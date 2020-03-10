3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Берлин сквозь века

Я покажу все главные достопримечательности Берлина: чудом уцелевшую церковь святой Марии XIII века, Королевский дворец, легендарное здание Рейхстага, прекрасную площадь Жандарменмаркт, Кафедральный собор и КПП Чарли — место, где могла начаться третья мировая война. А еще поясню символику Бранденбургских ворот, раскрою три неформальных названия Телебашни, проведу вас по самым интересным местам знаменитого Музейного острова и помогу отыскать сохранившийся отрезок Берлинской стены.

Берлин сегодня

Вы услышите не только об истории, но и о современных реалиях немецкой столицы. А также «вживую» понаблюдаете за тем, как воссоздается прежний облик разрушенного войной центра города. Берлин — это не только серьезный, но и очень веселый город — и вы обязательно это почувствуете. Я покажу вам местную аллею звезд и некоторые знаменитые места в шоколадном исполнении. А еще раскрою, какие шуточные названия придумали берлинцы для своих достопримечательностей!

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут идеально подходит всем, кто приехал в Берлин впервые и хочет увидеть все его знаковые места.