3 часа
Водная прогулка
Ночной круиз по Нилу с ужином и шоу-программой в Каире
Отправьтесь в круиз по Нилу и насладитесь ужином с видами на ночной Каир. Вас ждут восточные танцы, танура-шоу и живая музыка
Начало: В вашем отеле
Завтра в 18:00
13 авг в 18:00
от $80 за человека
скидка
9%
3 часа
Билет на борт
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
54$49 за человека
3 часа
Билет на борт
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:15
$83 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай8 июня 2024Прогулка по Нилу получилась отличной. Ахмед всё предусмотрел. Встретил в гостинице, сам усадил за удобно расположенный столик на двоих, ждал
- ФФедор26 мая 2024Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
- ММарова28 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз (Nile Pharaoh) оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!
- ИИрина19 марта 2024Интересная и увлекательная экскурсия по Нилу. Ужин замечательный. Хороший выбор. Завораживаюшие танцы. Спасибо организатору. Трансфер туда и обратно. Всё во время.
- ЕЕлена18 марта 2024Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!
- ТТатьяна15 января 2024Хорошо организованная, четкая экскурсия. Вовремя забрали из отеля, безопасное вождения (что критично в Каире), водитель ждал на выходе с корабля. Еда вкусная, программа фольклорная, хорошо смотрится. Рекомендуем!
- ЕЕлена10 января 2024все было отлично! оперативно реагировали на нашу просьбу о круизе, благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Круизы однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2024
Сейчас в Каире в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 83 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Каире на 2024 год по теме «Круизы однодневные», 18 ⭐ отзывов, цены от $49. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь