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Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off

4.6
11 отзывов
Isango С.
Isango С. – Гид из Берлина
Исследуйте достопримечательности 🏛️ Берлина на комфортабельных автобусах Hop-On, Hop-Off.

Вы не только сэкономите на транспорте, но и осмотрите лучшие места города.
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  • €21 за человека

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Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off
Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off

Что вы увидите

  • Жандарменмаркт
  • «Торговый дом Запада» (KaDeWe)
  • Александерплац
  • Бранденбургские ворота
  • Контрольно-пропускной пункт Чарли
  • Берлинская телебашня
  • Потсдамская площадь
  • Берлинская стена
Возьмите билет 🎫 на Hop-on Hop-off Bus, чтобы познакомиться с Берлином на ваших собственных условиях! Экскурсия ⛳ Hop-On Hop-Off дает возможность выходить и заходить на нужных Вам остановках, так, что Вы не пропустите ни одной достопримечательности 🏛️. Вы можете выбрать 24 и 48-часовой билет, в зависимости от ваших предпочтений.

Городские экскурсионные автобусы ходят по двум маршрутам:

  • Traditional Tour: охватывает все популярные туристические точки Берлина, такие как Александерплац, Бранденбургские ворота, Колонна Победы и КПП «Чарли».
  • Wall & Lifestyle Tour: включает культурные достопримечательности, такие как Карл-Маркс-Аллее, Галерея Ист-Сайд, Остбанхоф (Берлин-Восточный) и Мемориал Берлинской стены.
  • Аудиогид доступен на нескольких языках, в том числе на русском языке.
Что входит
  • 24 часовой или 48 часовой билет (на выбор) на двухэтажном автобусе с открытым верхом
  • Аудиогид на разных языках (в том числе на русском).
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Любая остановка по маршруту автобуса
Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off
Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off
Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off
Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off
Берлин: билет на автобус Hop-On, Hop-Off

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Isango С.
Isango С.
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11 отзывов оставили туристы

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