5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Здравствуйте, с Александрой встретились 12 сентября 2016.г., мы были на арендованной машине.

В первую очередь – что понравилось в деятельности Александры,

- Гибкость в выборе программы экскурсии, можно выбрать свой, не заявленный на сайте маршрут, ограничены только временем.

-Помощь Александры в планировании дальнейшего нашего отдыха, хорошие советы проводника по Черногории и соседним странам.

-Основные моменты развития страны, истории культуры, особенности жизни в наше время рассказала эмоционально.

Но! На наш взгляд для того, чтобы быть успешным гидом Александре надо совершенствовать язык общения. Мы из Санкт-Петербурга и некоторые моменты в ее разговорном языке нас неприятно удивляли. К тому же Александра немного высокомерна и мы от этого испытывали неловкость, это не позволило нам перейти на ты в разговоре с ней, хотя формат общения предполагал именно обращение на ты.

Рекомендовать могу в первую очередь как проводника по Черногории.