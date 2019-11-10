4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кёпеник — город в городе

Старинная архитектура и неожиданные истории малоизвестного берлинского района

Roman
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Roman – ваш гид
Я познакомлю вас с этим удивительным городком, расскажу о его развитии, легендарных жителях и современных реалиях.

Мы увидим фахверковые домики и неоготическую ратушу, пройдем по местам съёмок одного из эпизодов сериала «17 мгновений весны» и посетим остров с замком, сохранившимся в первозданном виде.
От
€100
90 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции S-Bahn «Köpenick»
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Кёпеник — город в городе
Кёпеник — город в городе

Что вас ожидает

Курьезные истории и знаменитые личности
Только в прошлом веке Кёпеник был присоединен к Берлину, а до этого существовал обособленно. Так получилось, что центр города сохранил множество старинных зданий — они-то и станут нашими проводниками в глубь эпох и откроют невероятные истории. Вы посетите Ратушу, где услышите, что такое «Кёпеникада» и как простой сапожник Вильгельм Фогт стал известным на весь мир «капитаном». Узнаете, какие необычные фестивали проходят в городе и в честь кого к одному из праздников вывешивают простыни между домами. А еще я расскажу, откуда и почему вдруг одна из площадей старого Кёпеника носит имя уроженца Одессы!

Встреча двух рек и замок на острове
Мы полюбуемся набережными старого города и увидим место, где «Дааме целует Шпрее». На другом берегу расположена рыбацкая деревушка Китц — я объясню, как рыбы и сон одной женщины однажды спасли город от голода. На живописном острове вы осмотрите барочный замок Кёпеник, окруженный парком. Услышите об одном из его владельцев — короле-солдате Фридрихе Вильгельме I — и поймёте, что еще, кроме дружбы, сближает его с нашим Петром I. А еще встретите Кёпеникский Хогвартс и попробуете угадать, что находится в милом фахверковом домике напротив.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предусмотрены
  • Ратуша работает только по будням и в субботу в первой половине дня
  • По желанию на прогулке вас также может сопровождать фотограф (стоимость по запросу)
Кёпеник — город в городе
Кёпеник — город в городе
Кёпеник — город в городе
Кёпеник — город в городе
Кёпеник — город в городе
Кёпеник — город в городе
Кёпеник — город в городе
Кёпеник — город в городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции S-Bahn «Köpenick».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Roman
Roman
Меня зовут Роман, мне 32 года. По своей основной профессии я музыкант и педагог, поэтому общение с людьми любого возраста приносит мне только позитивные эмоции. Провожу экскурсии по центральным улицам Берлина и Потсдама, а также по своему родному району Кёпеник. Кёпеник — это целое «государство в государстве» со своей очень разнообразной, самобытной, местами комичной, местами трагичной судьбой. Я поделюсь с вами его историями и расскажу, чем живёт этот старинный район города Берлина.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 ноября 2019
Огромное спасибо нашему гиду Роману за чудесную прогулку! Логично и с заботой о слушателях выстроен маршрут, интересные факты, любовь к городу, к истории...
Надеюсь, что Роман ещё многих сумеет заинтересовать своим рассказом о Берлине и его окрестностях.
9 ноября 2019
Была на экскурсии по Кепеник. Очень понравилось. Экскурсовод Роман очень приятный, доброжелательные, открытый. В конце экскурсии ещё напоил чаем. Мой совет-одеваться потеплее
7 ноября 2019
Вчера ходили на экскурсию с прекрасным гидом - Романом. Экскурсовод прекрасно разбирается в теме экскурсии. Узнали много интересных фактов, которые преподносились легко; почувствовали в викторине и даже получили небольшие призы. Даже ребёнку-подростку было интересно и занимательно на этой экскурсии: телефон и инет были на три часа полностью забыты! Не это ли - лучший показатель профессионализма гида! Спасибо, Роман!! Мы все получили большое удовольствие.
Юлия
24 августа 2019
Спасибо большое за интересную экскурсию! Узнали очень многое и остались в полном восторге!!!

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