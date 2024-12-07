3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Минску
Начало: Минск, пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно в 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50Br за человека
1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 40Br за человека
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
1 янв в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара7 декабря 2024Прекрасная экскурсия для знакомства с Минском, да ещё и на таком ретро автобусе. Наметили для себя маршруты для прогулок. Во время экскурсии звучала приятная музыка. Рекомендую эту экскурсию для первого дня пребывания в Минске.
- ЕЕлена22 августа 2024Очень понравилось! Красивей шее место, много информации. Отлично провели время. Спасибо огромное нашему экскурсоврду Валерию, редко можно встретить увлеченного,так много знающего специалиста, очень любящего свой край.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «экспресс экскурсия»
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