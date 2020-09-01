Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Взгляните на Порт-Гримо с борта судна
Посетите легендарный городок Сен-Тропе
Проведите свободное время в живописном городке до возвращения в Ниццу вдоль берега моря
Вас заберут из отеля или частного дома в Ницце в 08:30, прежде чем вы отправитесь на микроавтобусе в Порт-Гримо и Сен-Тропе. Начните свой тур с бесплатного круиза на судне из красивого приозерного города Порт-Гримо, известного как «Маленькая Венеция», до Сен-Тропе. Еще с 1920-х годов этот знаменитый городок привлекал международных звезд из мира моды и литературы и стал любимым местом для богатых путешественников, моделей и миллионеров.
У вас будет свободное время в живописном Старом городе, чтобы посетить местный рынок и пообедать на солнечной террасе. Вы поедете обратно в отель по изумительной живописной дороге вдоль побережья. По дороге вы сможете сделать остановку и полюбоваться одними из лучших видов во всей Франции.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Гид, говорящий на нескольких языках
Подогрев
Всем участникам предложат бутылку воды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 82 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
G
Gregor
1 сен 2020
(Германия)
Дружелюбному водителю, которого забрали и вернули вовремя, не нужно было ни о чем беспокоиться. Передача корабля прошла безупречно, но, к сожалению, времени в Порт-Гримо было мало.
B
Berivan
9 авг 2020
(Германия)
В Джо у нас действительно был отличный, дружелюбный и вежливый водитель. Он был очень пунктуален и мог нам многое показать и объяснить. Я бы забронировал поездку еще раз в любое время и порекомендовал бы своим друзьям! Очень довольны!
Lilia
12 июля 2020
(Болгария)
Вся поездка была прекрасной! Виталий был отличным хозяином, все места были отличными! Нам очень понравился пляж Пампелон! Все было идеально!
T
TAN
14 дек 2019
они отменили мою поездку накануне. . Причина, которую они мне назвали, заключалась в том, что другие клиенты отменили поездку и плохая погода. . но погода была совершенно прекрасной. . я был так разочарован.
S
Sugandh
27 ноя 2019
(США)
Во-первых, вашему туроператору не стоило заказывать тур в Сен-Тропе, если весь город был закрыт! В городе было абсолютно нечего смотреть и делать. Водитель был чрезвычайно груб и невоспитан. Когда он приехал за нами, мы были удивлены, что появился еще один пассажир. Когда мы спросили, был ли это "частный тур", как мы думали … он просто продолжал говорить, покажите мне газету, где написано "частный тур"! У него не было автокресла для ребенка. Мы позвонили перед бронированием и сообщили вашей компании, что нас 6 взрослых, 1 ребенок (5 лет) и 1 ребенок (1 год), поэтому нам нужно покупать 8 или 7 билетов. Нам подтвердили, что требуется 7 билетов. Водитель устроил сцену, где нас было 8 человек. В конце концов он согласился взять нас и счел необходимым наполнить шины «воздухом» для безопасности, потому что у нас в машине есть дополнительный пассажир - ребенок! (серьезно!?) В довершение всего у нас спустило колесо! В целом ужасное обслуживание, грубый персонал.
B
Beatrix
4 ноя 2019
(Австрия)
Накануне вечером нам сказали, что нас заберут из отеля в 8 утра (вместо 9 утра). Но, к сожалению, машина не прибыла до 8.25, хотя мы были единственными двумя участниками в этом дневном туре. Водитель не говорил по-немецки, как было заявлено, а скорее плохо говорил по-английски. Прямое путешествие по автобану было долгим, но очень приятным. Билеты на лодку из порта Гримо в Сен-Тропе были куплены для нас на месте, и было согласовано место встречи в Сен-Тропе. Продолжительность пребывания в Сен-Тропе была хорошо рассчитана, и водитель уже вовремя ждал в указанном месте встречи. Обратный путь по главной дороге был очень утомительным и, на наш взгляд, того не стоил. В общем, приятного путешествия!
А
Аноним
22 окт 2019
(Малайзия)
Дневной тур, по крайней мере, интереснее утреннего. Гид спермы водителя был в 1-й день на работе. Следовательно, в туре не было подробного знакомства с достопримечательностями
Aida
9 окт 2019
(Испания)
Гид Максим - трещина и много юмора.
M
Monika
20 сен 2019
Во-первых, мы забронировали тур на немецком языке, который нам обещали письменно и устно за два дня. Вечером накануне тура нам сказали, что тур только на английском языке, и уже поздно бронировать заново. Но даже на английском почти ничего не было сказано, и мы только разгрузились и снова собрались. 3 часа в Сен-Тропе были бесплатными! Объявленная прогулка на лодке составила 10 мин. на пароме. Тогда водитель настолько переутомился, что мы дважды чуть не попали в аварию (один раз даже при микросне). Нам было очень страшно.
А
Аноним
17 сен 2019
(США)
Город Порт-Гримо напомнил мне Венецию с ее каналами, поэтому я хотел бы проводить здесь больше времени. Сен-Тропе был роскошным опытом с большим количеством свободного времени. Отличный гид также отвел нас на некоторые пляжи в качестве бонуса на обратном пути в Ниццу, поэтому мы рады познакомиться с другими местами. Турфирма плохо понимает английский, и я им 3 раза писала, что не останавливаюсь в отеле. Так что гид отправился не в то место, где нужно было забрать, из-за чего тур начался поздно.
N
NATALYA
16 сен 2019
(Россия)
Очень понравилась экскурсия. Ездили вчетвером на микроавтобусе. Забрали от места проживания, туда и вернули. Между портом Гримо и Сен-Тропе прокатились на катере. Гид, он же Водитель разговаривал на английском с другой парой, с нами на русском. Отлично провели время. Приехав в Ниццу ещё успели сходить на пляж. Рекомендую посетить
А
Аноним
15 сен 2019
(Северная Македония)
Стоит посетить Сен-Тропе и Порт-Гримо. И все же у нас был водитель, а не гид, который сумел отвезти нас в места, где он должен был, и купить нам билеты на лодку в Порт-Гримо. В противном случае мы остались одни, и никакой информации не было.
A
Anna Claudia
12 сен 2019
(Бразилия)
Ола! Primeiro no dia 11/9 ninguém apareceu, qdo liguei no número indicado, fui destratada, dizendo que não havia schememento! Então enviei o voucher confirmmação! Aí reacenderam para o dia seguinte, sendo que nos deixaram Em ST sozinhas a esperar, depois não foram a Cannes e enfim nada do que prometem no site!
А
Аноним
10 сен 2019
(Португалия)
Путеводитель не предоставил много информации, ни культурной, ни исторической, о местах, которые мы посетили, и мы не получили никаких бутылок с водой, как было объявлено на сайте. Подводя итог, я посчитал цену поездки слишком дорогой.
G
Georgia
8 сен 2019
(США)
Цена не превышала 100 долларов. Водитель действительно отвез нас туда и забрал в конце дня. Я чувствовал, что это слишком долго; мы закончили тем, что просто слонялись без дела, ожидая, когда нас заберут. Было очень приятно увидеть все красивые и дорогие яхты. Мы заранее забронировали тур, но выяснилось, что его можно было забронировать и в отеле, и это могло быть намного дешевле. Мы также взяли тур «Лучшее на Французской Ривере» в понедельник по цене более 100 долларов на человека, и мы узнали в отеле, что со вторника по четверг или пятницу было бы 50 евро на человека; об этом нам должен был сообщить сайт "GetyourGuide".