Lazar проводит ещё 1 экскурсию

Рубцы Холодной войны на теле Берлина Лучше всего передать атмосферу того периода смогут постройки, с которыми были связаны непосредственно участники событий, а именно — простые горожане. В нашей программе следующие места:
Два контрольно-пропускных пункта (КПП) между Западным и Восточным Берлином. Здесь вы узнаете, как осуществлялось сообщение между двумя частями города и чего людям стоило пересечение рубежа.
Вокзал Фридрихштрассе, откуда уже бывшие граждане ГДР уезжали в ФРГ навсегда.
Парижская площадь и Бранденбургские ворота, более 40 лет олицетворявшие Холодную войну в Германии. Почему именно они стали зловещими её символами, я расскажу вам на месте.
Остатки Берлинской стены — бывшая почти 30 лет мощным бетонным сооружением, сейчас в мирном и заново отстроенном городе она выглядит противоестественно.
Потсдамская площадь — самое широкое место контрольно-следовой полосы внутри города, и пограничную сторожевую вышку. Когда-то здесь соединялись три оккупационные зоны — британская, американская и советская.
Дом министерств, располагавшийся в здании Министерства авиации Вермахта. Вы услышите, какие события здесь происходили и чему постройка служит теперь.
Чекпойнт Чарли — самый известный среди трёх пограничных пунктов. Почему он таковым стал, я объясню на прогулке.
Советы по продолжению программы После экскурсии вы можете выпить кофе со штруделем в кафе, где раньше осуществлялся обмен шпионами. Именно здесь происходит одно из действий фильма американского режиссёра С.Спилберга «Шпионский мост». По пути вы увидите также многие другие достопримечательности Берлина, как из его довоенной, так и из новейшей истории. Например, с 1999 года на Потсдамской площади проходит ежегодный кинофестиваль «Берлинале», а напротив бывшего министерства безопасности ГДР находится экспозиция, рассказывающая всю историю СС и гестапо в Третьем Рейхе.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная, пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на вокзале «Фридрихстрассе».
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Лазарь. В 1997 году я переехал из Петербурга в Германию, тогда ещё самостоятельное государство, не обременённое долгами Европы. Изучая в университете города Ростока историю, философию и политологию, я познакомился с людьми, участвовавшими в событиях, которые сейчас изучают в школах. Среди них были последние белые эмигранты, бывшие немецкие солдаты, пережившие советские лагеря и члены «Круглых столов» — оппозиционного движения ГДР. На моих экскурсиях я знакомлю вас с духом Берлина и его ролью и значением в истории. Мне нравится приоткрывать завесу истории над этим удивительным городом и открывать Берлин с самых неожиданных сторон.
Я люблю этот город. Надеюсь, и вы его тоже полюбите.
Увидеть границы города 18 века, узнать, какой статус он носил, и отделить старые постройки от новых
Во время исторической прогулки мы пересечём весь Берлин с запада на восток: я объясню, как со временем менялось значение города и кто из государственных лиц и отдельных групп общества влиял на метаморфозы. А вы отыщете среди заново отстроенных зданий следы старой архитектуры и пропитаетесь историей ушедших эпох.
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера. Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах. В ходе данного тура вы разберетесь в истории и последствиях деятельности гитлеровского режима в Берлине.
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг. Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру. Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».
Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города
Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия. Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе. От современного делового центра мы пройдем к богатым историей площадям, торговым бульварам и тихим улочкам, чтобы в конце оказаться у великолепного дворцового комплекса.
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов. Потсдам откроется вам как книга с иллюстрациями по истории Пруссии, а мои рассказы помогут не путать многочисленных Фридрихов и Вильгельмов. Вы прогуляетесь по паркам Шарлоттенхоф, Сан-Суси и Новому парку, заглянете во дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф (если захотите) и пройдётесь по двухэтажному историческому центру.
Из Берлина отправиться к мемориалу, узнать о жизни пленников и усвоить страшный урок истории
Мы не все знаем про Заксенхаузен, но и того, что известно, достаточно для серьезных выводов. Вы осмотрите его территорию, осознаете, какие вещи здесь происходили — и попробуете разобраться в их причинах. Поговорим и о последствиях: о концлагере после войны и о проблеме неонацизма. Экскурсия не доставит удовольствия, но хоть раз посетить Заксенхаузен очень важно.