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Берлинская галерея – музей современного искусства

5
10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Берлина
В Берлинской галерее вы сможете посетить обширную постоянную экспозицию, на которой представлены картины, фотографии 📸, памятники и другие работы мастеров прошлых веков и настоящего времени.

Также вас будут ждать временные выставки с современными мультимедийными инсталляциями и классическими работами художников и архитекторов.
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Берлинская галерея – музей современного искусства
Берлинская галерея – музей современного искусства

Что вы увидите

  • Берлинская галерея
Полюбуйтесь изобразительным искусством, представленным на площади в 4600 кв. м в Берлинской галерее, в одном из новейших музеев германской столицы ⭐️ собрание входят работы берлинских дадаистов, новая вещественность, восточно-европейский авангард, а также искусство разделенного и объединенного Берлина. Полюбуйтесь живописью, скульптурой, мультимедийными инсталляциями, фотографиями и архитектурой.
Осмотрите обширную коллекцию шедевров мирового уровня на верхнем этаже галереи. Полюбуйтесь временными выставками, посвященным темам от классического модернизма до современного искусства в Берлине. Выставки дополнены разнообразной программой от школы искусств для детей, молодежи и взрослых в ателье "Bunter Jakob".
Что входит
  • Вход на постоянную и все временные выставки
  • Бесплатный аудиогид для постоянной выставки
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Alte Jakobstraße, 124-128, 10969, Берлин.
Берлинская галерея – музей современного искусства
Берлинская галерея – музей современного искусства
Берлинская галерея – музей современного искусства
Берлинская галерея – музей современного искусства

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TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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