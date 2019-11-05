8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тур по самым популярным среди профессиональных гурманов авторским заведениям столицы

Юлия
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Юлия – ваш гид
Мой тур в Митте ознакомит вас с интереснейшими заведениями Берлина, специализирующимися на европейской кухне и завоевавшими популярность среди профессиональных гурманов, любителей поесть и специалистов гастрономической сферы.

О них с восторгом писали в известных профессиональных кулинарных изданиях и блогах.

Их посещали всемирно известные ресторанные обозреватели из ведущих международных печатных изданий: New York Times, Le Monde и гида Michelin.

Настала и ваша очередь!
58 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Oranienburgerstr
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Лучшая европейская кухня Берлина
Лучшая европейская кухня Берлина

Что вас ожидает

Заведения Митте
Митте можно с уверенностью назвать центром моды, арт-галерей, баров и креативной гастрономии в Берлине. Именно благодаря гастрономическим заведениям района город завоевал имидж одной из самых популярных кулинарных столиц мира в последние годы. В незаметных взгляду прохожих заведениях скрывается кладезь уникальных блюд знаменитых кухонь мира: кулинарные гуру Берлина готовят новую итальянскую, французскую, немецкую и азиатскую кухню с использованием особых ингредиентов и нетипичного сочетания вкусов, при этом сохраняя и следуя основным традициям. Такой экспериментальный подход придает типичным блюдам новое вкусовое звучание и не оставляет равнодушными гурманов, уже несколько лет специально приезжающих в Берлин, чтобы ознакомиться с его уникальным кулинарным ландшафтом.

В рамках нашей экскурсии культурной и гастрономической прогулки вы посетите три уникальных заведения:

  • лучший берлинский вариант нью-йоркского бистро в здании с большой историей, с нью-йоркским шеф-поваром, работавшим в берлинских ресторанах, премированных мишленскими звездами;
  • креативную фуд-лаботарорию, где команда профессионалов со всего мира готовит инновационные блюда кухни будущего, и которую можно найти только если вы знаете ее точное расположение;
  • авторскую британскую пекарню с удивительными традиционными шотландскими и классическими десертами, вошедшую в список лучших пекарень Берлина.

Все выбранные заведения примечательны не только своей кухней, но и особой авторской концепцией интерьера.

Преимущества тура

  • все заведения и блюда, выбранные для дегустации, являются результатом моих 7-летних гастрономических исследований и приключений в этом удивительном городе!
  • не нужно самим искать, где поесть, и разбираться в меню. Я организую для вас программу по интереснейшим гастрономическим заведениям, поделюсь историей их основания и познакомлю с самыми полюбившимися блюдами каждого;
  • вам будет предложено полное меню из трех блюд с entree (закуской), вторым блюдом, десертом и сопроводительными напитками (оплачивается дополнительно на месте). Так как тур рассчитан на группы от 2 до 8 человек и блюда будут заказываться на общую дегустацию, получается существенная экономия. При заказе индивидуального меню, счет обошелся бы вам в разы дороже;
  • в тур входит ознакомительная прогулка по Митте плюс советы по близлежащим барам, интересным модным бутикам и клубам.

Организационные детали

  • В стоимость тура включены мои услуги гида. Все напитки и блюда для дегустации вы оплачиваете самостоятельно. Таким образом вы сами контролируете выбор того, что хотите попробовать. В зависимости от заказанного вами количества, общая стоимость на человека варьируется между 30 и 50 евро, включая бокал вина, дополнительный напиток и кофе.
  • Сообщите пожалуйста заранее, если вы не употребляете какие-либо продукты (морепродукты, орехи, отдельные виды овощей и фруктов и т.д.). Я могу также предложить вегетарианское меню.
  • Выбор заведений может немного варьироваться в зависимости от времени проведения тура (обед или ужин).

(с) Фотографии сделаны мной лично или взяты с официальных сайтов заведений, включенных в программу данной экскурсии.

Лучшая европейская кухня Берлина
Лучшая европейская кухня Берлина
Лучшая европейская кухня Берлина

Экскурсия проводится в субботу в 13:30, в воскресенье в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Oranienburgerstr.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Привет всем! Я - настоящий foodie, который предлагает вам совершить уникальные гастрономические прогулки по известным районам Берлина. За 7 лет моей жизни в Берлине я исследовала его гастрономический ландшафт вдоль и поперек и с удовольствием познакомлю вас с многообразием международной кухни этого города в уникальных заведениях, завоевавших свою популярность среди местных и заезжих гурманов, а также кулинарных блоггеров и известных гастрономических критиков. Отличительная черта этих заведений - их скрытность в небольших улочках или неприметность. О них знают те, кто действительно интересуется гастрономией, и я рада представить их вам во время вашего визита в Берлин. Узнайте Берлин с его лучшей кулинарной стороны и получите настоящее эстетическое удовольствие во время поездки в этот увидительный город!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ксения
5 ноября 2019
Мы благодарны Юлии за экскурсию: интересная, интеллигентная, грамотная подача материала как исторического, так и гастрономического. Интересный маршрут. Гастро экскурсия была составлена с учетом наших пожеланий и интересов: профессиональный ресто обзор.
Идеально.
Здорово.
Мы, как профессиональные рестораторы, рекомендуем этого гида.
20 августа 2019
Юлия - очень волшебный гид, прекрасная рассказчица и легкий человек. Она горит своим делом, поэтому остаться равнодушным к ее туру просто невозможно. Все рестораны подобраны со вкусом и действительно неординарны. Вся прогулка сопровождалась интересными фактами из жизни Берлина. Экскурсия велась в диалоге, что делает ее еще больше бесценной. Благодарю вас, Юлия, за удивительный экскурс в мир кулинарии Берлина и Европы в целом.
25 февраля 2019
Большое спасибо Юлии!!! Она провела замечательную экскурсию. Заранее составила план, обсудила с нами все детали прогулки, учла наши пожелания. Мы ели устриц, попробовали немецкие блюда в литературном кафе, дегустировали пирог в семейном кафе. Всё было изумительно!!! Юлия очень приятный человек, внимательный собеседник!!! Всем РЕКОМЕНДУЮ!!!
15 июня 2017
Юлия-профессионал с Большой буквы. Сразу располагает к себе, тем самым все барьеры в общении мгновенно проходят. Мы были в Берлине по делам всего на один день, у нас был вечер, чтобы познакомиться с национальной кухней. Юлии удалось угодить всем: мне (я-вегетарианка), моей маме (настоящий гурман) и моей пятилетней дочери. Мы попробовали бесподобные национальные сосиски в вегетарианском ресторане, побывали в колоритном месте, где отведали национальные изыски. Кульминацией нашего гастрономического путешествия была лавка с мороженым. Дочка была в полном восторге.
Юлия-очень интересный собеседник, разносторонний человек. Рекомендуем от всего сердца!!!
10 мая 2017
Юля - замечательный гид! Даже очень жаль, что экскурсия так быстро закончилась. И вкусно, и познавательно! Всем рекомендую)
23 мая 2016
Я связалась с Юлией за пару дней до визита в Берлин. Заявленный в описании тур Юля не проводила в доступную мне дату, но предложила альтернативный вариант по гастрономическими заведениям района Кройцберг. Юлия - увлеченный темой еды человек и позитивная личность. Ее экскурсия со мной была неспешной прогулкой по району с историческими справками об окружающих достопримечательностях, посещение ресторанов, винных баров, кондитерских. Понравилось, что Юля не проводит статичный тур по маршруту, она каждый раз интересовалась и предлагала на выбор посещение тех или иных мест в зависимости от аппетита и интересов: кухня того или иного направления, необычный концепт. Мне бы, наверное, хотелось узнать больше о статистике потребления тех или иных продуктов жителями Германии, динамику гастрономических предпочтений берлинцев... Но было много других интересных моментов. Также подкупила честность Юлии в расчетах и отдельное спасибо за ее ответы в последующие дни по е-майл. Прекрасно провела вечернее время в компании замечательной Юлии!
24 августа 2015
Устав от традиционных немецких currywurst, жареной картошки c капустой или игры в рулетку в какой ресторан зайти и какое блюдо выбрать, хотелось гастрономического удовольствия без компромиссов :) Данный тур оправдал все ожидания!
Юля, как человек глубоко увлеченный своим хобби, читает тематические издания, дегустирует блюда в новых заведениях, общается с их шеф-поварами, знает особенности приготовления того или иного блюда. Для вас из океана предложений Берлина найдут жемчужину и преподнесут на блюдечке - места с историей, оригинальной концепцией и отличной кухней, которые сейчас в почёте у берлинцев.
В добавок к этому Юля прекрасный собеседник и не даст скучать рассказами об истории города и жизни его обитателей. Спасибо за отлично проведенное время!
31 июля 2015
Сказать, что мне экскурсия c Юлей очень понравилась, это значит, что не сказать ничего. Экскурсия была просто потрясающая!

Начнем с того, что это была моя первая поездка в Берлин, я была одна. Причина, по которой я решила воспользоваться услугами Юли была тривиальна: встретиться с местным жителем, знающим город и способным скрасить вечер, показав интересные и «вкусные» места.
Хотя, собственно, уже договорившись с Юлей, я словила себя на мысли, что примерно знаю, какие традиционные блюда немецкой кухни мне будут представлены, поэтому хоть и был эффект любопытства, но в целом особого ажиотажа из этого я не делала. Просто была рада скоротать вечер с новой знакомой и что-то новое для себя открыть.

На самом же деле вечер превзошел все ожидания: дегустация немецких вин в изумительном и уютном баре, ужин по-домашнему в не менее уютном и гостеприимном ресторанчике, необычный десерт, и все это сопровождалось интересными историями, комментариями об истории города, о современных тенденциях, о влиянии разных культур на жизнь и быт Берлина и т.д.

Юля – замечательный человек, открытый, искренний, талантливый, умеющий так преподнести свой город, что хочется вновь посетить Берлин и непременно встретиться с этим интересным человеком снова.

Юленька, большущее тебе спасибо за твое время и твою чудесную компанию! Очень надеюсь на новую встречу!

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Если Мюнхен создан для любителей пива, то Берлин — истинный рай для сладкоежек и ценителей хорошего кофе. Моя прогулка познакомит вас с жизнью города в её вкуснейших проявлениях: вы разведаете знаковые кондитерские, оцените волшебные берлинские пирожные, попробуете домашнюю карамель и свежий марципан и выпьете крафтовый кофе в стаканчике из кофейной гущи. А заодно откроете секреты идеальной обжарки, узнаете о немецкой традиции «Kaffee und Kuchen» и разберетесь в гастрономических предпочтениях берлинцев.

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