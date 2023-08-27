Эта экскурсия — разрыв шаблона, выход за рамки привычной жизни. Она заставит задуматься о том, как мало человеку надо для счастья. Вы словно окунётесь в параллельный мир и побродите по заброшенным городам-призракам, где вовсю властвует природа. Но потом мы всё же вернём вас в цивилизацию: будет и обед под мощным водопадом, и полный релакс в термальных источниках.

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Описание

Что вас ожидает

Ткуарчал

Это особенное место на карте Абхазии, которое находится не на побережье, а высоко в горах. Оно производит двоякое впечатление. Город-призрак с заброшенными домами, где уже господствует природа, Ткуарчал всё же понемногу «оживает» и восстанавливается. Вы прогуляетесь по улочкам и услышите его историю.

Акармара

«Как тут можно жить?» — это первая мысль, которая возникает в головах путешественников, когда я привожу их в поселение. Опустевшие здания, растущие из окон деревья, немногочисленные местные жители. Это другой мир, но он существует, и его обитатели, вопреки всей логике, вполне счастливы. Посмотрим, как можно с минимумом комфорта жить в полуразрушенной цивилизации.

Цветущие гортензии, мощный водопад, термальные источники

А ещё вы полюбуетесь диким парком шикарных гортензий, подниметесь на смотровую площадку в виде вытянутой руки, сделаете красивые фото на мосту через горную реку Галидзгу, пройдётесь под мощным водопадом Великан, восхититесь водопадом Ирина и пообедаете под каскадом воды. А в конце поездки искупаетесь в расслабляющих термальных источниках.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка пройдёт на крытом внедорожнике Isuzu

По дороге водитель сосредоточен на обеспечении вашей безопасности, поездка не предполагает информационного сопровождения

Забираем из отелей только в следующих локациях: Сухум — в 9:30, Новый Афон — в 8:30

Дополнительные расходы: