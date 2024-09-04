читать дальше

не собирались, так, поездить, разнообразить свой отдых. Но вы бы видели, сколько сумок мы привезли из этого тура. Во-первых, безумно вкусные чаи. Чай сами не особо пьём, но отказаться от такой вкуснятины не смогли. Во- вторых вина, это отдельная тема. Какое там разнообразие напитков и всё очень качественное. Набрали тоже вкусняшек целую сумку. Безумно красивые фруктовые сады. Виноградники, мандарины, апельсины, хурма, инжир, чего там только нет. Ну и конечно наивкуснейшие сыры и копчёной мясо. Тоже не устоял и набрали всего. Ну и конечно хочется отметить ужин в шикарном месте на берегу реки. Цены там приемлемые, подача очень быстрая и очень вкусные блюда. Ну и закончилась наша экскурсия на смотровой площадке. Ночная Гагра - это что то!!! Ну и конечно огромная благодарность нашему гиду Владимиру. Всё было на высшем уровне! Очень много интересного от него узнали, он исполнил все наши пожелания. Всем рекомендую экскурсии именно с ним! Потрясающе обаятельный человек. Владимир, спасибо огромное!!!