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Автобусный тур с посещением обзорной площадки Кольхоф-Тауэр

4.6
14 отзывов
TicketBar
TicketBar – Гид из Берлина
Совершите насыщенное путешествие по Берлину на двухэтажном туристическом автобусе 🚌 Hop-on Hop-off.

Маршрут 2-х часовой поездки включает множество знаковых мест, в числе которых — башня Kollhoff, Пергамский музей 🖼, дворец Шарлоттенбург и Бранденбургские ворота.

Пассажирам предоставляются аудиогиды, воспроизводящие информацию на 13 языках.

Вы сможете выйти на любой из 19 остановок и продолжить автобусную экскурсию ⛳ после шопинга или осмотра достопримечательностей 🏛️.
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  • 🎫Онлайн билеты

  • €40 за человека

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Автобусный тур с посещением обзорной площадки Кольхоф-Тауэр
Автобусный тур с посещением обзорной площадки Кольхоф-Тауэр

Что вы увидите

  • Правительственный квартал
  • Потсдамский городской дворец
  • КПП Чарли
  • Александерплац
  • Кольхоф-Тауэр (обзорная площадка) и др.
Исследуйте Берлин на автобусе 🚌 Hop-on Hop-off ( с аудио гидом на 13 языках). Вы можете выходить и заходить в автобус на 20 остановках рядом с важными местами в городе. Вы можете спланировать ваш собственный тур и посетить Пергамский музей 🖼, сплавать на лодке ⚓, пройтись по Потсдамской площади и устроить шопинг на бульваре Курфюрстендамм или Фридрихштрассе. Также вы можете оставаться в автобусе во время полного двухчасового тура.
Остановки автобуса: Kurfürstendamm/ Rankestrasse - KaDeWe - Lützowplatz/ Hotel Berlin - Kulturforum - Potsdamer Platz - Checkpoint Charlie - Gendarmenmarkt - Alexanderplatz/ Park Inn Hotel - Neptunbrunnen - DomAquarée - Lustgarten/ Berlin Dom (Pergamon Museum) - Unter den Linden/ Friedrichstrasse - Brandenburger Tor - Hauptbanhof - Siegessäule - Flohmarkt (только Суббота и Воскресенье) - Schloss Charlottenburg - Antiquitätenmeile - Kurfürstendamm 220/ Meinekestrasse

Расписание:

    Первое отправление: в 10:00
    Последнее отправление: 15. 00 или 16. 00 для полного тура, в зависимости от сезона
    Не упустите возможность совместить популярный автобусный тур с посещением Кольхоф-Тауэр на Потсдамской площади, с обзорной площадки которого открывается захватывающий вид на Берлин.
    Вы можете выйти из автобуса на 5-й остановке и увидеть город 🏙️ с другой точки зрения. Высота Кольхоф-Тауэр 103 метра, берлинская высотка расположена на Потсдамской площади. К обзорной площадке вы проедите 20 секунд в самом быстром лифте в Европе. С Панорама пункт открывается прекрасный вид на многие достопримечательности 🏛️ города.
    Вы можете получить билет 🎫 на обзорную площадку в автобусе, сойти на Панорама пункт и не стоять в очереди! Панорама пункт открыт: летом с 10:00 до 20:00 и зимой с 10:00 до 18:00
    Что входит
    • билет на автобус (24 часа)
    • аудиогид
    • билет на обзорную площадку Кольхоф-Тауэр
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 Вы можете сесть на любой остановке
    Место завершения
    🏁 Вы можете выйти на любой остановке
    Автобусный тур с посещением обзорной площадки Кольхоф-Тауэр
    Автобусный тур с посещением обзорной площадки Кольхоф-Тауэр
    Автобусный тур с посещением обзорной площадки Кольхоф-Тауэр
    Автобусный тур с посещением обзорной площадки Кольхоф-Тауэр

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    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    TicketBar
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    14 отзывов оставили туристы

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