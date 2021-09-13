Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума

Мы проделаем путь через Рицинский Реликтовый Национальный Парк, где вы посетите местные достопримечательности. Сделаем остановку у карстового провала, известного как «Голубое озеро». Проедем по живописному «Бзыбскому ущелью», затем остановимся у «Юпшарских ворот» и, затаив дыхание, полюбуемся этим величественным творением природы. Здесь вы словно пронесётесь сквозь череду геологических эпох, потрясавших некогда нашу землю. По дороге я расскажу вам древнюю абхазскую легенду про мифических карликов-Ацанов, которые жили здесь в глубокой древности и своими маленькими бронзовыми топорами рубили папоротник. Вам откроется изумительный вид на озеро Рица, раскинувшееся у подножия величественных гор. А на Ауадхарских минеральных источниках вы сможете выпить и взять с собой живую целебную воду.
По бездорожью и крутому горному подъёму наш супер-проходимый внедорожник лихо доставит нас до перевала Пыв. Где с высоты 2000 метров над уровнем моря открываются первозданные виды на Главный Кавказский Хребет и Альпийские луга. Альпийские луга поразят вас многообразием флоры, а воздух вскружит голову ароматами горных трав. Здесь же вы отведаете местный горный чай из различных лечебных трав.
Желающие смогут совершить этот поход верхом на лошадях по специальному конному маршруту. Верховая езда в сочетании с красивыми пейзажами обязательно произведет на вас незабываемые впечатления. Все семь озёр находятся на высоте до 2450 метров над уровнем моря! Озёра ледниковые, с чистейшей родниковой водой. Наша главная цель – наибольшее из семи озёр-сестёр, самое величественное – «Султан Идзиа».
На обратном пути по желанию вас ждет бесплатная дегустация мёда на пасеке, вина, коньяка и чачи. За дополнительную плату можно организовать пикник (500 руб. /чел: копченое мясо, домашний сыр, огурцы, помидоры, лаваш, вино).
Кроме того, в нашей программе будет подвесной мост и тарзанка, водопады («Девичьи и Мужские слёзы», «Птичий клюв») и Чабгарский карниз.