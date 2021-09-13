Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума

Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии

Красивая природа, минеральные источники, абхазские легенды и дегустации

5
19 отзывов
Вы своими глазами увидите, как рассыпаны словно изумрудные бусины, восхитительные семь озёр в диких Кавказских горах.

Окажетесь среди девственной первозданной природы в гостях у величественных гордых гор.

Узнаете местные мифы и легенды, почувствуете себя настоящими пастухами и увезете с собой незабываемые впечатления от захватывающих дух пейзажей.
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии

Что вас ожидает

Легендарный маршрут по Рицинскому Парку

Мы проделаем путь через Рицинский Реликтовый Национальный Парк, где вы посетите местные достопримечательности. Сделаем остановку у карстового провала, известного как «Голубое озеро». Проедем по живописному «Бзыбскому ущелью», затем остановимся у «Юпшарских ворот» и, затаив дыхание, полюбуемся этим величественным творением природы. Здесь вы словно пронесётесь сквозь череду геологических эпох, потрясавших некогда нашу землю. По дороге я расскажу вам древнюю абхазскую легенду про мифических карликов-Ацанов, которые жили здесь в глубокой древности и своими маленькими бронзовыми топорами рубили папоротник. Вам откроется изумительный вид на озеро Рица, раскинувшееся у подножия величественных гор. А на Ауадхарских минеральных источниках вы сможете выпить и взять с собой живую целебную воду.

«Абхазский экстрим»

По бездорожью и крутому горному подъёму наш супер-проходимый внедорожник лихо доставит нас до перевала Пыв. Где с высоты 2000 метров над уровнем моря открываются первозданные виды на Главный Кавказский Хребет и Альпийские луга. Альпийские луга поразят вас многообразием флоры, а воздух вскружит голову ароматами горных трав. Здесь же вы отведаете местный горный чай из различных лечебных трав.

Долина семи озёр – «Агура адзиакуа»

Желающие смогут совершить этот поход верхом на лошадях по специальному конному маршруту. Верховая езда в сочетании с красивыми пейзажами обязательно произведет на вас незабываемые впечатления. Все семь озёр находятся на высоте до 2450 метров над уровнем моря! Озёра ледниковые, с чистейшей родниковой водой. Наша главная цель – наибольшее из семи озёр-сестёр, самое величественное – «Султан Идзиа».

Дегустации

На обратном пути по желанию вас ждет бесплатная дегустация мёда на пасеке, вина, коньяка и чачи. За дополнительную плату можно организовать пикник (500 руб. /чел: копченое мясо, домашний сыр, огурцы, помидоры, лаваш, вино).

Кроме того, в нашей программе будет подвесной мост и тарзанка, водопады («Девичьи и Мужские слёзы», «Птичий клюв») и Чабгарский карниз.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 350 руб. /чел., аренда лошадей — 2000 руб. за лошадь на 1 человека. Для организации экскурсии от КПП Псоу дополнительно оплачивается трансфер 1500 руб. за экскурсию.
  • С собой необходимо взять бутылку для воды, куртку или дождевик, рюкзак, спортивную обувь и сухой паёк
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Данил
Данил
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
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19 реальных отзывов от туристов

Л
13 сен 2021
После первых пяти минут поездки с Данилом, создается впечатление, что ты давно знаешь этого человека. Коммуникабельность, прекрасное знание истории и географии Абхазии, внимательное отношение к группе, хорошее чувство юмора. Словом – профессионал высокого уровня. Если бы все жители Абхазии, работающие в туристическом бизнесе, относились к своей работе также как Данил, то в самое ближайшее время все негативные отзывы в Интернете об этой удивительной и красивой стране сменились на положительные, а количество россиян посетивших «страну души», многократно возросло. Удачи и процветания Абхазии и лично Данилу Булия!
А
6 сен 2021
Невероятные эмоции после экскурсии! Интересный маршрут, познавательный рассказ. Данил очень позитивный, классный, харизматичный и обаятельный человек, который знает про свою страну все и даже больше. Узнали много нового, с удовольствием провели день в очень душевной компании. К сожалению, по состоянию здоровья не попали на пикник, но Данил вошел в положение, сразу предложил помощь, все было хорошо. Спасибо большое за радушие, за теплый прием, за заботу. Очень рекомендуем и обязательно вернемся:)
С
15 авг 2021
Отличная экскурсия! Увидели всю необыкновенную красоту Абхазии! Всем рекомендую! Спасибо гиду Данилу 🤗 поездка интересная, познавательная, море позитивных эмоций и впечатлений)))
Е
10 авг 2021
Первый раз приехали в Абхазию и благодаря экскурсоводу мы смогли приобщиться к этой прекрасной стране! Данил рассказал нам много всего интересного: легенды, истории и обычаи. Сама экскурсия оставила множество положительных эмоций и ещё больше фотографий с красивейших мест!
Е
1 авг 2021
Просто невозможно передать словами полученные эмоции.
Потрясающая экскурсия, после которой велик шанс влюбиться в Абхазию навсегда! Большое спасибо за Ваше радушие и море незабываемых впечатлений!
P.s. чтобы подняться к семи озерам самостоятельно, нужна очень хорошая физическая подготовка и выносливость. Мы брали лошадей и не пожалели!
Е
21 июля 2021
Спасибо огромное нашему гиду Данилу. Замечательная экскурсия. Дети в восторге. Отлично проведенный день!
Елена
29 июня 2021
На экскурсии были а сентябре 2020, а пишу только сейчас (лучше поздно, чем никогда).
Это было великолепно, познавательно, увлекательно, интересно. Впечатления и эмоции живы до сих пор.
Данил прекрасный рассказчик и собеседник, его познания гораздо шире стандартных экскурсий. Внимательный и терпеливый гид.
Рекомендую!!!
Н
15 окт 2020
Спасибо за прекрасное сопровождение нашего приключения по маршруту «Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии» гиду Даниилу! Он поведал нам очень много историй, мифов и легенд, связанных с этими прекрасными местами. Благодарим за колоритный пикник с душевными тостами. У нас остались незабываемые впечатления от захватывающих дух восхитительных пейзажей Кавказских гор. Не упустите удовольствие подняться в долину семи озёр с чудесными проводниками 🐎 это незабываемо. И спасибо команде Tripster за удобный сервис!
Л
7 окт 2020
Замечательная экскурсия, море эмоций, потрясающие впечатления. Данил рассказал очень много нового как из современной жизни Абхазии, так и из ее истории. Показал то, что массовому туристу не показывают. От экскурсии дух захватывает. Пожалуй это самое яркое впечатление за всю поездку, must see.
М
23 сен 2020
Это было необыкновенное путешествие! Стоит сразу сказать, что таких гидов как Данил удается встретить весьма редко. Он пунктуальный, конструктивный, интересный, общительный и харизматичный человек, прекрасно говорящий на русском языке. Очень хорошо знает историю Абхазии, может рассказать про любой встречающийся по дороге уголок, город, реку, озеро, каньен и т. д. Ну а дорога и путешествие на семь озер словами не описать. Завораживающие пейзажи на озеро Рица, реликтовые леса, нетронутая природа и многое другое. Кто физически готов, рекомендую преодолеть маршрут на семь озер пешком. Это не просто, но определенно того стоит. Виды которые открываются с высоты 2500 метров поражают своим маштабом, своей красотой и создают ощущение нахождения на другой планете. Всем без исключения рекомендую побывать в этом райском месте. Данилу огромное спасибо за прекрасно проведенное время, спасибо за организованный им пикник с дарами народа Абхазии, за интересное общение.
Д
25 сен 2019
Все прошло великолепно… прекрасный маршрут! гид Данил выше всяких похвал! без этой экскурсии у нас были бы поверхностные впечатление о красоте Абхазии! Спасибо! Всем рекомендую!
А
6 сен 2019
Экскурсия отличная, мы в полном восторге, видов увидели на всю жизнь. Экскурсовод супер, мы в восторге. Очень рекомендуем воспользоваться услугами лошадки до долины семи озер, получите удовольствие на всю жизнь. Экскурсия проходит через голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица, минеральные источники, множество водопадов, перевал Чха, ну и конечно долину семи озер. Маршрут составлен грамотно, есть время остановиться, рассмотреть, по фотографироваться, на тех местах что нас заинтересовывали по пути, мы выходили из машины.
Елена
26 сен 2018
Это была определенно самая интересная, насыщенная и запоминающаяся экскурсия в моей жизни. Я влюбилась в долину семи озер раз и навсегда. Виды умопомрачительные! Огромное спасибо Данилу за этот чудесный день в прекрасных местах. Очень рада, что поехала на экскурсию именно с ним, Данил не только очень интересный собеседник и отличный гид, но еще и замечательный фотограф, у меня теперь тысячи фотографий с красивейшими пейзажами!:) А еще с ним очень комфортно и легко, Данил отлично водит машину, что очень важно, особенно на экскурсиях, где дороги "частично асфальтированы":)) знает особенные места, где практически нет туристов и всегда подскажет, куда сходить, где жить и что лучше покупать. Спасибо огромное за чудесные экскурсии и отличное настроение!
М
9 сен 2018
С Данилой мы были на 2 экскурсиях: Долина Водопадов и НовыйАфор. Визитные карточки Абхазии, для первого короткого посещения Абхазии-идеальная программа. Данила отличный рассказчик, хорошо владеет информацией, речью, «машина класс, водитель ас») очень много интересного узнали все, что хотели от коренного интересующегося местного жителя, который все время развивается) вообщем от души рекомендуем все экскурсии Данилы и, надеюсь, приедем ещё и посмотрим уже Восточную Абхазию, более аутентичную, менее туристическую. Данила, удачи тебе и хороших гостей. )
Ю
13 июля 2018
Огромное спасибо Данилу за прекрасную экскурсию! Были в начале июля на экскурсии "Долина семи озер" семьей с детьми 11 и 8 лет. Несмотря на не самую простую пешую часть маршрута - мы прошли её все! Сейчас, просматривая и показывая фотографии, мы понимаем, что эта дорога - одно из самых красивых мест, увиденных нами в Абхазии. И самое яркое наше путешествие.
Особо хочется отметить роль Данила - именно благодаря ему и его советам, оптимизму и тонкому юмору, умению настроить на результат - мы прошли этот маршрут, чтобы теперь иметь возможность наслаждаться результатом, вновь и вновь прокручивая в памяти увиденное, те эмоции… Это бесценно.
Присоединюсь ко всем восторженным отзывам - Данил отличный экскурсовод, знающий свою страну, очень приятный в общении человек, великолепный водитель, отлично умеет ладить с детьми и т. д. и т. п.)))
Очень надеемся побывать в Абхазии еще не один раз и, конечно, на экскурсию - к Данилу!
Искренне рекомендуем всей семьёй!
Ещё 4 отзыва

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