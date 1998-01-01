Что вы увидите
- Страговский монастырь
- Пражский град
- Район Малая Сторона
- Церковь святого Николая
- Йиндржишская башня
- Крепость Вышеград
- Страговский стадион
- Круиз по Влтаве (по желанию)
- и др.
Экскурсионный автобус hop-on hop-off по Праге
садитесь и сходите на любой остановке одного из нескольких маршрутов столько, сколько захотите, исследуйте Прагу в своем темпе;
в автобусе 🚌 есть бесплатный Wi-Fi и вы можете воспользоваться аудиогидом на нескольких языках;
можно дополнить тур круизом по Влтаве (если выбрана эта опция).
Вы можете увидеть следующие места:
Страговский монастырь
Пражский град
Район Мала-Страна
Свято-Никольский храм
Йиндржишская башня
Крепость Вышеград
Страговский стадион
…. и многое другое.
Полная карта маршрута
Важная информация:
- Принимаются бумажные и мобильные ваучеры.
- Ваучер действителен в течение 3 месяцев с момента покупки.
- Для инвалидов организован частичный доступ. Автобусы не полностью оборудованы, но инвалидные коляски можно провозить в складном виде. Мы готовы оказать помощь, если это необходимо.
- Прага — большой город 🏙️, и погода, пробки, закрытие дорог и ЧС могут иногда вызывать сбои в расписании движения автобуса.
О поставщике услуг:
- City Sightseeing — одby из ведущих туроператоров, предлагающих hop-on, hop-off услуги в 100 городах по всему миру. Они предоставляют качественные услуги с 1998 года.
Что входит
- Билет на автобус на 24 или 48 (на выбор)
- Аудиогид на 15 языках (английском, испанском, французском, немецком, итальянском, иврите, чешском, китайском, корейском, португальском, русском, польском, шведском, арабском, турецком)
- Круиз по реке Влтава (по желанию, если выбрана опция)
Что не входит
- Входные билеты на достопримечательности
- Личные расходы (еда, вода, сувениры и др. )
Начало
🚩 Вы можете сесть в транспорт на любой остановке
Место завершения
🏁 Вы можете выйти из автобуса на любой остановке
Выберите дату начала действия билетов
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Isango С.
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