11 отзывов оставили туристы

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Фантастическое шоу «VIVID» в Фридрихштадт-Паласт

5
11 отзывов
TicketBar
TicketBar – Гид из Берлина
За 2, 5 часа (включая 25-минутный перерыв) многонациональная труппа попробует поразить вас всем имеющимся арсеналом технических, артистических и дизайнерских средств.

Вашим глазам предстанет пёстрый калейдоскоп декораций и костюмов, танцоров и акробатов, сменяющих друг друга в автономных темах представления.

Это гордость берлинского театра, рискнувшего создать европейскую интерпретацию американского Лас-Вегаса.
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Фантастическое шоу «VIVID» в Фридрихштадт-Паласт
Фантастическое шоу «VIVID» в Фридрихштадт-Паласт
14 миллионов гостей за три десятилетия делают Palast самой посещаемой развлекательной сценой Германии. Вот уже более ста лет шоу театра пользуются огромным успехом. Они подходят также и для гостей, не говорящих по-немецки.
Актуальное Grand Show VIVID объединяет необыкновенные фигуры, захватывающие дыхание номера и легендарную шеренгу тацовщиц на самой большой театральной сцене мира. Авангардный парижский дизайнер Манфред Тьерри Мюглер (Manfred Thierry Mugler) и Роланд Вельке (Roland Welke) придумали сногсшибательные шоу-образы, которые переворачивают наше представление о мире. Коллаж из грандиозных номеров проникнут единой темой: признание в любви к Берлину, этому насколько удивительному, настолько и своеобразному городу. С бюджетом в более чем 10 миллионов евро, самым большим в истории 📖 театра Palast, шоу VIVID является самым дорогостоящим шоу за пределами Лас Вегаса. Кроме того, со ста артистами на сцене оно еще и самое большое шоу в Европе.
Запредельно красиво 🤩 и не от мира сего.
Что входит
  • билет на шоу
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Фридрихштрассе 107, 10117 Берлин
Фантастическое шоу «VIVID» в Фридрихштадт-Паласт
Фантастическое шоу «VIVID» в Фридрихштадт-Паласт
Фантастическое шоу «VIVID» в Фридрихштадт-Паласт
Фантастическое шоу «VIVID» в Фридрихштадт-Паласт
Фантастическое шоу «VIVID» в Фридрихштадт-Паласт

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TicketBar
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11 отзывов оставили туристы

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