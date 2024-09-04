На Рождество – экскурсии в Гагре

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Гагре, цены от 1 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
39 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
скидка
20%
778 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
На машине
16 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
На машине
скидка
20%
191 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В тренде
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
Завтра в 09:30
9 сен в 09:30
72205 776 за всё до 7 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
На машине
34 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
На автобусе
33 отзыва
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 6:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
9 сен в 06:45
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Ездили с Владимиром. Всё было шикарно. Спасибо ему огромное, всё было очень интересно. Много рассказывал про Абхазию. Видео что очень
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    любит и знает свою страну. Всё легко и доступно. Дегустация и вина выше похвал. Было весело вкусно и интересно. Заехали на ужин в Абхазский двор - очень атмосферное место с вкусной едой, в красивейшем месте. Мост прозрачный через реку супер. Ездили вместо 4 обещанных часов почти 6 и нас ни кто не подгонял. По дороге прокатились на зип Лайне. Получили кучу положительных эмоций. Всем советую, экскурсию. Это то что нужно для начала путешествия по Абхазии.

  • О
    Олег
    4 сентября 2024
    Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
    Спасибо большое Адгуру, очень интересный маршрут, классный вареный кофе, великолепная Абхазия!
  • Н
    Настя
    4 сентября 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Всё круто,всем советую!!!
    Всё круто,всем советую!!!Всё круто,всем советую!!!Всё круто,всем советую!!!
  • Т
    Татьяна
    31 августа 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Мы в Абхазии не первый раз, посетили много чего, но в гастротуре ни разу не были. Покупать в принципе ничего
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    не собирались, так, поездить, разнообразить свой отдых. Но вы бы видели, сколько сумок мы привезли из этого тура. Во-первых, безумно вкусные чаи. Чай сами не особо пьём, но отказаться от такой вкуснятины не смогли. Во- вторых вина, это отдельная тема. Какое там разнообразие напитков и всё очень качественное. Набрали тоже вкусняшек целую сумку. Безумно красивые фруктовые сады. Виноградники, мандарины, апельсины, хурма, инжир, чего там только нет. Ну и конечно наивкуснейшие сыры и копчёной мясо. Тоже не устоял и набрали всего. Ну и конечно хочется отметить ужин в шикарном месте на берегу реки. Цены там приемлемые, подача очень быстрая и очень вкусные блюда. Ну и закончилась наша экскурсия на смотровой площадке. Ночная Гагра - это что то!!! Ну и конечно огромная благодарность нашему гиду Владимиру. Всё было на высшем уровне! Очень много интересного от него узнали, он исполнил все наши пожелания. Всем рекомендую экскурсии именно с ним! Потрясающе обаятельный человек. Владимир, спасибо огромное!!!

  • С
    Светлана
    30 августа 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Разве можно оказаться один на один с этой жемчужиной - Рицей?! Да, наш гид подарил нам такую возможность, приукрасив это свидание красивейшими стихами и легендами!
    Разве можно оказаться один на один с этой жемчужиной - Рицей?!
  • Н
    Наталия
    30 августа 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Ездили с Алхасом. Всё прошло отлично: Алхас вежливый и интересный гид. Гастротур - это поездка по местам продаж местных чая, мёда, сыра и вина, что нам и было нужно + обед в прикольном ресторане на горной реке
  • Е
    Егор
    27 августа 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Очень понравился экскурсовод Саид Викторович. Рассказывал легенды, шутил. Очень хорошо знает материал. Может ответить на любой вопрос. Интересен даже в обычной беседе. Обязательно порекомендую друзьям и с удовольствием в будущем побываю ещё на экскурсиях этого гида.
  • И
    Ирина
    25 августа 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Спасибо за поездку! Замечательный водитель! Я бы сказала лучший из всех!! Побывали в потрясающих местах, получили массу ярких впечатлений! С Раулем разговаривать одно удовольствие) интересно и позитивно! Спасибо огромное
  • А
    Артур
    23 августа 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Владимир отличный человек и очень интересно рассказывает! Все вначале объяснил, рассказал план маршрута. Также маршрут можно конфигурировать по желанию и
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    пропускать некоторые точки или наоборот задерживаться подольше. Экскурсия очень насыщенная и большая, таких видов в жизни никогда не видел красивых. Огромное спасибо за незабываемые воспоминания

  • А
    Артур
    22 августа 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в
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    горы!!! Отдельный респект Анри, дама была в шоке куда мы ее взяли, но Анри дал слово, что будет все четко = все было на 5 баллов, слово сдержал! А да если ты нормальный человек чача с горцем Вам обеспечена) Анри, я говорю: опустоши свой разум, будь аморфным, бесформенным, как вода))))

    Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
  2. Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
  3. Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
  4. Гастротур по Абхазии (из Гагры)
  5. Город-призрак и природа Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в сентябре 2024
Сейчас в Гагре в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 600 до 19 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1091 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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