Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сэкономьте время и успейте осмотреть главные достопримечательности Берлина за один день
Изучите историю города во время экскурсии с гидом и наушниками
Садитесь в автобус и сходите с него по своему усмотрению
Посетите такие достопримечательности, как Берлинская стена и Хакские дворы
Прогуляйтесь по популярным кварталам, таким как Пренцлауэр-Берг и Кройцберг
Получите максимум удовольствия от своих приключений в Берлине с этим экономящим время проездным билетом на hop-on hop-off тур. Семь дней в неделю отправляйтесь на автобусные туры ко всем основным достопримечательностям и достопримечательностям города, садитесь и выходите на досуге.
Автобус отправляется каждые 15-20 минут от каждого пункта пересадки, и вы можете использовать это свободное расписание, чтобы спланировать свой день. Кроме того, вы можете остаться в автобусе и совершить 2,5-часовую экскурсию по городу. Маршрут экскурсионного автобуса предлагает более 26 достопримечательностей - идеальное место для приключений в Берлине. В качестве дополнительной услуги вы можете воспользоваться трансфером до дворца Шарлоттенбург и выставочного центра Берлина.
Автобусы останавливаются у следующих достопримечательностей:
Курфюрстендамм
KaDeWe
Lützowplatz
Культурный форум
Потсдамская площадь
Контрольно-пропускной пункт Чарли
Жандарменмаркт
Фонтан Нептуна
Александерплац (север, напротив отеля Park Inn)
Карл-Маркс-Аллее
Галерея Ист-Сайд / Мерседес-Платц
Галерея Ист-Сайд / Остбанхоф
Фонтан Нептуна
Dom Aquarée / Музейный остров
Берлинский собор / Люстгартен / Форум Гумбольдта
Унтер-ден-Линден / Фридрихштрассе
Бранденбургские ворота / здание Рейхстага
Центральный вокзал Берлина
Колонна Победы
Слоновьи ворота
Кранцлер
Трансфер до дворца Шарлоттенбург:
Курфюрстендамм / Meinekestraße
Дворец Шарлоттенбург
Выставочный комплекс / Радиовышка / ЗОБ
Ответы на вопросы
Что входит
Бесплатный аудиогид в автобусе
Бесплатная карта центра Берлина
Бесплатный Wi-Fi на борту
Бесплатные наушники с аудиокомментариями на 20 языках
Детский канал на немецком и английском языках
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Важная информация
В целях предотвращения дальнейшего распространения вируса COVID-19 часы работы и интервалы между выездами автобусов могут отличаться от обычного расписания. Обратитесь к сотрудникам, чтобы узнать подробности
Вы можете начать экскурсию на любой из остановок
Для аудиогидов на английском и немецком языках предусмотрен детский канал
Туроператор не несет ответственности за задержки и изменения маршрута, вызванные ситуацией на дорогах
Посадка осуществляется в порядке очереди
Часы работы:
с 10:00 до 18:00 (летом, с апреля по октябрь) с интервалом 10 минут
с 10:00 до 17:00 (зимой) с интервалом 15 минут
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 1753 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
26 сен 2019
(США)
Некоторые остановки были не так четко обозначены, как могли бы быть. Гнезда для наушников иногда не были полностью функциональными. В течение части дня звук шел только с одной стороны. На второй день я получил второй набор, который работал как ожидалось. Не по вине компании движение и строительство в Берлине вызвали замедление в конце дня. Было бы полезно, если бы часы могли быть расширены до чуть более позднего дня, поскольку я чувствовал, что должен был заканчивать свой день рано каждый день, чтобы дать время вернуться к моей первоначальной остановке.
А
Аноним
17 сен 2018
(Германия)
Хороший сервис, хорошие автобусы, отличный маршрут. Перевод на многие языки. К сожалению, тур работает только до 18:00, поэтому не подходит для опаздывающих туристов. Так как я хотел начать свой тур в 4, было трудно найти человека, который сканирует билеты бронирования и продает билеты на автобус уже в этот час. И зачем мне это делать, если я уже забронировал мероприятие? Было бы намного эффективнее, если бы вы могли достать наушники и сканировать билеты в автобусе. В остальном я остался очень доволен самим игрушкой и порекомендовал бы его другу:-)
A
Amir
24 сен 2020
The cooperatation with other bus transfer programs was very helpful as we could see all the sites with shorter time, all audios were in function. The team were very kind and helpful, only the meeting point @ Aleksander place was not good defined as was mentioned beside Holiday Inn and it was more near to Park Inn
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