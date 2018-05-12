4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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О власти Гитлера, о фашистском Берлине и влиянии нацистских идей на современный облик города

Сергей
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Сергей – ваш гид
История Третьего рейха и нацистский период в истории Германии — очень неоднозначная тема, обросшая мифами.

Мы все знаем, что фашизм — это плохо.

Чтобы в этом вдруг никто не усомнился, в Германии, в частности, за отрицание Холокоста могут посадить в тюрьму.

Тем не менее, это история, которую полезно и интересно знать.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
История Третьего рейха
История Третьего рейха

Гитлеру не нравилось само слово «Берлин», так как по одной из версий оно славянского происхождения и означает «болото», что совсем не подходило для названия будущей столицы великогерманского всемирного рейха. Будущая столица должна была называться Германией, что является аллегорией германской нации (страна же по-немецки называется Deutschland). Для полного соответствия статусу город планировалось перестроить в соответствии с «планом застройки имперской столицы».

Идеи Гитлера разрабатывались в проекты его архитектором Альбертом Шпеером, который имел очень широкие полномочия для их реализации. С началом войны многие проекты были остановлены, а идеи так и остались в мечтах. Многое из того, что было реализовано, было уничтожено войной. Тем не менее, кое-какие здания сохранились.

Приглашаю на экскурсию всех, кто интересуется историей и хочет увидеть и узнать о том, как Гитлер пришел к власти, как развивался Берлин во времена его правления и как градостроительные планы нацистов отразились на современном облике Берлине.

Программа

На экскурсии вы узнаете:

  • почему Гитлер не любил Рейхстаг и управлял страной из Рейхсканцелярии
  • историю гитлеровского бункера, а также осмотрим сохранившиеся по сей день здания министерства авиации Геринга, остатки штаб-квартиры гестапо и министерства пропаганды
  • мы заглянем на выставку, где увидим макеты объектов, которые не были построены.
  • отдельно коснемся темы спорта. Я расскажу о подготовке и проведении Олимпийских игр 1936 года
  • в случае автомобильной экскурсии мы осмотрим Олимпийский стадион, построенный специально для тех игр и используемый до сих пор.
  • говоря о том времени, нельзя не затронуть тему Холокоста. Я подробно расскажу о довоенной еврейской общине Берлина, что с ней было до войны и стало во время, а также о том, как происходила депортация людей в лагеря смерти.
  • закончим мы, конечно, на приятной теме капитуляции Германии и взятии Берлина войсками доблестной Красной армии.
История Третьего рейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Я начал показывать туристам нестандартный Берлин еще до того, как это стало модным. В Берлине 5 лет, люблю городские детали и приятные мелочи, незаметные на первый взгляд. После моей экскурсии вы приедете сюда снова. Некоторые даже переезжают насовсем.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 мая 2018
Сергей очень хороший расказчик - интересно было все два часа, видно что гид много читает и знает хорошо ту тему которую рассказывает. Нас было трое и нам всем понравилось!
28 февраля 2018
Добрый день. Решил написать отзыв для улучшения работы гида. В целом могу сказать, что Сергей обладает глубокими знаниями по истории Берлина и Второй Мировой войны. Но, мне лично не хватило структурированности в самой экскурсии. Мест, относящихся к Войне, было немного (продолжительность экскурсии - 2 часа). И конкретных интересных историй, относящихся к этим местам, я практически не услышал. В связи с этим пожелание для гида - брать больше интересных мест для посещения и подавать материал, связанный с этими местами в более захватывающей форме. Спасибо.
9 мая 2016
Сергей большой молодец и умница. Начать следует с того, что из трех экскурсий с разными гидами по Берлину Сергей был единственным, кто пришел на место во-время и сообщил мне о своем прибытии послав СМС. Всех остальных гидов мне приходилось искать самому...

Кроме того, Сергей явно хорошо владеет предметом экскурсии и разбирается в истории Берлина 20 столетия.

Ну и немаловажно отметить презентационные навыки - Сергей четко и понятно дает материал, держит внимание слушателей и следит за их реакцией. Он не сбивается с ритма, услышав вопрос не по теме, и может уйти в сторону, а потом вернуться на то самое место, на котором его прервали.
20 февраля 2015
Отличная экскурсия! Прошла на одном дыхании. Видно, что Сергей не просто знает то, о чем рассказывает, а всей душой болеет! Рекомндую.

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