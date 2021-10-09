08 октября 2021 были на экскурсии «Многоликая Абхазия», хотелось бы поделиться впечатлениями от самой экскурсии и её организации. Что касается самой экскурсии, то все соответствует заявленному на сайте, если и были какие-то отступления, то только в лучшую сторону: Эрик по ходу экскурсии уточнял наши интересы и пожелания. Экскурсия действительно проходит в рамках заявленной программы, но, если Вам интересно больше, чем исторические места, события, даты, то Эрик даст возможность понять, чем и как живет этот удивительный народ с богатой и древней историей. Теперь об организации мероприятия: связь в мессенджере, обратная связь была оперативной, все во-время, встреча и обратная доставка в удобные нам места. Спасибо, Эрик, и за экскурсию, и за очень интересный день, и за кофе! Обязательно к Вам вернемся! Впечатления остались только положительные, рекомендую👍