11 отзывов оставили туристы

14 миллионов гостей за три десятилетия делают Palast самой посещаемой развлекательной сценой Германии. Вот уже более ста лет шоу театра пользуются огромным успехом. Они подходят также и для гостей, не говорящих по-немецки.

Актуальное Grand Show VIVID объединяет необыкновенные фигуры, захватывающие дыхание номера и легендарную шеренгу тацовщиц на самой большой театральной сцене мира. Авангардный парижский дизайнер Манфред Тьерри Мюглер (Manfred Thierry Mugler) и Роланд Вельке (Roland Welke) придумали сногсшибательные шоу-образы, которые переворачивают наше представление о мире. Коллаж из грандиозных номеров проникнут единой темой: признание в любви к Берлину, этому насколько удивительному, настолько и своеобразному городу. С бюджетом в более чем 10 миллионов евро, самым большим в истории 📖 театра Palast, шоу VIVID является самым дорогостоящим шоу за пределами Лас Вегаса. Кроме того, со ста артистами на сцене оно еще и самое большое шоу в Европе.

Запредельно красиво 🤩 и не от мира сего.