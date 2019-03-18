5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Цетинье, Ловчен, Негуши и крепость Горажда

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Приглашаю проехаться по одному из самых интересных маршрутов в Черногории, где кроме заезженных туристических мест можно увидеть нечто необыкновенное!
€125
88 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Историческая Черногория
Историческая Черногория

Программа

  • Цетинье Мы посетим историческую столицу Черногории с православным мужским монастырем, где хранится реликвия – десница Пророка и Крестителя Иоанна. И не только! Заглянем в Бильярду – дом владыки Петра Негоша, в интересный музей денег, прогуляемся по скверу с забавными скульптурами и по улице со старинными посольствами и действующей резиденцией президента Черногории. Вы узнаете историю Черногории от начала и до сегодняшних дней. Я заведу вас в бывшее Российское посольство, которое сейчас заброшено, но все еще видны следы его былого величия. Мы увидим кузнеца, делающего оригинальные сувениры прямо на центральной площади, зайдем в сувенирный магазин, где все сделано руками местных женщин, а также заберемся на Орлинный утес, откуда видно все Цетинье.
  • Ловчен. Мы посетим одну из самых красивых гор Черногории – Ловчен с одноименным национальным парком. Тут находится мавзолей Петра II Петровича Негоша, правителя Черногории, поэта и метрополита. С Ловчена можно сделать шикарные снимки с Цетинье, пос. Иванова Корыта и горными вершинами и здесь есть о чем рассказать.
  • Негуши. Мы заедем в родовое селение черногорской королевской династии Петровичей (Негошей). Сейчас этот поселок известен тем, что тут делают вялено-копченое мясо “пршут” и негушский сыр, вина, мед и т.д. Посмотрим на производство знаменитого пршута у гостеприимного черногорца, продегустируем знаменитое мясо, сыр, домашнее вино и ракию. При желании можно все купить.
  • Серпантин над Боко-Которским заливом. Мы прокатимся над Которской бухтой по захватывающему серпантину, с которым связана любовная легенда. С этой дороги видно всю бухту, города Котор, Тиват, Херцег-Нови и другие.
  • Австро-венгерская крепость Горажда. Крепость была возведена в удачном месте над Боко-Которской бухтой в конце XIX века, сохранилась неплохо, имеет одну особенность – врыта в землю, с дороги ее почти не видно! Мы прогуляемся по крепости, и вы узнаете ее историю. Отсюда открываются потрясающие виды на море, бухту, города в ней.
  • При желании можно заехать в Котор или Тиват в роскошную яхт-марину Порто Монтенегро (по договоренности). По ходу всей поездки будем делать по вашему желанию остановки для фото, попить чай/пиво/кофе, перекусить, размяться – без проблем!

Организационные детали

  • Поездка займет примерно 7-8 часов, может, и больше… Ее можно начать как ранним утром, так и в 12 дня и до вечера.
  • Входы в музеи – за ваш счет, примерно 3 евро с чел.
  • Возьмите деньги на покупки (пршут, вино, сыр, попить/перекусить)
  • В экскурсии указана стоимость только моей работы, как экскурсовода. Если вы без авто, а оно необходимо для поездки, тогда я организую машину с водителем. 5-местное авто с водителем (до 3 туристов) – 90 евро; 7-местное авто с водителем (до 5 туристов) – 110 евро. Оплата паркинга, бензина уже входит в стоимость.
  • Старт экскурсии утром из Будвы, но можно забрать вас из других городов побережья (по договоренности).
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория
Историческая Черногория

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Я живу в Черногории с 2011 года. Люблю эту страну как вторую Родину, знаю ее каждый уголок! Путешествия по Балканам — мое хобби, выросшее однажды в работу. Кроме Черногории, вожу экскурсии по Боснии и Албании. Интересуюсь историей Балканского полуострова, традициями и менталитетом жителей. Благодаря нестандартным знаниям, мои экскурсии насыщены не только исторической информацией, но и полезными советами об отдыхе, переезде в Черногорию и демонстрацией «незамыленных» мест, где редко бывают туристы.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 марта 2019
Были на экскурсии в Цетинье, потом на Ловчене и в деревне Негуши.
Не ожидал, что у такой маленькой страны, большая часть которой - дикие неплодородные горы, окажется богатая и разнообразная история. Еще больше удивили многочисленные исторические связи Черногории с Россией. Спасибо Александре за интереснейшую экскурсию! Она действительно увлеченный человек и знает множество подробностей как про прошлое, так и про настоящее Черногории. Рекомендую начать своё знакомство с Черногорией с этой экскурсии.
Maxim
25 июня 2018
Мы были в Черногории в 4-й раз, заказывали разные экскурсии в разных местах. Эта была
однозначно самой лучшей. Александру могу смело рекомендовать всем.
8 августа 2017
Добрый день! Спасибо Саше за интересную, объемную и многоплановую экскурсию. Все очень понравилось, если еще приедем, обязательно поедем на другие экскурсии с Сашей. Спасибо за хорошее настроение и увлекательные рассказы. Даша и Юра
21 сентября 2016
Здравствуйте, с Александрой встретились 12 сентября 2016.г., мы были на арендованной машине.
В первую очередь – что понравилось в деятельности Александры,
- Гибкость в выборе программы экскурсии, можно выбрать свой, не заявленный на сайте маршрут, ограничены только временем.
-Помощь Александры в планировании дальнейшего нашего отдыха, хорошие советы проводника по Черногории и соседним странам.
-Основные моменты развития страны, истории культуры, особенности жизни в наше время рассказала эмоционально.
Но! На наш взгляд для того, чтобы быть успешным гидом Александре надо совершенствовать язык общения. Мы из Санкт-Петербурга и некоторые моменты в ее разговорном языке нас неприятно удивляли. К тому же Александра немного высокомерна и мы от этого испытывали неловкость, это не позволило нам перейти на ты в разговоре с ней, хотя формат общения предполагал именно обращение на ты.
Рекомендовать могу в первую очередь как проводника по Черногории.
Дмитрий
2 июня 2015
Я был в Черногории в сентябре 2014 года. К сожалению, погода была не очень, однако благодаря Александре и её экскурсиям (а я брал несколько штук) поездка удалась. Александра простым языком интересно рассказывает о Черногории, знает все стоящие места, имеет свои договорённости с местными и может на ходу подстраиваться под клиентов, например, она заранее нашла нам водителя, который возил нас как в день прилёта, так и в день отлёта, а также во время одной из экскурсий свозила нас по моей просьбе на кладбище белых офицеров и к бывшему имперскому посольству.

В общем, всячески рекомендую, и хорошего всем отдыха.

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