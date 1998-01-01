Экскурсионный автобус hop-on hop-off по Праге

садитесь и сходите на любой остановке одного из нескольких маршрутов столько, сколько захотите, исследуйте Прагу в своем темпе;

в автобусе 🚌 есть бесплатный Wi-Fi и вы можете воспользоваться аудиогидом на нескольких языках;

можно дополнить тур круизом по Влтаве (если выбрана эта опция).

Вы можете увидеть следующие места:

Страговский монастырь

Пражский град

Район Мала-Страна

Свято-Никольский храм

Йиндржишская башня

Крепость Вышеград

Страговский стадион

…. и многое другое.

Полная карта маршрута

Важная информация:

Принимаются бумажные и мобильные ваучеры.

Ваучер действителен в течение 3 месяцев с момента покупки.

Для инвалидов организован частичный доступ. Автобусы не полностью оборудованы, но инвалидные коляски можно провозить в складном виде. Мы готовы оказать помощь, если это необходимо.

Прага — большой город 🏙️, и погода, пробки, закрытие дорог и ЧС могут иногда вызывать сбои в расписании движения автобуса.

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