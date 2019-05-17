2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Хвойные леса и причудливые скалы

Путь лежит к северо-востоку от Праги, в красивейший чешский заповедник. По дороге вы познакомитесь с историей Чехии и этой природной резервации. Приготовьтесь наслаждаться чистейшим воздухом и пейзажами Праховских скал: хвойными лесами, скальными городами и замками разнообразных форм, озерами и ручейками. В Чешском раю у вас будет 2 часа свободного времени, чтобы прогуляться по одному из двух туристических маршрутов:

Трасса малого округа (45 минут) проходит по узкой 35-сантметровой скальной щербине, через две обзорные башни и могучие скальные блоки Императорского коридора.

Выбрав трассу большого округа (2 часа), вы многократно подниметесь по ступеням, вытесанным в скалах, пройдёте по узким коридорам между огромными глыбами и увидите семь обзорных башен.

Истории крепости Кост

Неприступная твердыня 16 века спряталась на песчаниковой скале в лесах, на стыке двух прудов. Вы узнаете о том, как такое расположение помогало замку, и об особенностях его архитектуры. За стенами вас ждут четыре дворца, которые носят имена бывших владельцев, и истории старинного чешского рода Кинских — вы увидите галерею их портретов и собрание картин.