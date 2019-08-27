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Проехать по красотам Будванской Ривьеры, полюбоваться идиллическими видами и погулять в парке

Николай
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Николай – ваш гид
Вы с комфортом доберётесь до мест, куда невозможно дойти пешком, и откроете для себя великолепные по красоте черногорские пейзажи: чистейшие воды Адриатики, песчаную полосу Будванской Ривьеры и легендарный остров-отшельник.

Все эти природные картины обрамлены пышной зеленью, и так и манят достать фотоаппарат и щелкнуть затвором!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в Будве
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Мини-Монтенегро — на автомобиле и пешком
Мини-Монтенегро — на автомобиле и пешком

Что вас ожидает

Владения ресторана «Рыбняк»
Из Будвы мы отправимся за аутентичной атмосферой и природными пейзажами — к рыбному ресторану. Место расположено в ущелье гор, буквально пышет буйной растительностью и наполнено бодрящим горным воздухом! Вы погуляете по владениям заведения, полюбуетесь водопадом и, если захотите, — сможете сытно пообедать или же выпить чашечку ароматного кофе.

Панорамный вид на Свети-Стефан
После размеренной прогулки поедем на гору за легендарным видом на остров Свети-Стефан. Кадры здесь получается волшебные: береговая полоса Будванской Ривьеры, уходящая вдаль, игрушечный остров с красными черепичными крышами и гармонично обрамляющая пейзаж зелень! На горе вас также ждёт маленькая каменная церквушка св. Саввы.

Очарование Ботанического сада
Осмотрев местные красоты сверху, мы спустимся к королевскому парку Милочер. После палящего солнца на горе вы отдохнёте под сенью рослых хвойных деревьев и насладитесь видом на Свети-Стефан вблизи. На неспешной прогулке вы сможете задать мне любые вопросы о местности, на которые я с удовольствием отвечу!

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Пожалуйста, возьмите с собой купальные принадлежности, головные уборы и бутылку воды.
Мини-Монтенегро — на автомобиле и пешком
Мини-Монтенегро — на автомобиле и пешком
Мини-Монтенегро — на автомобиле и пешком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Будве.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Много путешествую и работаю в туризме. Более 10 лет прожил в Таиланде на острове Пхукет. Уже два сезона живем в Черногории, и она нам очень нравится. Решили проводить экскурсии и тут!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 августа 2019
Экскурсия очень понравилась!

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