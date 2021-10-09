Многоликая Абхазия

Православные святыни, древняя крепость и замок в стиле модерн на авто-пешеходной экскурсии

5
3 отзыва
Индивидуально
для 7 чел.
Вы проедете полстраны и увидите резиденцию принца Ольденбургского в Гагре, Анакопийскую крепость в Новом Афоне и древние храмы в селе Каманы.

Я раскрою историю Абхазии с момента основания до наших дней, расшифрую особенности местной архитектуры и поделюсь национальными традициями и легендами.

А также расскажу, как и чем живет современная страна.
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
Многоликая Абхазия
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Что вас ожидает

Абхазия изнутри

Вы увидите как популярные достопримечательности, так и малоизвестные места страны. В программе экскурсии:

  • Замок принца Ольденбургского — фантастически красивое здание в стиле модерн, возведенное прямо на склоне горы. Вы узнаете, кто и когда его спроектировал и какие знаменитые люди его посещали.
  • Ажурная колоннада — старейшая и самая известная достопримечательность страны. Вы узнаете, что символизирует украшающий ее белый голубь и как она называлась в советские времена.
  • Анакопийская крепость — оборонительное сооружение, возведенное в 4-5 веках. Вы погуляете по ее руинам и раскроете ее роль в судьбе Абхазии.
  • Часовня Святого Василиска — место, почитаемое православными христианами. Вы рассмотрите могилу и купель Василиска и услышите историю святого мученика.
  • Храм Иоанна Златоуста — церковь 11 века, возвышающаяся над рекой Гумиста. Вы увидите в ней каменную гробницу и икону с частицей мощей святителя.
  • Драндский собор — древнейший из действующих храмов страны. Вы оцените его готические окна, остатки древних фресок, роскошные ковры и мраморные гробницы.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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М
9 окт 2021
08 октября 2021 были на экскурсии «Многоликая Абхазия», хотелось бы поделиться впечатлениями от самой экскурсии и её организации. Что касается самой экскурсии, то все соответствует заявленному на сайте, если и были какие-то отступления, то только в лучшую сторону: Эрик по ходу экскурсии уточнял наши интересы и пожелания. Экскурсия действительно проходит в рамках заявленной программы, но, если Вам интересно больше, чем исторические места, события, даты, то Эрик даст возможность понять, чем и как живет этот удивительный народ с богатой и древней историей. Теперь об организации мероприятия: связь в мессенджере, обратная связь была оперативной, все во-время, встреча и обратная доставка в удобные нам места. Спасибо, Эрик, и за экскурсию, и за очень интересный день, и за кофе! Обязательно к Вам вернемся! Впечатления остались только положительные, рекомендую👍
В
4 мая 2021
В древности аргонавты посещали эту землю, чтобы добыть золотое руно, мы же отправились в поисках духовных сокровищ, и нашим проводником стал замечательный гид Эрик. Он любезно согласился поменять программу, исходя из наших интересов, и мы посетили живописнейшее место в Новом Афоне, где на фоне водопада высится древний византийский храм, построенный на месте, где проповедовал апостол Симон Канонит, затем посетили Драндский храм VI века, известный уникальными мироточащими иконами и источником св. Никиты Бесогона, а потом по живописнейшей горной дороге отправились в поистине святое место Команы, где находится целебный источник на месте мученической смерти святого Василиска и где окончил свой земной путь Иоанн Златоуст. По дороге Эрик рассказал нам всю историю страны, начиная со стоянок древних людей и заканчивая современностью, к тому же он знает очень много реальных историй и легенд, связанных со святыми местами. Если вас интересует история и вы неравнодушны к православным святыням, лучшего гида вам не найти. Ещё раз большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию!
Юлия
25 мар 2021
Экскурсия была очень интересной. Эрик отличный рассказчик и очень приятный человек. Нас немного подвела погода, но Эрик сделал все возможное, чтобы нам удалось как можно больше увидеть. Я буду обязательно рекомендовать своим друзьям данную экскурсию и гида.

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