Очень бы хотела поблагодарить Наталью и Лизу за возможность осуществить свою мечту - посетить Южную Корею! Это незабываемые впечатления и масса положительных эмоций. Наталья помогла с оформлением Кет-а, и сориентировала по заполнению документов по прилету. А встречала нас замечательный гид, любящий свою работу, Лиза.

Тур состоял из самых интересных мест для новичка в стране. Мы посетили Дворец Кенбоккун, Lotter Tower, несколько k-pop мест, прогулялись по ночному городу и покушали вкусной еды. Также побывали в Пусане, прокатились на фуникулере и даже успели искупаться в море! А на Чеджу мы посетили чайную плантацию, острова Удо и Согвипо, побывали на местном рынке и попробовали уличную еду, а также отменные мандарины с Чеджу!

Нас научили ориентироваться в городе, в метро, в местной еде. Лиза всегда готова была помочь и подсказать по любым вопросам даже за рамками программы тура. Поскольку мы оставались после тура еще на неделю самостоятельной жизни, то ее советы нам очень помогли. Спасибо, что вместе посмотрели Сеул, примерили чудесные ханбоки, посетили Пусан и испытали зиплайн!!:) Очень рада, что у нас были такие проводники! Удачи вам и побольше гостей!