  1. Германия
  2. Экскурсии

  3. Город по имении Отто — великолепный Магдебург

Знакомство с историей и архитектурой столицы Саксонии-Анхальт

Римма
Задать вопрос
Римма – ваш гид
Магдебург — город, который чаще всего служит перевалочным пунктом для тех, кто едет в Ганновер, Берлин и Баварию.

Однако не стоит его рассматривать только как место для шоппинга и короткого отдыха — Магдебург понравится всем, кто любит хорошую архитектуру: здесь изумительные соборы, все сохранившиеся старинные здания в подлинном виде — в городе отсутствует новодел, как в Берлине — а также современные постройки, выполненные в не менее интересных стилях.

Буду рада открыть для вас этот город и его историю!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 59 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 60 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Город по имении Отто — великолепный Магдебург
Город по имении Отто — великолепный Магдебург

Что вас ожидает

Общее представление об истории Магдебурга
Центр идеально подходит для неутомительной прогулки. В размеренном темпе за 2 часа здесь можно увидеть все главные достопримечательности и познакомиться с самыми важными историческими фактами о Магдебурге. Впервые он упоминается как торговый пункт уже в 805 году, и за все это время город успел пережить немало невзгод. По пути мы поговорим о знаменитой саксонской династии Оттонов, о великом физике Отто фон Герике — именно поэтому говорят, что Магдебург — город, который зовут Отто. Отдельно остановимся на Магдебургском праве — одной из наиболее известных систем городского права. Кроме того, вы узнаете о сильной научной традиции, которой также славится столица Саксонии-Анхальт.

Эклектичный город
Главные достопримечательности Магдебурга — изумительные соборы ушедших эпох, соседствующие со зданиями самых разных времен и архитектурных стилей. Вы увидите собор св. Маврикия и св. Екатерины — торжество готики; древнейший, сохранивший элементы романского стиля, действующий католический собор св. Себастиана; полностью дошедший до нас романский монастырь св. Девы Марии (сейчас здесь располагается Музей современной скульптуры). Осмотрите современный шедевр Фридрихсрайха Хундертвассера — Зеленую цитадель, хай-тек здания Земельного банка, поселения классического модерна, примеры сталинского ампира, памятники и доходные дома эпохи грюндерства.

По пути вы также встретите дом-волну, где проходят сменные тематические выставки; башню на крепостном валу (ее название можно перевести как «посмотри в кухню») — здесь я расскажу вам о городском водоснабжении; домик управляющего-фогта, в котором можно познакомиться с основными принципами средневековья, и многое другое.

После экскурсии. Советы от гида

В столице Саксонии-Ангальт, помимо обзорной экскурсии, есть на что посмотреть или куда сходить и взрослым, и детям:

  • Башня Тысячелетия — тут в натуральную величину демонстрируют интересные физические опыты;
  • Музей физики им. Отто фон Герике, знаменитого ученого и политика;
  • старый Музей Естествознания, который всегда рад молодому поколению ;
  • Музей искусств — здесь хранят основные магдебургские артефакты: например, оригинал Золотого рыцаря;
  • недавно открытый Музей кафедрала, куда переехали самые известные реликвии.

Не забудьте также совершить романтическую прогулку по Эльбе на кораблях «Белого флота», или пойти на органный концерт в Храм св. Иоанна.

В окрестностях города можно взглянуть на знаменитый «Водный перекресток» — уникальный мост, по которому проходят суда и баржи, или на полузабытые нетуристические старые шлюзы неподалеку. Я могу заехать сюда с автобусной группой или на машине, если мы выехали из Берлина.

Организационные детали

Экскурсия начинается в Магдебурге. Вы можете добраться сюда самостоятельно на поезде из Берлина (дорога займет примерно полтора часа) или мы можем договориться выехать из Берлина вместе. Билет на поезд стоит 45 евро с человека в оба конца и оплачивается дополнительно.

Город по имении Отто — великолепный Магдебург
Город по имении Отто — великолепный Магдебург
Город по имении Отто — великолепный Магдебург
Город по имении Отто — великолепный Магдебург
Город по имении Отто — великолепный Магдебург
Город по имении Отто — великолепный Магдебург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Римма
Римма
Приветствую гостей Берлина! Я живу в Германии больше 20 лет. Все маршруты изучены, тайные тропинки по историческим кварталам исхожены, масса разрешительных лицензий на проведение экскурсий дворцах Берлина и Потсдама имеется. Со мною можно – куда хотите! Экскурсии обзорные и тематические, пешком и на автомобиле, индивидуальные и групповые… Хотите сэкономить время? Начнем экскурсию прямо с вокзала или из аэропорта! Наоборот, можете себе позволить лишние день-два? Отправимся в города неподалеку!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 января 2020
Экскурсия очень понравилась, мы увидели город в котором достопримечательности на каддом шагу, прекрасные фото и воспоминания увезли мы с собой на Кубань. И все это благодаря Римме, которая сопровождала нас в поездке в прекрасный Магдебург. Гид очень грамотно построила экскурсию, в результате мы увидели гораздо больше, чем ожидали. Открытием для нас был водный мост, Зеленая Цитадель, Кафедральный собор и вкусной изюминкой на торте стало посещение теплиц. Ужин вкусный, порции огромные, пиво свежее. Римма грамотный, эрудированый гид, с широким кругозором. Очень рекомендую экскурсию, благодаря хорошей подаче материала все запоминается очень легко, проведя целый день вместе мы даже не устали, наоборот наполнились энергией! И фото, таких нет в Берлине!

Римма проводит ещё 3 экскурсии

Концлагерь «Заксенхаузен» в ОраниенбургеКонцлагерь «Заксенхаузен» в ОраниенбургеКонцлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
118 за экскурсию
4.5 часов
Из Берлина отправиться к мемориалу, узнать о жизни пленников и усвоить страшный урок истории
Мы не все знаем про Заксенхаузен, но и того, что известно, достаточно для серьезных выводов. Вы осмотрите его территорию, осознаете, какие вещи здесь происходили — и попробуете разобраться в их причинах. Поговорим и о последствиях: о концлагере после войны и о проблеме неонацизма. Экскурсия не доставит удовольствия, но хоть раз посетить Заксенхаузен очень важно.
Дворцы и замки Гогенцоллернов. ПотсдамДворцы и замки Гогенцоллернов. ПотсдамДворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
163 за экскурсию
6 часов
Маршрут на выбор: Новые палаты и парк Сан-Суси или Новый сад и Мраморный дворец
Знаете ли вы, ради чего стоит ехать в Потсдам? Я с радостью покажу вам эти места — роскошный парк и Новые палаты Сан-Суси, детища монарха с безупречным вкусом — Новый сад, Мраморный дворец и дворец Цилилиенхоф. Вы узнаете главное про эпоху, в которую «расцвёл» Потсдам, полюбуетесь местной природой и изящными архитектурными формами. Путешествие в Потсдам со знатоком его истории и достопримечательностей — мечта любого эстета!
Центр Западного БерлинаЦентр Западного БерлинаЦентр Западного Берлина
80 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Прогуляться по блестящему бульвару Курфюрстендамм, увидеть главные памятники и узнать судьбу района
Перед вами развернется многогранная история Западного Берлина. Я покажу вокзал Цоо и Театр Запада, место бывшей синагоги и дом художников. Вы увидите знаменитые торговые центры и узнаете об их необычных концепциях, рестораны, в которых бывали именитые писатели, а также посетите церковь Кайзера Вильгельма и Новую Мемориальную церковь, где хранится «Сталинградская мадонна».

Исторические экскурсии в Берлине

Понять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часа
От 99 за экскурсию
2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Чтобы понять Берлин, его историю и настроение, стоит прогуляться по забытому историческому центру и узнать, как из рыбацкого посёлка город превратился в королевскую столицу Пруссии.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музеяПо местам Третьего Рейха с сотрудником музеяПо местам Третьего Рейха с сотрудником музея
103 за экскурсию
2.5 часа
26 отзывов
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера. Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах. В ходе данного тура вы разберетесь в истории и последствиях деятельности гитлеровского режима в Берлине.
Неизведанный Берлин: прогулка по ШёнебергуНеизведанный Берлин: прогулка по ШёнебергуНеизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
скидка35%
От
€80
52 за экскурсию
3.5 часа
28 отзывов
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг. Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру. Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».
Шарлоттенбург — королевский блеск и современный лоскШарлоттенбург — королевский блеск и современный лоскШарлоттенбург — королевский блеск и современный лоск
скидка25%
От
€78
59 за экскурсию
4.5 часов
1 отзыв
Понять, каким Берлин был более 100 лет назад, на прогулке по самой буржуазной части города
Тут не слышно громкой музыки, всё дышит элегантностью и традициями — это Шарлоттенбург, где традиционно предпочитает жить берлинская буржуазия. Я помогу не заблудиться и найти всё самое впечатляющее в этом аутентичном районе. От современного делового центра мы пройдем к богатым историей площадям, торговым бульварам и тихим улочкам, чтобы в конце оказаться у великолепного дворцового комплекса.
Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»Берлин: от столицы Пруссии до европейского «Метрополя»
115 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Увидеть границы города 18 века, узнать, какой статус он носил, и отделить старые постройки от новых
Во время исторической прогулки мы пересечём весь Берлин с запада на восток: я объясню, как со временем менялось значение города и кто из государственных лиц и отдельных групп общества влиял на метаморфозы. А вы отыщете среди заново отстроенных зданий следы старой архитектуры и пропитаетесь историей ушедших эпох.
Потсдам: энциклопедия прусских королейПотсдам: энциклопедия прусских королейПотсдам: энциклопедия прусских королей
185 за экскурсию
5 часов
10 отзывов
История Пруссии и Второй мировой войны на обзорной экскурсии по городу и подлинным дворцам
Из столичного Берлина мы отправимся в загородную резиденцию Гогенцоллернов, камерный, лёгкий и неторопливый город парков и садов. Потсдам откроется вам как книга с иллюстрациями по истории Пруссии, а мои рассказы помогут не путать многочисленных Фридрихов и Вильгельмов. Вы прогуляетесь по паркам Шарлоттенхоф, Сан-Суси и Новому парку, заглянете во дворцы Сан-Суси и Цецилиенхоф (если захотите) и пройдётесь по двухэтажному историческому центру.

Выбирайте и другие экскурсии в Берлине

ФотосессииНа велосипедеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураМузеи и искусствоСо скидкойБилеты в музеиДля детейБары и ночная жизньВ другой городПешкомГастрономическиеНеобычные маршрутыВсеОбзорныеЗа городомКрыши и панорамыНа автомобиле