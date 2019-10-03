6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мягкий климат, почти круглогодичный солнечный свет и средиземноморская кухня привлекали в Ниццу туристов еще в XVIII веке. Английские семьи аристократов проводили здесь зиму, прогуливаясь вечерами вдоль моря и вдыхая его целебный воздух. Теперь в память об этих прогулках набережная Ниццы так и называется — Набережная англичан (La promenade des Anglais).

Во второй половине XIX века, когда Россия, лишившись выхода в море на Крымском побережье, разместила в близлежащей деревеньке свою военно-морскую базу, в Ницце появились и наши соотечественники. С тех пор русская знать сделала Ниццу своим любимым курортом. В разные годы здесь жили Гоголь, Герцен (впоследствии здесь же похороненный), Бунин, Достоевский, Чехов. Последний создал в Ницце свою пьесу «Три сестры».

Ницца — международная столица искусства и культуры, в ней черпали вдохновение художники и писатели со всего мира. Ее смешанная итало-французская история нашла свое отражение в местной архитектуре — разнообразие стилей царит повсюду: барокко, классицизм, ар-деко, модерн.

От площади Массена (Place Masséna) с ее модерновыми фигурами мыслителей, мимо здания Оперы, мы пройдемся по набережной и взберемся на холм, чтобы полюбоваться великолепным видом на город, порт и лазурный берег и посмотреть на развалины старой крепости. Там на верхушке мы сможем отдохнуть в приятной прохладе водопада.

Затем мы спустимся в старый город, колоритный торговый квартал, в котором жизнь кипит и днем и ночью. Вы откроете для себя один из самых живописных рынков Франции (цветочный, овощной и фруктовый), пестрящий и благоухающий. Мы прогуляемся по лабиринту узких улочек и закоулков старой Ниццы, зайдем в старинные церкви в стиле барокко, посетим дворец Ласкари (Palais Lascaris), сохранивший обстановку былых времен, попробуем местную лепешку «соку» и полакомимся самым вкусным местным мороженым.

В конце мы выйдем на площадь Гарибальди (Place Garibaldi) — место вечерних аперитивов, чтобы, как это делают местные жители, освежиться пастисом, прежде чем завершить нашу прогулку около «квадратной головы» (La Tête Carrée) библиотеки и здания Акрополиса.