8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Под непримечательным зданием скрывается вход в бункер для гражданского населения. Бункер не такой известный, как, скажем, бункер Гитлера, зато внутри сохранилась подлинная обстановка — вы увидите бункер именно таким, каким его видели мирные жители Берлина, скрываясь от падающих снарядов.

Мы спустимся под землю в самом центре города и словно окажемся на несколько десятков лет в прошлом. Вы увидите холодные неосвещенные катакомбы, услышите пугающие звуки и в полной темноте пройдете по давно забытым туннелям. Здесь можно живо представить, как звучит сирена, оповещающая жителей города о бомбежке, и как они, разбуженные глубокой ночью, бегут в укрытие, как массивная дверь отрезает их от внешнего мира…

Это не «мистическая» экскурсия с призраками, но от эмоционального рассказа может стать жутко. Я объясню, для чего и каким образом строили подземные бункеры и почему здесь был построен именно этот; введу вас в краткий курс истории Германии в XX в.; расскажу про быт жителей Берлина военного времени и о мирных жителях, которые здесь прятались. Я расскажу, как функционировали предметы защиты, для чего в некоторых бункерах нужны были фосфоресцирующие стены, свечи и многие другие мелкие детали.