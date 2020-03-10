3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые известные достопримечательности немецкой столицы на душевной обзорной экскурсии

Roman
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Roman – ваш гид
Вы увидите все «визитные карточки» Берлина: Музейный остров, Рейхстаг, Телебашню, КПП Чарли, Кафедральный собор и Бранденбургские ворота.

Я в легкой и доступной форме расскажу главное о городе и поделюсь лайфхаками, как приятно и полезно провести здесь время, не потратив при этом много денег!
€120
96 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа на станцию U+S Bahn Alexanderplatz
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство

Что вас ожидает

Берлин сквозь века
Я покажу все главные достопримечательности Берлина: чудом уцелевшую церковь святой Марии XIII века, Королевский дворец, легендарное здание Рейхстага, прекрасную площадь Жандарменмаркт, Кафедральный собор и КПП Чарли — место, где могла начаться третья мировая война. А еще поясню символику Бранденбургских ворот, раскрою три неформальных названия Телебашни, проведу вас по самым интересным местам знаменитого Музейного острова и помогу отыскать сохранившийся отрезок Берлинской стены.

Берлин сегодня
Вы услышите не только об истории, но и о современных реалиях немецкой столицы. А также «вживую» понаблюдаете за тем, как воссоздается прежний облик разрушенного войной центра города. Берлин — это не только серьезный, но и очень веселый город — и вы обязательно это почувствуете. Я покажу вам местную аллею звезд и некоторые знаменитые места в шоколадном исполнении. А еще раскрою, какие шуточные названия придумали берлинцы для своих достопримечательностей!

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут идеально подходит всем, кто приехал в Берлин впервые и хочет увидеть все его знаковые места.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство
Берлин — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа на станцию U+S Bahn Alexanderplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Roman
Roman
Меня зовут Роман, мне 32 года. По своей основной профессии я музыкант и педагог, поэтому общение с людьми любого возраста приносит мне только позитивные эмоции. Провожу экскурсии по центральным улицам Берлина и Потсдама, а также по своему родному району Кёпеник. Кёпеник — это целое «государство в государстве» со своей очень разнообразной, самобытной, местами комичной, местами трагичной судьбой. Я поделюсь с вами его историями и расскажу, чем живёт этот старинный район города Берлина.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия нам очень понравилась, видно что Роман подготовился, взял с собой папку с дополнительными материалами, 3 часа пролетели как 5 минут. Спасибо 😊
21 февраля 2020
Если вы хотите получить максимум информации, положительных эмоций и приятного общения- то вам нужно к Роману. Логично выстроенный маршрут, интереснейшие рассказы и факты о Берлине, душевная атмосфера. Старые фотографии, которых очень много в коллекции гида, помогли сделать экскурсиию более насыщенной ( хотя куда уж больше) и дали возможность сравнить историю и современность. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия прошла на одном дыхании. Роман отлично знает материал, отвечает на любой вопрос о Берлине и его особенностях. Помог сориентироваться, где можно вкусно и недорого перекусить и выпить настоящего немецкого пива. От экскурсии остались только положительные эмоции, однозначно будем рекомендовать друзьям. И если выпадет нам возможность ещё побывать в Берлине, обязательно в качестве гида пригласим Романа.
31 июля 2019
Спасибо Роману за очень продуманную и содержательную экскурсию по Берлину. Чувствуется, что Роман успел полюбить город и его жителей. Он позитивно эмоционален и с удовольствием делится своими эмоциями. Очень приятный интеллигентный молодой человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Роману! Рекомендуем всем, кто впервые в Берлине

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