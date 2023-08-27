Оказаться на полюсах эмоций: в полузаброшенных поселениях, а затем на впечатляющих водопадах
3.8
4 отзыва
Описание
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Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Эта экскурсия — разрыв шаблона, выход за рамки привычной жизни. Она заставит задуматься о том, как мало человеку надо для счастья.
Вы словно окунётесь в параллельный мир и побродите по заброшенным городам-призракам, где вовсю властвует природа.
Но потом мы всё же вернём вас в цивилизацию: будет и обед под мощным водопадом, и полный релакс в термальных источниках.
Ближайшие даты:
28 сен
29 сен
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ткуарчал
Это особенное место на карте Абхазии, которое находится не на побережье, а высоко в горах. Оно производит двоякое впечатление. Город-призрак с заброшенными домами, где уже господствует природа, Ткуарчал всё же понемногу «оживает» и восстанавливается. Вы прогуляетесь по улочкам и услышите его историю.
Акармара
«Как тут можно жить?» — это первая мысль, которая возникает в головах путешественников, когда я привожу их в поселение. Опустевшие здания, растущие из окон деревья, немногочисленные местные жители. Это другой мир, но он существует, и его обитатели, вопреки всей логике, вполне счастливы. Посмотрим, как можно с минимумом комфорта жить в полуразрушенной цивилизации.
Цветущие гортензии, мощный водопад, термальные источники
А ещё вы полюбуетесь диким парком шикарных гортензий, подниметесь на смотровую площадку в виде вытянутой руки, сделаете красивые фото на мосту через горную реку Галидзгу, пройдётесь под мощным водопадом Великан, восхититесь водопадом Ирина и пообедаете под каскадом воды. А в конце поездки искупаетесь в расслабляющих термальных источниках.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка пройдёт на крытом внедорожнике Isuzu
По дороге водитель сосредоточен на обеспечении вашей безопасности, поездка не предполагает информационного сопровождения
Забираем из отелей только в следующих локациях: Сухум — в 9:30, Новый Афон — в 8:30
Дополнительные расходы:
обед — от 500 руб. /чел.
экосбор за въезд на водопады— 300 руб. /чел. (дети до 8 лет бесплатно)
вход на термальные источники — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 31 туриста
Приветствую! Меня зовут Елена, я организую авторские экскурсии по Абхазии. Экономист по образованию и путешественник по призванию. Живу в Сухуме. Ещё я тренер личностного роста, психолог, целитель и организую также ретрит-туры в места Силы. Первые из них прошли на Байкале и в Абхазии.
В моей команде есть местные профессиональные водители и гиды, которые уже более 10 лет проводят экскурсии: покажут уникальные места, куда вы не сможете попасть самостоятельно, и расскажут много интересного о своей стране.
Мои путешествия — это прежде всего отдых со смыслом, креативность, и перезагрузка души и тела. Я стараюсь продумать в путешествиях все детали и учесть пожелания, потому что сама люблю путешествовать качественно и с комфортом. Концепция моих туров — это познание и раскрытие себя через путешествие, трансформация, освоение нового.
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Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Сергей
27 авг 2023
Сама Абхазия и маршрут поразили красотой и насыщенностью. Обалденные водопады, красивые заброшки ожидаемо удивили. Но, омрачил непрофессионализм Елены. Термальные источники посетить вообще не удалось. Организовать и рассказать интересно у гида не получилось. Отговорки "это сложный маршрут, я не работала с большой группой" и т. д. Это мнение большинства коллектива (группа 19 человек).
Т
ТАТЬЯНА
27 авг 2023
Впечатление от экскурсии не однозначные. С одной стороны вроде не плохо, но …. Был только водитель, ГИДа не было, поэтому ни какой информации об данных городах! С тем же успехом можно было и самим на машине съездить и просто посмотреть или почитать в интернете. Гортензии отцвели, до водопада Великан водитель предложил сам "хотите идите, хотите не идите". Больше похоже было, что нас вывезли по дружбе и мы сами должны были определиться, что нам хочется посмотреть. Не понятно как то. Но с другой стороны, по дружбе, дети хотели прокатиться на тарзанке - водитель не возражал, и организовал. Так же проехали мимо термальных источников, но не сильно возражали, так как дети уже устали. Не знаю, готова ли я посоветовать данную экскурсию, так как места интересные, но информация только благодаря интернету.
С
Светлана
24 авг 2023
Посетила с этими ребятами 2 экскурсии. Город призрак+ водопады и поход к озеру Мзы. Обе экскурсии очень впечатлили. Не буду расписывать про красоты Абхазии, думаю все и так знают. Я обычно предпочитаю индивидуальные экскурсии, впрочем как и в этот раз. Ребята гиды молодцы: учитывают все пожелания, интересно рассказывают, выкладываются по полной, очень позитивные и гостеприимные. Ни каких заучиных рассказов, все в легкой и не принуждённой беседе. Спасибо большое Диме и Самею! Ещё отдельное спасибо Елене, за четкую и оперативную организацию. Лена, ты молодец!!! 😍😍😍
К
Карина
24 авг 2023
Эта экскурсия оставила самые светлые впечатления. Не смотря на то, что прошло более 10 дней, ощущения до сих пор яркие. Природа Абхазии, локации не были бы такими яркими без гида Дмитрия. С большой любовью он рассказывал о стране, истории, жизни, обычаях и традициях. Погружение на 1000%. Экскурсия получилась индивидуальной без сомнения. Я была с 3,5 летним ребенком, нужны были большие перерывы между остановками, все пожелания учитывались. Также хочется отметить логистику: после длительных переездов горячие источники, как конечная точка, - самое грамотное решение. Домой мы приехали заряженные, но расслабленные.