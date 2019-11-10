4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Курьезные истории и знаменитые личности

Только в прошлом веке Кёпеник был присоединен к Берлину, а до этого существовал обособленно. Так получилось, что центр города сохранил множество старинных зданий — они-то и станут нашими проводниками в глубь эпох и откроют невероятные истории. Вы посетите Ратушу, где услышите, что такое «Кёпеникада» и как простой сапожник Вильгельм Фогт стал известным на весь мир «капитаном». Узнаете, какие необычные фестивали проходят в городе и в честь кого к одному из праздников вывешивают простыни между домами. А еще я расскажу, откуда и почему вдруг одна из площадей старого Кёпеника носит имя уроженца Одессы!

Встреча двух рек и замок на острове

Мы полюбуемся набережными старого города и увидим место, где «Дааме целует Шпрее». На другом берегу расположена рыбацкая деревушка Китц — я объясню, как рыбы и сон одной женщины однажды спасли город от голода. На живописном острове вы осмотрите барочный замок Кёпеник, окруженный парком. Услышите об одном из его владельцев — короле-солдате Фридрихе Вильгельме I — и поймёте, что еще, кроме дружбы, сближает его с нашим Петром I. А еще встретите Кёпеникский Хогвартс и попробуете угадать, что находится в милом фахверковом домике напротив.