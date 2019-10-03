6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в жемчужину Лазурного берега на обзорной экскурсии по главным достопримечательностям

Любовь
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Любовь – ваш гид
Добро пожаловать в солнечную Ниццу — любимицу английских аристократов и русской знати.

Вас ждёт прогулка по самым красивым уголкам города и рассказ о его истории.

Вы пройдёте по нарядной Английской набережной, рассмотрите необыкновенные современные скульптуры на площади Массена, заглянете во дворец Ласкари и старинные церкви и, конечно, восхититесь архитектурным разнообразием города — от барокко до модерна.

А кроме исторических фактов я обещаю вам погружение в атмосферу местной жизни: вы ощутите её на одном из живописных рынков, а после освежитесь пастисом на площади Гарибальди.
От 88 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.17
Ницца La Bella
Ницца La Bella

Что вас ожидает

Мягкий климат, почти круглогодичный солнечный свет и средиземноморская кухня привлекали в Ниццу туристов еще в XVIII веке. Английские семьи аристократов проводили здесь зиму, прогуливаясь вечерами вдоль моря и вдыхая его целебный воздух. Теперь в память об этих прогулках набережная Ниццы так и называется — Набережная англичан (La promenade des Anglais).

Во второй половине XIX века, когда Россия, лишившись выхода в море на Крымском побережье, разместила в близлежащей деревеньке свою военно-морскую базу, в Ницце появились и наши соотечественники. С тех пор русская знать сделала Ниццу своим любимым курортом. В разные годы здесь жили Гоголь, Герцен (впоследствии здесь же похороненный), Бунин, Достоевский, Чехов. Последний создал в Ницце свою пьесу «Три сестры».

Ницца — международная столица искусства и культуры, в ней черпали вдохновение художники и писатели со всего мира. Ее смешанная итало-французская история нашла свое отражение в местной архитектуре — разнообразие стилей царит повсюду: барокко, классицизм, ар-деко, модерн.

От площади Массена (Place Masséna) с ее модерновыми фигурами мыслителей, мимо здания Оперы, мы пройдемся по набережной и взберемся на холм, чтобы полюбоваться великолепным видом на город, порт и лазурный берег и посмотреть на развалины старой крепости. Там на верхушке мы сможем отдохнуть в приятной прохладе водопада.

Затем мы спустимся в старый город, колоритный торговый квартал, в котором жизнь кипит и днем и ночью. Вы откроете для себя один из самых живописных рынков Франции (цветочный, овощной и фруктовый), пестрящий и благоухающий. Мы прогуляемся по лабиринту узких улочек и закоулков старой Ниццы, зайдем в старинные церкви в стиле барокко, посетим дворец Ласкари (Palais Lascaris), сохранивший обстановку былых времен, попробуем местную лепешку «соку» и полакомимся самым вкусным местным мороженым.

В конце мы выйдем на площадь Гарибальди (Place Garibaldi) — место вечерних аперитивов, чтобы, как это делают местные жители, освежиться пастисом, прежде чем завершить нашу прогулку около «квадратной головы» (La Tête Carrée) библиотеки и здания Акрополиса.

Организационные детали

  • Дворец Ласкари закрыт по вторникам, а по понедельникам вместо цветочного рынка — блошиный.
  • Dress code: солнечные очки, шляпа или зонтик от солнца. Обязательно намажьтесь защитным кремом перед прогулкой.
Ницца La Bella
Ницца La Bella
Ницца La Bella
Ницца La Bella
Ницца La Bella
Ницца La Bella
Ницца La Bella
Ницца La Bella

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Вот уже 8 лет, как я провожу целое лето, а в этом году и зиму, в Ницце – уютной и грандиозной одновременно. Хочу показать Ниццу и вам, поделиться накопленными знаниями об этом чудесном городе с его многовековой историей.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 октября 2019
Скомканая экскурсия, с ощущением, что гид работает бесплатно!
26 июля 2018
Все хорошо
Евгений
19 июля 2017
Экскурсия была на второй день нашего пребывания в Ницце. Узнали некоторую историческую информацию. Увидели несколько интересных мест. В следующие дни самостоятельно гуляли по схожему маршруту, посетили несколько посоветованных Любовью мест
3 июля 2016
While on our trip to French Riviera we tried to have some professional experience. In French Riviera the assortment of guides is not huge. We were only able to find Любовь in Nice. She was receptive of our last minute scheduling but the trip itself was not great. We saw some small things in Nice, but after we parted with the guide we saw things that were a lot more interesting and beautiful. Overall the trip was an equivalent of an guided experience you get from your not very knowledgeable relative. Although it was significantly cheaper of local 8 hour guide fees hourly price was not much cheaper. In my 20+ excursions with different guides this excursion was the worst by the contents, sights and substance. Incidentally, my second worst experience was also with Tripster.ru. Overall, I would suggest tripster.ru should only accept guides with local licences.
2 июня 2016
Экскурсия была запланирована на день моего прилета в Ниццу. Цель ее была: знакомство с городом, его основными достопримечательностями, историей. Цель эта была достигнута. Любовь, достаточно, интересно рассказывала о городе. Провела по старому городу, поднялись в парк Шато. Подсказала, где можно перекусить и отдохнуть. Рассказала о нравах и укладе жизни горожан. Все было замечательно, бюджетно, ненавязчиво. Очень рекомендую.
25 марта 2015
Приятная неспешная прогулка по городу, спасибо большое Вам) мне все понравилось, особенно сокка и теплое вино)

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