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Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off

Isango С.
Isango С. – Гид из Праги
Откройте для себя красоту чешской столицы ⭐️ — Праги с билетом на 24 или 48 часов на автобус hop-on hop-off.

Смотрите город 🏙️ в собственном темпе — садитесь и сходите на любой из остановок маршрута.

Вы также можете дополнить свое путешествие 1-часовым круизом по реке Влтава.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная

  • €23 за человека

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Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off
Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off

Что вы увидите

  • Страговский монастырь
  • Пражский град
  • Район Малая Сторона
  • Церковь святого Николая
  • Йиндржишская башня
  • Крепость Вышеград
  • Страговский стадион
  • Круиз по Влтаве (по желанию)
  • и др.
Экскурсионный автобус hop-on hop-off по Праге
садитесь и сходите на любой остановке одного из нескольких маршрутов столько, сколько захотите, исследуйте Прагу в своем темпе;
в автобусе 🚌 есть бесплатный Wi-Fi и вы можете воспользоваться аудиогидом на нескольких языках;
можно дополнить тур круизом по Влтаве (если выбрана эта опция).

Вы можете увидеть следующие места:

    Страговский монастырь
    Пражский град
    Район Мала-Страна
    Свято-Никольский храм
    Йиндржишская башня
    Крепость Вышеград
    Страговский стадион
    …. и многое другое.
    Полная карта маршрута

    Важная информация:

    • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры.
    • Ваучер действителен в течение 3 месяцев с момента покупки.
    • Для инвалидов организован частичный доступ. Автобусы не полностью оборудованы, но инвалидные коляски можно провозить в складном виде. Мы готовы оказать помощь, если это необходимо.
    • Прага — большой город 🏙️, и погода, пробки, закрытие дорог и ЧС могут иногда вызывать сбои в расписании движения автобуса.

    О поставщике услуг:

    • City Sightseeing — одby из ведущих туроператоров, предлагающих hop-on, hop-off услуги в 100 городах по всему миру. Они предоставляют качественные услуги с 1998 года.
    Что входит
    • Билет на автобус на 24 или 48 (на выбор)
    • Аудиогид на 15 языках (английском, испанском, французском, немецком, итальянском, иврите, чешском, китайском, корейском, португальском, русском, польском, шведском, арабском, турецком)
    • Круиз по реке Влтава (по желанию, если выбрана опция)
    Что не входит
    • Входные билеты на достопримечательности
    • Личные расходы (еда, вода, сувениры и др. )
    Начало
    🚩 Вы можете сесть в транспорт на любой остановке
    Место завершения
    🏁 Вы можете выйти из автобуса на любой остановке
    Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off
    Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off
    Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off
    Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off

    Выберите дату начала действия билетов

    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Isango С.
    Isango С.
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