Исследуйте Берлин на автобусе 🚌 Hop-on Hop-off ( с аудио гидом на 13 языках). Вы можете выходить и заходить в автобус на 20 остановках рядом с важными местами в городе. Вы можете спланировать ваш собственный тур и посетить Пергамский музей 🖼, сплавать на лодке ⚓, пройтись по Потсдамской площади и устроить шопинг на бульваре Курфюрстендамм или Фридрихштрассе. Также вы можете оставаться в автобусе во время полного двухчасового тура.

Остановки автобуса: Kurfürstendamm/ Rankestrasse - KaDeWe - Lützowplatz/ Hotel Berlin - Kulturforum - Potsdamer Platz - Checkpoint Charlie - Gendarmenmarkt - Alexanderplatz/ Park Inn Hotel - Neptunbrunnen - DomAquarée - Lustgarten/ Berlin Dom (Pergamon Museum) - Unter den Linden/ Friedrichstrasse - Brandenburger Tor - Hauptbanhof - Siegessäule - Flohmarkt (только Суббота и Воскресенье) - Schloss Charlottenburg - Antiquitätenmeile - Kurfürstendamm 220/ Meinekestrasse

Расписание:

Первое отправление: в 10:00

Последнее отправление: 15. 00 или 16. 00 для полного тура, в зависимости от сезона

Не упустите возможность совместить популярный автобусный тур с посещением Кольхоф-Тауэр на Потсдамской площади, с обзорной площадки которого открывается захватывающий вид на Берлин.

Вы можете выйти из автобуса на 5-й остановке и увидеть город 🏙️ с другой точки зрения. Высота Кольхоф-Тауэр 103 метра, берлинская высотка расположена на Потсдамской площади. К обзорной площадке вы проедите 20 секунд в самом быстром лифте в Европе. С Панорама пункт открывается прекрасный вид на многие достопримечательности 🏛️ города.

Вы можете получить билет 🎫 на обзорную площадку в автобусе, сойти на Панорама пункт и не стоять в очереди! Панорама пункт открыт: летом с 10:00 до 20:00 и зимой с 10:00 до 18:00