Что вас ожидает

Общее представление об истории Магдебурга

Центр идеально подходит для неутомительной прогулки. В размеренном темпе за 2 часа здесь можно увидеть все главные достопримечательности и познакомиться с самыми важными историческими фактами о Магдебурге. Впервые он упоминается как торговый пункт уже в 805 году, и за все это время город успел пережить немало невзгод. По пути мы поговорим о знаменитой саксонской династии Оттонов, о великом физике Отто фон Герике — именно поэтому говорят, что Магдебург — город, который зовут Отто. Отдельно остановимся на Магдебургском праве — одной из наиболее известных систем городского права. Кроме того, вы узнаете о сильной научной традиции, которой также славится столица Саксонии-Анхальт.

Эклектичный город

Главные достопримечательности Магдебурга — изумительные соборы ушедших эпох, соседствующие со зданиями самых разных времен и архитектурных стилей. Вы увидите собор св. Маврикия и св. Екатерины — торжество готики; древнейший, сохранивший элементы романского стиля, действующий католический собор св. Себастиана; полностью дошедший до нас романский монастырь св. Девы Марии (сейчас здесь располагается Музей современной скульптуры). Осмотрите современный шедевр Фридрихсрайха Хундертвассера — Зеленую цитадель, хай-тек здания Земельного банка, поселения классического модерна, примеры сталинского ампира, памятники и доходные дома эпохи грюндерства.

По пути вы также встретите дом-волну, где проходят сменные тематические выставки; башню на крепостном валу (ее название можно перевести как «посмотри в кухню») — здесь я расскажу вам о городском водоснабжении; домик управляющего-фогта, в котором можно познакомиться с основными принципами средневековья, и многое другое.

После экскурсии. Советы от гида

В столице Саксонии-Ангальт, помимо обзорной экскурсии, есть на что посмотреть или куда сходить и взрослым, и детям:

Башня Тысячелетия — тут в натуральную величину демонстрируют интересные физические опыты;

Музей физики им. Отто фон Герике, знаменитого ученого и политика;

старый Музей Естествознания, который всегда рад молодому поколению ;

Музей искусств — здесь хранят основные магдебургские артефакты: например, оригинал Золотого рыцаря;

недавно открытый Музей кафедрала, куда переехали самые известные реликвии.

Не забудьте также совершить романтическую прогулку по Эльбе на кораблях «Белого флота», или пойти на органный концерт в Храм св. Иоанна.

В окрестностях города можно взглянуть на знаменитый «Водный перекресток» — уникальный мост, по которому проходят суда и баржи, или на полузабытые нетуристические старые шлюзы неподалеку. Я могу заехать сюда с автобусной группой или на машине, если мы выехали из Берлина.