Возьмите билет 🎫 на Hop-on Hop-off Bus, чтобы познакомиться с Берлином на ваших собственных условиях! Экскурсия ⛳ Hop-On Hop-Off дает возможность выходить и заходить на нужных Вам остановках, так, что Вы не пропустите ни одной достопримечательности 🏛️. Вы можете выбрать 24 и 48-часовой билет, в зависимости от ваших предпочтений.

Городские экскурсионные автобусы ходят по двум маршрутам: