На телебашне площади Александерплац бывает более 1, 2 миллиона посетителей в год. Это одна из самых популярных достопримечательностей 🏛️ в Берлине. Из-за огромного числа посетителей, каждый день желающих полюбоваться на открывающиеся виды, всегда стоит заранее думать о билетах.
Благодаря этому билету вы сможете быстро попасть внутрь. Забудьте о бесконечных очередях людей у входа и отправляйтесь прямо на смотровую площадку без пустого многочасового простаивания. На вершине самой высокой башни Германии вас ждут невероятные красоты. Перед вами раскинется столица ⭐️ Германии во всей своей красе. Высматривайте знаменитые символы города, такие как Рейхстаг, Бранденбургские ворота и Берлинский центральный вокзал. Полюбуйтесь Олимпийским стадионом, знаменитым Музейным островом рядом с Берлинским собором, а также современным комплексом на Потсдамской площади. Посмотрите на извилистую реку Шпрее и отметьте для себя места, где еже успели побывать.
Важная информация
Несмотря на возможность быстрого входа, возможно незначительное время ожидания для прохождения контроля безопасности и посадки в лифт в часы пик.
Учтите, что при необходимости эвакуации посетителей телебашни, придется преодолеть 986 ступеней.
Люди со слабым зрением могут приводить с собой собак-поводырей.
Что входит
Билет для быстрого прохода
Сбор онлайн-системы
НДС
Бесплатный Wi-Fi
Что не входит
Еда и напитки
Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Panoramastraße 1A, 10178, Берлин
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