2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хвойные леса и причудливые скалы
Путь лежит к северо-востоку от Праги, в красивейший чешский заповедник. По дороге вы познакомитесь с историей Чехии и этой природной резервации. Приготовьтесь наслаждаться чистейшим воздухом и пейзажами Праховских скал: хвойными лесами, скальными городами и замками разнообразных форм, озерами и ручейками. В Чешском раю у вас будет 2 часа свободного времени, чтобы прогуляться по одному из двух туристических маршрутов:
Истории крепости Кост
Неприступная твердыня 16 века спряталась на песчаниковой скале в лесах, на стыке двух прудов. Вы узнаете о том, как такое расположение помогало замку, и об особенностях его архитектуры. За стенами вас ждут четыре дворца, которые носят имена бывших владельцев, и истории старинного чешского рода Кинских — вы увидите галерею их портретов и собрание картин.