Наш маршрут откроет вам центр восточной части города во всем его многоликом и неповторимом обличии: от красочного еврейского квартала и двориков времен Розы Люксембург до модных галерей и лучшего кофе в городе.

В восточной части города красочные еврейские кварталы смешиваются с граффити, модными галереями и бутиками, старые булочных времен ГДР соседствуют с лучшими ресторанами и кофейнями города, а типовая советская застройка контрастирует с современными шедеврами архитектуры, фабричным зданием времен Розы Люксембург и церковью, где в свое время побывал Мартин Лютер Кинг.