На телебашне площади Александерплац бывает более 1, 2 миллиона посетителей в год. Это одна из самых популярных достопримечательностей 🏛️ в Берлине. Из-за огромного числа посетителей, каждый день желающих полюбоваться на открывающиеся виды, всегда стоит заранее думать о билетах.

Благодаря этому билету вы сможете быстро попасть внутрь. Забудьте о бесконечных очередях людей у входа и отправляйтесь прямо на смотровую площадку без пустого многочасового простаивания. На вершине самой высокой башни Германии вас ждут невероятные красоты. Перед вами раскинется столица ⭐️ Германии во всей своей красе. Высматривайте знаменитые символы города, такие как Рейхстаг, Бранденбургские ворота и Берлинский центральный вокзал. Полюбуйтесь Олимпийским стадионом, знаменитым Музейным островом рядом с Берлинским собором, а также современным комплексом на Потсдамской площади. Посмотрите на извилистую реку Шпрее и отметьте для себя места, где еже успели побывать.

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