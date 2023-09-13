Увидеть панораму с горы, расслабиться в традиционной бане и попробовать корейскую курочку с пивом
Отправимся любоваться красками Южной Кореи в Сеул и Пусан.
Поднимемся на гору Сораксан на высоту 1700 метров, восхитимся видом на мегаполис с колеса обозрения и выпьем ароматный напиток в чайной. Посетим буддийские храмы и священные места: дворец Кёнбоккун, Чогеса, монастырь Хэдон Ёнгунса.
Побалуем себя в самом большой SPA-комплексе с горячими источниками и традиционными парными в Южной Корее. Прокатимся на трамвайчике вдоль побережья, примерим ханбок и попробуем блюда национальной кухни.
Поднимемся на гору Сораксан на высоту 1700 метров, восхитимся видом на мегаполис с колеса обозрения и выпьем ароматный напиток в чайной. Посетим буддийские храмы и священные места: дворец Кёнбоккун, Чогеса, монастырь Хэдон Ёнгунса.
Побалуем себя в самом большой SPA-комплексе с горячими источниками и традиционными парными в Южной Корее. Прокатимся на трамвайчике вдоль побережья, примерим ханбок и попробуем блюда национальной кухни.
Ближайшие даты:
13
сен
сен
11
окт
окт
9
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00Завершение: Сеул, аэропорт Инчхон, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Сеуле
Наша команда организует авторские путешествия в Южной Корее. Никто не покажет вам страну утренней свежести лучше, чем местные русскоговорящие гиды. Проводим туры в мини-группах до 9 человек и знаем, как вас впечатлить.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании