацкую деревню, посадка на судно, рыбалка 🐟 с судна (около 2 часов; улов, обычно, - морской ерш, небольшая камбала).

На судне капитан готовит сырую рыбу для желающих и подает с корейской водкой сочжу.

Прибытие на берег, отдых; во время отдыха рыбаки готовят обед из пойманного улова.

Обед.

Отдых на песчанном пляже, купание

Трансфер на пристань, возвращение на катамаране в Инчхон, трансфер в город 🏙️