  1. Германия
  2. Экскурсии

Эклектика Восточного Берлина: от Митте до Пренцлауэр-Берга

Анастасия
Анастасия – Гид из Берлина
Хало, на связи Берлин! Что вы знаете о немецкой столице? Рейхстаг, Бранденбургские ворота, Музейный остров 🏝️ — это главные достопримечательности 🏛️.

Но за последние несколько лет город 🏙️ изменился до неузнаваемости.

Сюда приехали художники и музыканты — они и превратили Берлин в самый живой европейский город.

Мы прогуляемся по модному району — кварталу Митте и узнаем, чем живет город.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €30 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Эклектика Восточного Берлина: от Митте до Пренцлауэр-Берга
Эклектика Восточного Берлина: от Митте до Пренцлауэр-Берга

Что вы увидите

  • Район Митте
Наш маршрут откроет вам центр восточной части города во всем его многоликом и неповторимом обличии: от красочного еврейского квартала и двориков времен Розы Люксембург до модных галерей и лучшего кофе в городе.
В восточной части города красочные еврейские кварталы смешиваются с граффити, модными галереями и бутиками, старые булочных времен ГДР соседствуют с лучшими ресторанами и кофейнями города, а типовая советская застройка контрастирует с современными шедеврами архитектуры, фабричным зданием времен Розы Люксембург и церковью, где в свое время побывал Мартин Лютер Кинг.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты
  • расходы на еду и напитки (стоимость кофе - максимум 5 евро)
Начало
🚩 Starbucks (Neue Promenade 3, 10178 Berlin)
Место завершения
🏁 Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin
Эклектика Восточного Берлина: от Митте до Пренцлауэр-Берга
Эклектика Восточного Берлина: от Митте до Пренцлауэр-Берга
Эклектика Восточного Берлина: от Митте до Пренцлауэр-Берга
Эклектика Восточного Берлина: от Митте до Пренцлауэр-Берга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия
Анастасия
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Берлине

Ежедневная прогулка по Берлину
20
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину
211 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прочувствовать характер Берлина
129
4 часа
Прочувствовать характер Берлина
154 отзыва
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Понять Берлин за 2 часа
От 99
2 часа
Понять Берлин за 2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Первый день в Берлине
129
3 часа
Первый день в Берлине
61 отзыв
Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Фотосессия в центре Берлина
130
2 часа
Фотосессия в центре Берлина
54 отзыва
Увидеть все знаковые достопримечательности города за 2 часа и получить теплые фотографии на память
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
130
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
45 отзывов