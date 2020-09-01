Вас заберут из отеля или частного дома в Ницце в 08:30, прежде чем вы отправитесь на микроавтобусе в Порт-Гримо и Сен-Тропе. Начните свой тур с бесплатного круиза на судне из красивого приозерного города Порт-Гримо, известного как «Маленькая Венеция», до Сен-Тропе. Еще с 1920-х годов этот знаменитый городок привлекал международных звезд из мира моды и литературы и стал любимым местом для богатых путешественников, моделей и миллионеров.

У вас будет свободное время в живописном Старом городе, чтобы посетить местный рынок и пообедать на солнечной террасе. Вы поедете обратно в отель по изумительной живописной дороге вдоль побережья. По дороге вы сможете сделать остановку и полюбоваться одними из лучших видов во всей Франции.