Возьмите билет 🎫 на Hop-on Hop-off Bus, чтобы познакомиться с Берлином на ваших собственных условиях! Экскурсия ⛳ Hop-On Hop-Off дает возможность выходить и заходить на нужных Вам остановках, так, что Вы не пропустите ни одной достопримечательности 🏛️. Вы можете выбрать 24 и 48-часовой билет, в зависимости от ваших предпочтений.
Городские экскурсионные автобусы ходят по двум маршрутам:
Traditional Tour: охватывает все популярные туристические точки Берлина, такие как Александерплац, Бранденбургские ворота, Колонна Победы и КПП «Чарли».
Wall & Lifestyle Tour: включает культурные достопримечательности, такие как Карл-Маркс-Аллее, Галерея Ист-Сайд, Остбанхоф (Берлин-Восточный) и Мемориал Берлинской стены.
Аудиогид доступен на нескольких языках, в том числе на русском языке.
Что входит
24 часовой или 48 часовой билет (на выбор) на двухэтажном автобусе с открытым верхом
Аудиогид на разных языках (в том числе на русском).
Что не входит
Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Любая остановка по маршруту автобуса
Выберите дату начала действия билетов
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