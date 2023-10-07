Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах

Побывать в роскошных корейских дворцах и прогуляться по Саду утреннего спокойствия

Описание
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Ответы на вопросы
Погружение в Корею начинается.

Почувствуем себя королевскими особами, прогуливаясь по павильонам дворцов династии Чосон и бродя по улочкам фольклорной деревни Букчон, где в неизменном виде сохранились дома местной знати.

Вы сможете насладиться корейской кухней в ресторанах и попробовать знаменитый стрит-фуд, выпить чашечку ароматного напитка в атмосферной чайной и закупиться необычными сувенирами на рынке Тхонин.

Будем гулять по дендрарию, любоваться красными клёнами и навсегда влюбимся в контрастный Сеул, где традиционное соседствует с футуристичным!
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Контрасты Сеула: прошлое и будущее столицы в осенних тонах
Ближайшие даты:
7
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для данного тура оформление визы не требуется. Загранпаспорт необходим для пересечения границы.

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.

Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Воскресенск, Дмитров, Дубна, Запрудня, Клин, Коломна, Луховицы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серпухов, Солнечногорск, Талдом, Чехов, Электросталь).

Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Балахна, Заволжье, Нижний Новгород.

Города, из которых возможен трансфер (3000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт Домодедово, 09:25
Завершение: Москва, аэропорт Домодедово, 19:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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