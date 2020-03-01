Римма проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

НЕжизнь в концлагере

Заксенхаузен — не просто один из первых концлагерей, это «образцовый» лагерь. Здесь тренировали персонал для новых лагерей, отрабатывали «технологии» и изготавливали фальшивые купюры для подрыва экономики Британии и США.

Вы познакомитесь с устройством лагеря: несколько бараков и часть крытой тюрьмы, кухня и морг, зона, где в прошлом находились газовые камеры — и поймете, в каких условиях жили заключенные. Здесь, поближе к Берлину, содержали ценных пленников, но тяжелее всего приходилось «предателям расы», алкоголикам, гомосексуалистам.

Заключенных использовали не только для работы на кирпичном заводе: я объясню, какие медицинские опыты проводили над людьми и что такое «трасса для испытания обуви». Система поощрений и наказаний в концлагере была продумана до мелочей — некоторым полагались талончики на усиленное питание и посещение борделя.

От нацистов к НКВДшникам

Из Заксенхаузена вышел знаменитый Марш смерти: узников гнали к морю, чтобы утопить — но не успели. После войны лагерь перешел к НКВД: мы поговорим о том, кто были новые пленники и сколько еще людей отправилось отсюда в последний путь. И обязательно затронем сегодняшнее отношение немцев к событиям прошлого и обсудим причины такого явления, как неонацизм.