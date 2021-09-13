Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума

Что вас ожидает

Легендарный маршрут по Рицинскому Парку

Мы проделаем путь через Рицинский Реликтовый Национальный Парк, где вы посетите местные достопримечательности. Сделаем остановку у карстового провала, известного как «Голубое озеро». Проедем по живописному «Бзыбскому ущелью», затем остановимся у «Юпшарских ворот» и, затаив дыхание, полюбуемся этим величественным творением природы. Здесь вы словно пронесётесь сквозь череду геологических эпох, потрясавших некогда нашу землю. По дороге я расскажу вам древнюю абхазскую легенду про мифических карликов-Ацанов, которые жили здесь в глубокой древности и своими маленькими бронзовыми топорами рубили папоротник. Вам откроется изумительный вид на озеро Рица, раскинувшееся у подножия величественных гор. А на Ауадхарских минеральных источниках вы сможете выпить и взять с собой живую целебную воду.

«Абхазский экстрим»

По бездорожью и крутому горному подъёму наш супер-проходимый внедорожник лихо доставит нас до перевала Пыв. Где с высоты 2000 метров над уровнем моря открываются первозданные виды на Главный Кавказский Хребет и Альпийские луга. Альпийские луга поразят вас многообразием флоры, а воздух вскружит голову ароматами горных трав. Здесь же вы отведаете местный горный чай из различных лечебных трав.

Долина семи озёр – «Агура адзиакуа»

Желающие смогут совершить этот поход верхом на лошадях по специальному конному маршруту. Верховая езда в сочетании с красивыми пейзажами обязательно произведет на вас незабываемые впечатления. Все семь озёр находятся на высоте до 2450 метров над уровнем моря! Озёра ледниковые, с чистейшей родниковой водой. Наша главная цель – наибольшее из семи озёр-сестёр, самое величественное – «Султан Идзиа».

Дегустации

На обратном пути по желанию вас ждет бесплатная дегустация мёда на пасеке, вина, коньяка и чачи. За дополнительную плату можно организовать пикник (500 руб. /чел: копченое мясо, домашний сыр, огурцы, помидоры, лаваш, вино).

Кроме того, в нашей программе будет подвесной мост и тарзанка, водопады («Девичьи и Мужские слёзы», «Птичий клюв») и Чабгарский карниз.

Организационные детали