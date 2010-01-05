Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

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День на корейском острове: рыбалка и отдых на пляже

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сеула
Вы отправитесь на комфортабельном трансфере в порт Инчхона, откуда катамаран доставит вас на корейский остров 🏝️.

Вы увидите жизнь рыбацкой деревни, сможете познакомиться с жителями и выйти с ними в море 🌊 на рыбалку.

Капитан искусно приготовит сырую рыбу 🐟 для желающих и предложит закусить ею местную водку сочжу.

На берегу вы сможете отдохнуть на песчаном пляже и поплавать в Жёлтом море, в это время рыбаки приготовят для вас вкусный обед из улова.
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День на корейском острове: рыбалка и отдых на пляже
Отправление на заказном автобусе 🚌 в 8:00 из Сеула. Прибытие на терминал Инчхона приблизительно в 9:30. Отправление на острова в 10:00 (время может меняться в зависимости от расписания катамаранов; заказывать обязательно нужно заранее). Время в пути - ок. часа. (ок. 40 км).
Прибытие на остров 🏝️. Посадка на автобус Посещение живописного галечного пляжа, фотосессия; прибытие в рыбацкую деревню, посадка на судно, рыбалка 🐟 с судна (около 2 часов; улов, обычно, - морской ерш, небольшая камбала).
На судне капитан готовит сырую рыбу для желающих и подает с корейской водкой сочжу.
Прибытие на берег, отдых; во время отдыха рыбаки готовят обед из пойманного улова.
Обед.
Отдых на песчанном пляже, купание
Трансфер на пристань, возвращение на катамаране в Инчхон, трансфер в город 🏙️
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансферы
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 указан в ваучере

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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