4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеГастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
Завтра в 09:30
9 сен в 09:30
72205 776₽ за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 6:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
9 сен в 06:45
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 сентября 2024Ездили с Владимиром. Всё было шикарно. Спасибо ему огромное, всё было очень интересно. Много рассказывал про Абхазию. Видео что очень
- ООлег4 сентября 2024Спасибо большое Адгуру, очень интересный маршрут, классный вареный кофе, великолепная Абхазия!
- ННастя4 сентября 2024Всё круто,всем советую!!!
- ТТатьяна31 августа 2024Мы в Абхазии не первый раз, посетили много чего, но в гастротуре ни разу не были. Покупать в принципе ничего
- ССветлана30 августа 2024Разве можно оказаться один на один с этой жемчужиной - Рицей?! Да, наш гид подарил нам такую возможность, приукрасив это свидание красивейшими стихами и легендами!
- ННаталия30 августа 2024Ездили с Алхасом. Всё прошло отлично: Алхас вежливый и интересный гид. Гастротур - это поездка по местам продаж местных чая, мёда, сыра и вина, что нам и было нужно + обед в прикольном ресторане на горной реке
- ЕЕгор27 августа 2024Очень понравился экскурсовод Саид Викторович. Рассказывал легенды, шутил. Очень хорошо знает материал. Может ответить на любой вопрос. Интересен даже в обычной беседе. Обязательно порекомендую друзьям и с удовольствием в будущем побываю ещё на экскурсиях этого гида.
- ИИрина25 августа 2024Спасибо за поездку! Замечательный водитель! Я бы сказала лучший из всех!! Побывали в потрясающих местах, получили массу ярких впечатлений! С Раулем разговаривать одно удовольствие) интересно и позитивно! Спасибо огромное
- ААртур23 августа 2024Владимир отличный человек и очень интересно рассказывает! Все вначале объяснил, рассказал план маршрута. Также маршрут можно конфигурировать по желанию и
- ААртур22 августа 2024Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На Рождество»
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