экспресс экскурсия

Найдено 3 экскурсии в категории «экспресс экскурсия» в Минске, цены от 40 Br. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Классическая обзорная экскурсия по Минску
Пешая
На машине
На автобусе
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Минску
Начало: Минск, пр-т Победителей, 19, гостиница «Юбилейная»
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно в 12:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50Br за человека
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
На автобусе
284 отзыва
1 час 15 минут
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 40Br за человека
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Пешая
На машине
На автобусе
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
1 янв в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «экспресс экскурсия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Классическая обзорная экскурсия по Минску
  2. Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
  3. Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2024
Сейчас в Минске в категории "экспресс экскурсия" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 640. Туристы уже оставили гидам 285 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «экспресс экскурсия», 285 ⭐ отзывов, цены от 40Br. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль