Полюбуйтесь изобразительным искусством, представленным на площади в 4600 кв. м в Берлинской галерее, в одном из новейших музеев германской столицы ⭐️ собрание входят работы берлинских дадаистов, новая вещественность, восточно-европейский авангард, а также искусство разделенного и объединенного Берлина. Полюбуйтесь живописью, скульптурой, мультимедийными инсталляциями, фотографиями и архитектурой.

Осмотрите обширную коллекцию шедевров мирового уровня на верхнем этаже галереи. Полюбуйтесь временными выставками, посвященным темам от классического модернизма до современного искусства в Берлине. Выставки дополнены разнообразной программой от школы искусств для детей, молодежи и взрослых в ателье "Bunter Jakob".