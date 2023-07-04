Прокатиться на яхте по заливу, примерить традиционные костюмы и попробовать корейскую еду
За 8 дней посетим 2 самых больших города Южной Кореи и курортный остров.
Прокатимся на самобытном поезде в Пусан, прогуляемся по живописной тропе, искупаемся в море и восхитимся вечерним городом с яхты. Рассмотрим архитектуру и посетим главную резиденцию династии Чосон — дворец Кёнбоккун.
Осмотрим лучшие локации Чеджудо и сможем выбрать занятие по душе: музей, галерея или ботанический сад на острове. Попробуем не обжечься блюдами национальной кухни и отдохнём на пляже. Внутренние перелёты и переезды включены.
Прокатимся на самобытном поезде в Пусан, прогуляемся по живописной тропе, искупаемся в море и восхитимся вечерним городом с яхты. Рассмотрим архитектуру и посетим главную резиденцию династии Чосон — дворец Кёнбоккун.
Осмотрим лучшие локации Чеджудо и сможем выбрать занятие по душе: музей, галерея или ботанический сад на острове. Попробуем не обжечься блюдами национальной кухни и отдохнём на пляже. Внутренние перелёты и переезды включены.
Ближайшие даты:
7
авг
авг
16
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00Завершение: Сеул, аэропорт Инчхон, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Сеуле
Наша команда организует авторские путешествия в Южной Корее. Никто не покажет вам страну утренней свежести лучше, чем местные русскоговорящие гиды. Проводим туры в мини-группах до 9 человек и знаем, как вас впечатлить.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 июля 2023
Это было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть все основные достопримечательности и в тоже время просто погулять по обычным улицам, заглянуть в местные магазинчики, насладиться повседневной жизнью местных жителей.
Еда- отдельное удовольствие в поездке. Всегда очень вкусно и аутентично, плюс, учитываются все предпочтения и особенности питания. Отели- комфортабельные, чистые с удобной транспортной доступностью. В Пусане- первая линия рядом с пляжем.
Но главное, это люди.
Именно благодаря заботе и внимательному отношению организаторов эта поездка стала такой душевной и полной впечатлений. Порекомендовала всем желающим поехать в Корею в ближайшее время
Еда- отдельное удовольствие в поездке. Всегда очень вкусно и аутентично, плюс, учитываются все предпочтения и особенности питания. Отели- комфортабельные, чистые с удобной транспортной доступностью. В Пусане- первая линия рядом с пляжем.
Но главное, это люди.
Именно благодаря заботе и внимательному отношению организаторов эта поездка стала такой душевной и полной впечатлений. Порекомендовала всем желающим поехать в Корею в ближайшее время
М
Марина
28 июня 2023
Очень бы хотела поблагодарить Наталью и Лизу за возможность осуществить свою мечту - посетить Южную Корею! Это незабываемые впечатления и масса положительных эмоций. Наталья помогла с оформлением Кет-а, и сориентировала по заполнению документов по прилету. А встречала нас замечательный гид, любящий свою работу, Лиза.
Тур состоял из самых интересных мест для новичка в стране. Мы посетили Дворец Кенбоккун, Lotter Tower, несколько k-pop мест, прогулялись по ночному городу и покушали вкусной еды. Также побывали в Пусане, прокатились на фуникулере и даже успели искупаться в море! А на Чеджу мы посетили чайную плантацию, острова Удо и Согвипо, побывали на местном рынке и попробовали уличную еду, а также отменные мандарины с Чеджу!
Нас научили ориентироваться в городе, в метро, в местной еде. Лиза всегда готова была помочь и подсказать по любым вопросам даже за рамками программы тура. Поскольку мы оставались после тура еще на неделю самостоятельной жизни, то ее советы нам очень помогли. Спасибо, что вместе посмотрели Сеул, примерили чудесные ханбоки, посетили Пусан и испытали зиплайн!!:) Очень рада, что у нас были такие проводники! Удачи вам и побольше гостей!
Тур состоял из самых интересных мест для новичка в стране. Мы посетили Дворец Кенбоккун, Lotter Tower, несколько k-pop мест, прогулялись по ночному городу и покушали вкусной еды. Также побывали в Пусане, прокатились на фуникулере и даже успели искупаться в море! А на Чеджу мы посетили чайную плантацию, острова Удо и Согвипо, побывали на местном рынке и попробовали уличную еду, а также отменные мандарины с Чеджу!
Нас научили ориентироваться в городе, в метро, в местной еде. Лиза всегда готова была помочь и подсказать по любым вопросам даже за рамками программы тура. Поскольку мы оставались после тура еще на неделю самостоятельной жизни, то ее советы нам очень помогли. Спасибо, что вместе посмотрели Сеул, примерили чудесные ханбоки, посетили Пусан и испытали зиплайн!!:) Очень рада, что у нас были такие проводники! Удачи вам и побольше гостей!
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