Релакс наедине с природой — невероятные красоты водопадов и пещер.

Откройте для себя «новую Абхазию» и получите массу ярких впечатлений. Добираемся до центра села Ачандары, священной поляны Мидарадэы. Здесь вы сможете прогуляться и сделать фото с величественными 900-летними чинарами. Вместе с гидом вы побываете на перевале Нахуара, в горном поселке Хабью, пройдете по висячему мосту к водопаду Чарюа и насладитесь живописными видами. Попадете в пещеру Хабью с завораживающими сталактитами, увидите грот Мцага и водопад с причудливым названием Бычья голова. Благодаря огромному камню в форме головы животного, из-под которого вырывается водный поток, он получил свое название. Перемещаемся к 30-метровому водопаду Аапста (им. геолога Курочкина). Здесь в знойный летний день можно даже освежиться. А еще вас ждет пикник с шашлыком, вином в живописном месте, ну и конечно, настоящие кавказские тосты.