2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Очароваться первозданной природой и побывать в неприступной крепости Кост

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Чешский рай — место, подтверждающее своё громкое название.

Вы отправитесь в этот живописный заповедник, где причудливые каменные столбы и скалы утопают в зелени хвои.

Узнаете о поселениях, которым около 100000 лет и посетите готическую крепость Кост, связанную с историями аристократического рода.

Этот день обязательно вдохновит вас гармонией природного и рукотворного.
35 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Сокровища заповедника Чешский рай
Сокровища заповедника Чешский рай

Что вас ожидает

Хвойные леса и причудливые скалы
Путь лежит к северо-востоку от Праги, в красивейший чешский заповедник. По дороге вы познакомитесь с историей Чехии и этой природной резервации. Приготовьтесь наслаждаться чистейшим воздухом и пейзажами Праховских скал: хвойными лесами, скальными городами и замками разнообразных форм, озерами и ручейками. В Чешском раю у вас будет 2 часа свободного времени, чтобы прогуляться по одному из двух туристических маршрутов:

  • Трасса малого округа (45 минут) проходит по узкой 35-сантметровой скальной щербине, через две обзорные башни и могучие скальные блоки Императорского коридора.
  • Выбрав трассу большого округа (2 часа), вы многократно подниметесь по ступеням, вытесанным в скалах, пройдёте по узким коридорам между огромными глыбами и увидите семь обзорных башен.

Истории крепости Кост
Неприступная твердыня 16 века спряталась на песчаниковой скале в лесах, на стыке двух прудов. Вы узнаете о том, как такое расположение помогало замку, и об особенностях его архитектуры. За стенами вас ждут четыре дворца, которые носят имена бывших владельцев, и истории старинного чешского рода Кинских — вы увидите галерею их портретов и собрание картин.

Организационные детали

  • Сбор группы в 8:15 на Вацлавской площади, отправление автобуса в 8:30.
  • В стоимость не включены входные билеты: Чешский рай — около 3€ с человека; замок Кост — около 7€ с человека.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Дорога в одну сторону занимает 1,5 часа.
Сокровища заповедника Чешский рай
Сокровища заповедника Чешский рай
Сокровища заповедника Чешский рай
Сокровища заповедника Чешский рай
Сокровища заповедника Чешский рай
Сокровища заповедника Чешский рай
Сокровища заповедника Чешский рай
Сокровища заповедника Чешский рай
Сокровища заповедника Чешский рай

Экскурсия проводится в среду и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Татьяна
17 мая 2019
Организация экскурсии отличная. Гид Юрий очень приятный рассказчик, много шутил и интересно рассказывал. Не очень понравилось, что в замок Кост с экскурсией мы попали как-будто бы полулегально: перед нами шла чешская группа во главе с очень громко говорящей дамой-местным экскурсоводом, а мы шли тихонечко сзади. Если мы вдруг оказывались с этой группой в одном помещении -то первой вещала чешка, мы терпеливо ждали.
Проховские скалы очень красивы, времени на прогулку вполне достаточно.
Экскурсию рекомендую!
13 мая 2019
Мы хотели природы, мы ее получили. Заповедник прекрасен! Времени оказалось достаточно на два маршрута. Замок Крост не очень впечатлил (там нет экскурсий на русском - вместо этого выдают распечатку с текстом), но в целом он красивый.

Александра проводит ещё 13 экскурсий

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