Т Тамара

Прекрасная экскурсия для знакомства с Минском, да ещё и на таком ретро автобусе. Наметили для себя маршруты для прогулок. Во время экскурсии звучала приятная музыка. Рекомендую эту экскурсию для первого дня пребывания в Минске.