Наш маршрут откроет вам центр восточной части города во всем его многоликом и неповторимом обличии: от красочного еврейского квартала и двориков времен Розы Люксембург до модных галерей и лучшего кофе в городе.
В восточной части города красочные еврейские кварталы смешиваются с граффити, модными галереями и бутиками, старые булочных времен ГДР соседствуют с лучшими ресторанами и кофейнями города, а типовая советская застройка контрастирует с современными шедеврами архитектуры, фабричным зданием времен Розы Люксембург и церковью, где в свое время побывал Мартин Лютер Кинг.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты
расходы на еду и напитки (стоимость кофе - максимум 5 евро)
Начало
🚩 Starbucks (Neue Promenade 3, 10178 Berlin)
Место завершения
🏁 Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.