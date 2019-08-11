8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Атмосфера военного Берлина в аутентичном бункере времен второй мировой

Alexander
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Alexander – ваш гид
Под Берлином находится целая сеть подземных лабиринтов — бункеры, бомбоубежища, тоннели метро, коллекторы.

Спуск в этот подземный мир притягивает любителей истории и адреналина.

За полтора часа мы пройдем по таинственным подземельям Берлина, бомбоубежищу времен Второй мировой войны и лабиринтам тоннелей.

Я расскажу о создании и назначении этих леденящих душу и тело катакомб, а вы своими руками прикоснетесь к истории военного Берлина и она не оставит вас равнодушным!
64 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
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У этой экскурсии8 отзывов
4.75
Берлинские катакомбы
Берлинские катакомбы

Программа

Под непримечательным зданием скрывается вход в бункер для гражданского населения. Бункер не такой известный, как, скажем, бункер Гитлера, зато внутри сохранилась подлинная обстановка — вы увидите бункер именно таким, каким его видели мирные жители Берлина, скрываясь от падающих снарядов.

Мы спустимся под землю в самом центре города и словно окажемся на несколько десятков лет в прошлом. Вы увидите холодные неосвещенные катакомбы, услышите пугающие звуки и в полной темноте пройдете по давно забытым туннелям. Здесь можно живо представить, как звучит сирена, оповещающая жителей города о бомбежке, и как они, разбуженные глубокой ночью, бегут в укрытие, как массивная дверь отрезает их от внешнего мира…

Это не «мистическая» экскурсия с призраками, но от эмоционального рассказа может стать жутко. Я объясню, для чего и каким образом строили подземные бункеры и почему здесь был построен именно этот; введу вас в краткий курс истории Германии в XX в.; расскажу про быт жителей Берлина военного времени и о мирных жителях, которые здесь прятались. Я расскажу, как функционировали предметы защиты, для чего в некоторых бункерах нужны были фосфоресцирующие стены, свечи и многие другие мелкие детали.

Организационные детали

  • Посещение этого музея возможно только с экскурсоводом. Самостоятельно спуститься в бункер нельзя.
  • Экскурсии на русском языке в музее не проводят, поэтому я буду рад провести для вас индивидуальную экскурсию в бункере. Аренда музея под нашу группу оплачивается отдельно и составляет: 100€.
Берлинские катакомбы
Берлинские катакомбы
Берлинские катакомбы
Берлинские катакомбы
Берлинские катакомбы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexander
Alexander
Мне 32 года. Живу в Берлине 14 лет, 9 лет из них работал в берлинском музее, посвященном бункерам, оставшимся после Второй мировой войны. В настоящий момент организую тематические и образовательные туры по Берлину, которые нацелены на изучение истории, культуры и традиций Германии. С удовольствием составлю вам программу по вашему запросу.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 августа 2019
Александр -отличный гид и очень приятный собеседник. Нам с 12 летней дочкой ,экскурсия очень понравилась ,узнали много нового. Однозначно будем рекомендовать!
28 апреля 2019
Отличная экскурсия. Александр молодец, рассказал много интересных фактов, ответил на все интересующие вопросы (не только по теме), дал несколько советов. Всем советую!!!
24 февраля 2019
Экскурсия интересная. Но во многом зависит от везения)))). Какой гид (немецкоговорящий) будет у всей группы. Нам повезло и основной экскурсовод, не создавал пряпятствий нашему в ведении нашей минигруппы на русском языке.
29 января 2019
Кто хочет окунуться в историю 2ой мировой войны, посмотреть и прочувствовать жуткую историю войны, тогда эта экскурсия для вас. Отдельное спасибо нашему гиду Александру!!!
23 апреля 2018
Экскурсия проводилась для группы из двух 13 летних ребят. Все удовлетворены полностью. Особенностью является то, что группа вписывается в стандартную экскурсию на немецком языке, отставая от нее для ведения рассказа по русски. При этом, в нашем случае, объем показанного и рассказанного больше чем для основной группы. Дети в восторге, мне тоже интересно. Нужно ссобой иметь, что то теплое. Прохладно даже в жаркий день. Не для клаустрофобов.
12 мая 2017
Добрый день!
Сама по себе экскурсия понравилась. К гиду претензий нет. Александр довольно-таки увлекательно рассказывал, узнали (а нас было 3 человека) много нового и интересного. Подкачала организация мероприятия - создалось впечатление, что, спустившись в катакомбы, мы постоянно мешали каким-то отдельно организованным от нас группам, куда-то торопились, перебегая из одного помещения в другое, как-будто от кого-то прятались. Только гид начнет свое повествование, как получив отмашку смотрителя, его рассказ обрывается, мы "срываемся" с места, переходя в другое помещение. Заплатив приличную сумму, полноценной экскурсии мы не получили, к сожалению.
Как-то так.
13 ноября 2016
Выбирала экскурсию вместе с ребёнком ( мальчик, 9 лет). Остановились на бункере. Не прогадали. Ребёнок очень доволен, мне тоже было интересно. Получили и эмоции, и знания !
2 ноября 2015
Берлин посещаем не первый раз, но в берлинском бункере ещё ни разу не были- не пожалели. Хотелось бы выразить слова благодарности нашему гиду Александру за интересно проведённую экскурсию! Спускаешься в бункер и , словно мурашки пробирают.. это место пропитано атмосферой тех времён. Увиденное тронет ваши сердца и надолго останется в памяти. Конечно, если Вам интересна тема войны, то советую посетить этот бункер. После экскурсии Александр показал нам остатки 3 Рейха на поверхности, которые находятся в местном парке, потом отвёл попробовать вкусные немецкие сосиски " Currywurst" и подсказал, как добраться до частной пивоварни.

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