Lazar проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Рубцы Холодной войны на теле Берлина

Лучше всего передать атмосферу того периода смогут постройки, с которыми были связаны непосредственно участники событий, а именно — простые горожане. В нашей программе следующие места:

Два контрольно-пропускных пункта ( КПП ) между Западным и Восточным Берлином. Здесь вы узнаете, как осуществлялось сообщение между двумя частями города и чего людям стоило пересечение рубежа.

Вокзал Фридрихштрассе, откуда уже бывшие граждане ГДР уезжали в ФРГ навсегда.

Парижская площадь и Бранденбургские ворота, более 40 лет олицетворявшие Холодную войну в Германии. Почему именно они стали зловещими её символами, я расскажу вам на месте.

Остатки Берлинской стены — бывшая почти 30 лет мощным бетонным сооружением, сейчас в мирном и заново отстроенном городе она выглядит противоестественно.

Потсдамская площадь — самое широкое место контрольно-следовой полосы внутри города, и пограничную сторожевую вышку. Когда-то здесь соединялись три оккупационные зоны — британская, американская и советская.

Дом министерств, располагавшийся в здании Министерства авиации Вермахта. Вы услышите, какие события здесь происходили и чему постройка служит теперь.

Чекпойнт Чарли — самый известный среди трёх пограничных пунктов. Почему он таковым стал, я объясню на прогулке.

Советы по продолжению программы

После экскурсии вы можете выпить кофе со штруделем в кафе, где раньше осуществлялся обмен шпионами. Именно здесь происходит одно из действий фильма американского режиссёра С.Спилберга «Шпионский мост». По пути вы увидите также многие другие достопримечательности Берлина, как из его довоенной, так и из новейшей истории. Например, с 1999 года на Потсдамской площади проходит ежегодный кинофестиваль «Берлинале», а напротив бывшего министерства безопасности ГДР находится экспозиция, рассказывающая всю историю СС и гестапо в Третьем Рейхе.