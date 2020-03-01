Лора и Леля проводит ещё 2 экскурсии

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Посетить топовые заведения столицы в веселой компании и попробовать лучшие коктейли

Лора и Леля
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Лора и Леля – ваш гид
Барная карта может быть не только частью меню.

В нашем случае это авторская экскурсия по самым необычным и модным заведениям города.

Бары на крышах и в подвалах, панк-рок бары, пабы с живой музыкой, излюбленные места литературоведов и философов, культовые кафе и микро-пивоварни — мы подберем локации на любой вкус!
50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Встреча — Urban Spree, S-bahn/ U-bahn Warschauer strasse
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Бар-хоппинг в Берлине
Бар-хоппинг в Берлине

Что вас ожидает

Скажи «Prost» в Берлине!
Андеграундные места, модные бары с видом на город, заведения с несколькими танцполами в подвале в районах Фридрихсхайн и Кройцберг: мы покажем вам лучшие заведения Берлина! Вы прогуляетесь по уютным улочкам города и узнаете, чем живет местная молодежь и творческая богема, заведете новые знакомства и попробуете самые вкусные коктейли. Мы расскажем, где проходят лучшие вечеринки и фестивали, что еще стоит посмотреть любителям тусовок, моды и стрит-арта.

Летом, в хорошую погоду, мы бываем в местах на открытом воздухе с видом на Шпрее и великолепный закат.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Маршрут может меняться в зависимости от группы и ее предпочтений.
  • В тур может быть включен также поход в pre-party место или на концерт. Вход оплачивается отдельно.
  • Возрастное ограничение 21+ (при себе иметь паспорт).
  • Welcome-дринк в первом баре включен в стоимость тура.
  • Напитки и еда в стоимость не включены.
Бар-хоппинг в Берлине
Бар-хоппинг в Берлине
Бар-хоппинг в Берлине
Бар-хоппинг в Берлине
Бар-хоппинг в Берлине
Бар-хоппинг в Берлине
Бар-хоппинг в Берлине
Бар-хоппинг в Берлине

Экскурсия проводится в четверг, пятницу и субботу в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Urban Spree, S-bahn/ U-bahn Warschauer strasse.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Лора и Леля
Лора и Леля
Привет! Мы Лора и Леля, команда девушек-гидов в Берлине. Мы расскажем о городе и местах, о которых не пишут в туристических путеводителях. Этот город живет мечтой 24/7 и предлагает яркие закаты и рассветы, самые уютные улицы и необычные маршруты, а также лучшие места для вечеринок и завтраков. Мы дадим инсайдерские советы по самым горячим вечеринкам — да мы убьем танцпол вместе с вами! Прогулка по барам с нами — это взрыв, и у нас есть фирменное русское гостеприимство, пробежавшее по нашим венам. В любом случае, пешком или на велосипеде, мы покажем вам модные места, широкие проспекты и крошечные скрытые переулки вдали от толп туристов, которые составляют город, который мы так любим, и город, который принадлежит его местным жителям. Давайте проведем день вместе, и вы все увидите сами!
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В этой экскурсии соединились прошлое и настоящее Берлина. На прогулке вы встретите знаковые достопримечательности и музеи, галереи современного искусства и магазины, бутики и секонд-хенды. Услышите любопытные детали из их истории и погрузитесь в повседневную жизнь горожан.

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Пивной тур в БерлинеПивной тур в БерлинеПивной тур в Берлине
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