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Берлин: экспресс-тур по телебашне

5
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Берлина
На телебашне вы сможете увидеть Берлин с высоты и рассмотреть знаменитые символы города.

Чтобы попасть на неё без длинной и долгой очереди, билет 🎫 лучше купить заранее.
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  • €25 за человека

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Берлин: экспресс-тур по телебашне
Берлин: экспресс-тур по телебашне

Что вы увидите

  • Обзорный вид на:
  • Рейхстаг
  • Бранденбургские ворота
  • Берлинский центральный вокзал
  • Олимпийский стадион
  • Музейный остров
  • Берлинский собор
  • Потсдамская площадь
  • Река Шпрее
На телебашне площади Александерплац бывает более 1, 2 миллиона посетителей в год. Это одна из самых популярных достопримечательностей 🏛️ в Берлине. Из-за огромного числа посетителей, каждый день желающих полюбоваться на открывающиеся виды, всегда стоит заранее думать о билетах.
Благодаря этому билету вы сможете быстро попасть внутрь. Забудьте о бесконечных очередях людей у входа и отправляйтесь прямо на смотровую площадку без пустого многочасового простаивания. На вершине самой высокой башни Германии вас ждут невероятные красоты. Перед вами раскинется столица ⭐️ Германии во всей своей красе. Высматривайте знаменитые символы города, такие как Рейхстаг, Бранденбургские ворота и Берлинский центральный вокзал. Полюбуйтесь Олимпийским стадионом, знаменитым Музейным островом рядом с Берлинским собором, а также современным комплексом на Потсдамской площади. Посмотрите на извилистую реку Шпрее и отметьте для себя места, где еже успели побывать.
Важная информация
  • Несмотря на возможность быстрого входа, возможно незначительное время ожидания для прохождения контроля безопасности и посадки в лифт в часы пик.
  • Учтите, что при необходимости эвакуации посетителей телебашни, придется преодолеть 986 ступеней.
  • Люди со слабым зрением могут приводить с собой собак-поводырей.
Что входит
  • Билет для быстрого прохода
  • Сбор онлайн-системы
  • НДС
  • Бесплатный Wi-Fi
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 Panoramastraße 1A, 10178, Берлин
Берлин: экспресс-тур по телебашне
Берлин: экспресс-тур по телебашне
Берлин: экспресс-тур по телебашне
Берлин: экспресс-тур по телебашне

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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