Получите максимум удовольствия от своих приключений в Берлине с этим экономящим время проездным билетом на hop-on hop-off тур. Семь дней в неделю отправляйтесь на автобусные туры ко всем основным достопримечательностям и достопримечательностям города, садитесь и выходите на досуге.

Автобус отправляется каждые 15-20 минут от каждого пункта пересадки, и вы можете использовать это свободное расписание, чтобы спланировать свой день. Кроме того, вы можете остаться в автобусе и совершить 2,5-часовую экскурсию по городу. Маршрут экскурсионного автобуса предлагает более 26 достопримечательностей - идеальное место для приключений в Берлине. В качестве дополнительной услуги вы можете воспользоваться трансфером до дворца Шарлоттенбург и выставочного центра Берлина.

Автобусы останавливаются у следующих достопримечательностей:

Курфюрстендамм

KaDeWe

Lützowplatz

Культурный форум

Потсдамская площадь

Контрольно-пропускной пункт Чарли

Жандарменмаркт

Фонтан Нептуна

Александерплац (север, напротив отеля Park Inn)

Карл-Маркс-Аллее

Галерея Ист-Сайд / Мерседес-Платц

Галерея Ист-Сайд / Остбанхоф

Фонтан Нептуна

Dom Aquarée / Музейный остров

Берлинский собор / Люстгартен / Форум Гумбольдта

Унтер-ден-Линден / Фридрихштрассе

Бранденбургские ворота / здание Рейхстага

Центральный вокзал Берлина

Колонна Победы

Слоновьи ворота

Кранцлер

Трансфер до дворца Шарлоттенбург: