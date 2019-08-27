Что вас ожидает

Владения ресторана «Рыбняк»

Из Будвы мы отправимся за аутентичной атмосферой и природными пейзажами — к рыбному ресторану. Место расположено в ущелье гор, буквально пышет буйной растительностью и наполнено бодрящим горным воздухом! Вы погуляете по владениям заведения, полюбуетесь водопадом и, если захотите, — сможете сытно пообедать или же выпить чашечку ароматного кофе.

Панорамный вид на Свети-Стефан

После размеренной прогулки поедем на гору за легендарным видом на остров Свети-Стефан. Кадры здесь получается волшебные: береговая полоса Будванской Ривьеры, уходящая вдаль, игрушечный остров с красными черепичными крышами и гармонично обрамляющая пейзаж зелень! На горе вас также ждёт маленькая каменная церквушка св. Саввы.

Очарование Ботанического сада

Осмотрев местные красоты сверху, мы спустимся к королевскому парку Милочер. После палящего солнца на горе вы отдохнёте под сенью рослых хвойных деревьев и насладитесь видом на Свети-Стефан вблизи. На неспешной прогулке вы сможете задать мне любые вопросы о местности, на которые я с удовольствием отвечу!