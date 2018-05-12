4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гитлеру не нравилось само слово «Берлин», так как по одной из версий оно славянского происхождения и означает «болото», что совсем не подходило для названия будущей столицы великогерманского всемирного рейха. Будущая столица должна была называться Германией, что является аллегорией германской нации (страна же по-немецки называется Deutschland). Для полного соответствия статусу город планировалось перестроить в соответствии с «планом застройки имперской столицы».

Идеи Гитлера разрабатывались в проекты его архитектором Альбертом Шпеером, который имел очень широкие полномочия для их реализации. С началом войны многие проекты были остановлены, а идеи так и остались в мечтах. Многое из того, что было реализовано, было уничтожено войной. Тем не менее, кое-какие здания сохранились.

Приглашаю на экскурсию всех, кто интересуется историей и хочет увидеть и узнать о том, как Гитлер пришел к власти, как развивался Берлин во времена его правления и как градостроительные планы нацистов отразились на современном облике Берлине.

Программа

На экскурсии вы узнаете: