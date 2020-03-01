Римма проводит ещё 3 экскурсии

  1. Германия
  2. Экскурсии

  3. Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге

Из Берлина отправиться к мемориалу, узнать о жизни пленников и усвоить страшный урок истории

Римма
Задать вопрос
Римма – ваш гид
Мы не все знаем про Заксенхаузен, но и того, что известно, достаточно для серьезных выводов.

Вы осмотрите его территорию, осознаете, какие вещи здесь происходили — и попробуете разобраться в их причинах.

Поговорим и о последствиях: о концлагере после войны и о проблеме неонацизма.

Экскурсия не доставит удовольствия, но хоть раз посетить Заксенхаузен очень важно.
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Встреча у Главного вокзала или у вашего отеля (в зависимости от выбранного трансфера)
Забронировать экскурсию
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге

Что вас ожидает

НЕжизнь в концлагере
Заксенхаузен — не просто один из первых концлагерей, это «образцовый» лагерь. Здесь тренировали персонал для новых лагерей, отрабатывали «технологии» и изготавливали фальшивые купюры для подрыва экономики Британии и США.
Вы познакомитесь с устройством лагеря: несколько бараков и часть крытой тюрьмы, кухня и морг, зона, где в прошлом находились газовые камеры — и поймете, в каких условиях жили заключенные. Здесь, поближе к Берлину, содержали ценных пленников, но тяжелее всего приходилось «предателям расы», алкоголикам, гомосексуалистам.
Заключенных использовали не только для работы на кирпичном заводе: я объясню, какие медицинские опыты проводили над людьми и что такое «трасса для испытания обуви». Система поощрений и наказаний в концлагере была продумана до мелочей — некоторым полагались талончики на усиленное питание и посещение борделя.

От нацистов к НКВДшникам
Из Заксенхаузена вышел знаменитый Марш смерти: узников гнали к морю, чтобы утопить — но не успели. После войны лагерь перешел к НКВД: мы поговорим о том, кто были новые пленники и сколько еще людей отправилось отсюда в последний путь. И обязательно затронем сегодняшнее отношение немцев к событиям прошлого и обсудим причины такого явления, как неонацизм.

Организационные детали

  • Примерная длительность экскурсии по Мемориалу — 2 часа. Часы работы Мемориала КЦ Заксенхаузен с 10 до 18 часов.
  • Мемориал категорически не рекомендует экскурсию детям до 14 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии входят сборы мемориала
  • Отдельно оплачивается трансфер на машине от вашего отеля (30€) или на поезде (9.60€/чел.) от Главного вокзала.
  • Экскурсию можно также провести для группы от 4 до 25 человек; проезд — на поезде (9.60€/чел.) или транспорте заказчика. В этом случае сборы мемориала оплачиваются отдельно (2€/чел.). Если в вашей компании больше 7 человек, экскурсию можно провести только во второй половине дня.
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге
Концлагерь «Заксенхаузен» в Ораниенбурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Главного вокзала или у вашего отеля (в зависимости от выбранного трансфера).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Римма
Римма
Приветствую гостей Берлина! Я живу в Германии больше 20 лет. Все маршруты изучены, тайные тропинки по историческим кварталам исхожены, масса разрешительных лицензий на проведение экскурсий дворцах Берлина и Потсдама имеется. Со мною можно – куда хотите! Экскурсии обзорные и тематические, пешком и на автомобиле, индивидуальные и групповые… Хотите сэкономить время? Начнем экскурсию прямо с вокзала или из аэропорта! Наоборот, можете себе позволить лишние день-два? Отправимся в города неподалеку!
Напишите мне

Римма проводит ещё 3 экскурсии

Дворцы и замки Гогенцоллернов. ПотсдамДворцы и замки Гогенцоллернов. ПотсдамДворцы и замки Гогенцоллернов. Потсдам
163 за экскурсию
6 часов
Маршрут на выбор: Новые палаты и парк Сан-Суси или Новый сад и Мраморный дворец
Знаете ли вы, ради чего стоит ехать в Потсдам? Я с радостью покажу вам эти места — роскошный парк и Новые палаты Сан-Суси, детища монарха с безупречным вкусом — Новый сад, Мраморный дворец и дворец Цилилиенхоф. Вы узнаете главное про эпоху, в которую «расцвёл» Потсдам, полюбуетесь местной природой и изящными архитектурными формами. Путешествие в Потсдам со знатоком его истории и достопримечательностей — мечта любого эстета!
Центр Западного БерлинаЦентр Западного БерлинаЦентр Западного Берлина
80 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Прогуляться по блестящему бульвару Курфюрстендамм, увидеть главные памятники и узнать судьбу района
Перед вами развернется многогранная история Западного Берлина. Я покажу вокзал Цоо и Театр Запада, место бывшей синагоги и дом художников. Вы увидите знаменитые торговые центры и узнаете об их необычных концепциях, рестораны, в которых бывали именитые писатели, а также посетите церковь Кайзера Вильгельма и Новую Мемориальную церковь, где хранится «Сталинградская мадонна».
Город по имении Отто — великолепный МагдебургГород по имении Отто — великолепный МагдебургГород по имении Отто — великолепный Магдебург
125 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Знакомство с историей и архитектурой столицы Саксонии-Анхальт
Магдебург — город, который чаще всего служит перевалочным пунктом для тех, кто едет в Ганновер, Берлин и Баварию. Однако не стоит его рассматривать только как место для шоппинга и короткого отдыха — Магдебург понравится всем, кто любит хорошую архитектуру: здесь изумительные соборы, все сохранившиеся старинные здания в подлинном виде — в городе отсутствует новодел, как в Берлине — а также современные постройки, выполненные в не менее интересных стилях. Буду рада открыть для вас этот город и его историю!

Индивидуальные экскурсии в Берлине

Понять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часа
От 99 за экскурсию
2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Чтобы понять Берлин, его историю и настроение, стоит прогуляться по забытому историческому центру и узнать, как из рыбацкого посёлка город превратился в королевскую столицу Пруссии.
Прочувствовать характер БерлинаПрочувствовать характер БерлинаПрочувствовать характер Берлина
129 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Берлин — это удивительное место, где запад и восток Европы сливаются в единое целое, образуя гармоничную мозаику национальностей, менталитетов и культур. На экскурсии я не только покажу вам «фасад» немецкой столицы, но и дам возможность прочувствовать ее характер. Ведь Берлин, как настоящий бунтарь и свободолюб, крайне разнообразен в своих проявлениях. Сегодня он — веселый и бесшабашный, завтра — хмурый и задумчивый. Здесь он — милый и приветливый, а там — язвительный и полный сарказма. Утром он — сосредоточен, причесан, умыт и вкусно пахнет выпечкой и кофе, а вечером — растрепанный и хмельной, обнимает всех подряд просто потому, что жизнь, черт возьми, хороша!
По местам Третьего Рейха с сотрудником музеяПо местам Третьего Рейха с сотрудником музеяПо местам Третьего Рейха с сотрудником музея
103 за экскурсию
2.5 часа
26 отзывов
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Тысячи штурмовиков в коричневой форме прошли через Бранденбургские ворота Берлина 30-го января 1933, празднуя победу Гитлера на выборах Канцлера. Двенадцатилетнее господство национал-социалитов в Германии и Европе оставит после себя миллионы жертв и Берлин в руинах. В ходе данного тура вы разберетесь в истории и последствиях деятельности гитлеровского режима в Берлине.
Первый день в БерлинеПервый день в БерлинеПервый день в Берлине
129 за экскурсию
3 часа
59 отзывов
Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы посетите важнейшие исторические места города и прикоснетесь к его истории со дня основания до наших дней. Экскурсия строится в хронологическом порядке: мы начнем со старейших церквей и постепенно перейдем к современному Берлину. За три часа вы сравните архитектуру западной и восточной частей, пройдете по самым интересным и живописным улицам и прочувствуете неповторимый жизненный ритм города!
Неизведанный Берлин: прогулка по ШёнебергуНеизведанный Берлин: прогулка по ШёнебергуНеизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
скидка35%
От
€80
52 за экскурсию
3.5 часа
28 отзывов
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Чтобы лучше понять Берлин, непременно стоит заглянуть в старинный Шёнеберг. Вы пересечете его улицы и площади: от знаменитого универмага KaDeWe через гордящийся своей историей Швуль-киц, с клубами и пивными, ориентированными еще с конца 19 века на квир-культуру. Попадете в «Еврейскую Швейцарию», где жил Эйнштейн. По камням, помнящим Марлен Дитрих, Айседору Дункан и Марину Цветаеву, пройдете через наиболее аутентичные берлинские кицы, а также кварталы с коворкингами молодых стартаперов, и узнаете почему именно здесь Джон Ф. Кеннеди произнёс историческое «Я — берлинец».
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по БерлинуПо обе стороны баррикад: пешая прогулка по БерлинуПо обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
110 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
Прогулка со смыслом, маршрут, который точно отложится в памяти. Самые важные факты о Берлине и фрагменты прошлого, задавшие ход мировой истории. Я покажу вам главное в городе и разложу по полочкам сложную хронологию событий, а вы приготовьтесь рассмотреть за постройками и памятниками непростую биографию Берлина.

Выбирайте и другие экскурсии в Берлине

ФотосессииНа велосипедеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураМузеи и искусствоСо скидкойБилеты в музеиДля детейБары и ночная жизньВ другой городПешкомГастрономическиеНеобычные маршрутыВсеОбзорныеЗа городомКрыши и панорамыНа автомобиле