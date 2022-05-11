Яркие достопримечательности Сухума и «святое место»
Прогуляемся по самой старой улице в Сухуме — набережной Махаджиров. Вас ожидает почти километр живописных видов и старинных зданий. Обязательно заглянем в колоритное место — брехаловку. Про него говорят так: «Поспешите в брехаловку — только здесь президентов назначают и снимают за утренней чашкой кофе». Уже из этого выражения становится понятно, что здесь местные жители любят общаться и играть в нарды.
Мы обязательно посетим ботанический сад, который является самым старейшим на Кавказе, с его огромным разнообразием растительного мира. Помимо пальм, магнолий папоротников, эвкалиптов, метасеквойи, самой старой секвойи, увидим кавказскую липу с 300-летней историей, которую специально там никто не высаживал. Именно от нее берет начало ботанический сад.
В 15 км от г. Сухума расположилось село Каман, что в переводе означает «святое место». Его стараются посетить все христиане. Ведь здесь был убит и похоронен Святой Мученик Василиск, в честь которого была построена деревянная часовня. В 406 году сюда был сослан из Константинополя Иоанн Златоуст. После долгой болезни он умер и был похоронен в Каманах, а его гробница до сих пор хранится в мужском монастыре. Также, недалеко от села, монахи монастыря нашли голову Иоанна Крестителя, которая была похищена из Константинополя в 18 веке. Таким образом это место многие называют трижды святым.
Программа
- Обезьяний питомник,
- ботанический сад,
- набережная Махаджиров,
- драмтеатр,
- фонтан с грифонами,
- брехаловка,
- место 3-го обретения главы Иоанна Крестителя,
- храм и могила св. Василиска,
- Каманский монастырь,
- каменный саркофаг,
- развалины храма 4-5 веков,
- святой чудотворный источник, купание в купели.
Важная информация
Позаботьтесь о себе: удобная обувь, легкая куртка и головной убор. Если планируете окунаться в купель, возьмите купальные принадлежности и полотенце.