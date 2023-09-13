Отправимся любоваться красками Южной Кореи в Сеул и Пусан. Поднимемся на гору Сораксан на высоту 1700 метров, восхитимся видом на мегаполис с колеса обозрения и выпьем ароматный напиток в чайной. Посетим буддийские храмы и священные места: дворец Кёнбоккун, Чогеса, монастырь Хэдон Ёнгунса. Побалуем себя в самом большой SPA-комплексе с горячими источниками и традиционными парными в Южной Корее. Прокатимся на трамвайчике вдоль побережья, примерим ханбок и попробуем блюда национальной кухни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Граждане РФ могут въезжать в Южную Корею без визы на срок до 60 дней, оформив электронное разрешение на въезд K-ETA. Рекомендуем покупать билеты после получения разрешения.

Возможно участие с детьми от 10 лет.