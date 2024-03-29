1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки и легенды Нового музея
Погрузитесь в мир древнего Египта, узнайте о находках Генриха Шлимана и уникальной реставрации Нового музея. Встреча с историей и тайнами ждет вас
Начало: Во дворике Музейного острова
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Новый музей Берлина: эксклюзивное путешествие в Древний Египет
Приглашаем на увлекательное путешествие в сердце Древнего Египта, не выезжая из Берлина. Откройте тайны фараонов и их загадочной культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€169 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства
Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Искусство 19 века в Старой национальной галерее: путешествие по Музейному острову
Присоединяйтесь к нам в путешествие по миру искусства 19 века, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю
Начало: На Музейном острове
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€169 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Берлинской картинной галерее
Увидеть оригиналы Рубенса и Босха и прочувствовать всю прелесть золотого века голландской живописи
Начало: На Штауфенбергштрассе
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€320 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 марта 2024Великолепная экскурсия! Нам очень понравилась подача материала и умение рассказывать. Время пролетело незаметно, открыли для себя много нового, даже ребенок не скучал. Рекомендую!
- оольга4 августа 2023Интересная прогулка, отличный человеческий контакт, гид много знает и умеет преподносить свои знания в увлекательной форме.
- ВВладимир28 марта 2023Несмотря то, что район не совсем оправдал ожидания, экскурсия получилась любопытной. . Дарья - хороший рассказчик и полностью владеет материалом. Рекомендуем. .
- ННаталья4 ноября 2019Хоромная экскурсия.
- ВВероника22 октября 2019Спасибо большое за экскурсию! Прогуляли с Дарьей целый день и все равно не исчерпали ее рассказы о Берлине. Очень чуткий гид, который
- ККонстантин3 мая 2019Татьяна, Огромное спасибо! Экскурсия очень понравилась! Татьяна очень интересно расказывала замечательные истории, о которых наверное не узнаешь от обычных экскурсоводов. При
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Искусство»
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