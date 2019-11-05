8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Заведения Митте

Митте можно с уверенностью назвать центром моды, арт-галерей, баров и креативной гастрономии в Берлине. Именно благодаря гастрономическим заведениям района город завоевал имидж одной из самых популярных кулинарных столиц мира в последние годы. В незаметных взгляду прохожих заведениях скрывается кладезь уникальных блюд знаменитых кухонь мира: кулинарные гуру Берлина готовят новую итальянскую, французскую, немецкую и азиатскую кухню с использованием особых ингредиентов и нетипичного сочетания вкусов, при этом сохраняя и следуя основным традициям. Такой экспериментальный подход придает типичным блюдам новое вкусовое звучание и не оставляет равнодушными гурманов, уже несколько лет специально приезжающих в Берлин, чтобы ознакомиться с его уникальным кулинарным ландшафтом.

В рамках нашей экскурсии культурной и гастрономической прогулки вы посетите три уникальных заведения:

лучший берлинский вариант нью-йоркского бистро в здании с большой историей, с нью-йоркским шеф-поваром, работавшим в берлинских ресторанах, премированных мишленскими звездами;

креативную фуд-лаботарорию, где команда профессионалов со всего мира готовит инновационные блюда кухни будущего, и которую можно найти только если вы знаете ее точное расположение;

авторскую британскую пекарню с удивительными традиционными шотландскими и классическими десертами, вошедшую в список лучших пекарень Берлина.

Все выбранные заведения примечательны не только своей кухней, но и особой авторской концепцией интерьера.

Преимущества тура