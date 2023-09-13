Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан

Увидеть панораму с горы, расслабиться в традиционной бане и попробовать корейскую курочку с пивом

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Ответы на вопросы
Отправимся любоваться красками Южной Кореи в Сеул и Пусан.

Поднимемся на гору Сораксан на высоту 1700 метров, восхитимся видом на мегаполис с колеса обозрения и выпьем ароматный напиток в чайной. Посетим буддийские храмы и священные места: дворец Кёнбоккун, Чогеса, монастырь Хэдон Ёнгунса.

Побалуем себя в самом большой SPA-комплексе с горячими источниками и традиционными парными в Южной Корее. Прокатимся на трамвайчике вдоль побережья, примерим ханбок и попробуем блюда национальной кухни.
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Ближайшие даты:
13
сен
11
окт
9
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
Завершение: Сеул, аэропорт Инчхон, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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История и архитектура
Летние
Выездные
Водные развлечения
Природа и пейзажи

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