16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, как перекликаются прошлое и настоящее в современной жизни немецкой столицы

Olga
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Olga – ваш гид
Берлин нельзя назвать туристическим городом в привычном понимании.

Он не поражает обилием декора фасадов, но впечатляет деталями и историями, скрытыми от глаз.

Я покажу вам, на что нужно смотреть, чтобы понять этот город, и предложу ключи к его травматическому прошлому и динамичному настоящему.

Вы почувствуете дух настоящего Берлина и узнаете его культуру изнутри.
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Потсдамская площадь
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У этой экскурсии16 отзывов
5
Многослойная культура Берлина
Многослойная культура Берлина

Что вас ожидает

Следы насыщенного прошлого
История Берлина XX века полна событий и драматична. Я расскажу о том, как изменился город и его жители за столетие, мы осмотрим места, хранящие память о трагедиях и переворотах: Дворец слез — знаковое место в жизни города в период Холодной войны, опустевшую во время Второй мировой Потсдамскую площадь и исторический центр, которому странным образом лишь немногим больше тридцати лет. Вместе мы исследуем ключевые точки Берлина, и вы поймете, как город справляется с травмами прошлого.

Город современной культуры
Вы откроете не только кричащее из каждого уголка прошлое, но и современную, модную и динамичную жизнь Берлина. Я помогу вам проследить развитие немецкой столицы, вместившей в себя множество культур и стилей. Гуляя по Хакским дворам и Шпандаускому предместью, вы погрузитесь в стремительную и бурную берлинскую повседневность, узнаете об актуальном немецком искусстве и тусовочной стороне города. Поговорим о музыке, влиянии миграционного кризиса на жизнь страны и Берлине как столице стартапов.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать детали и интересуются не только историей, но и современной жизнью города.

Многослойная культура Берлина
Многослойная культура Берлина
Многослойная культура Берлина
Многослойная культура Берлина
Многослойная культура Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Потсдамская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Привет! Я искусствовед и культуролог по образованию, и основная моя работа связана с организацией выставок современного искусства. Так что культурная жизнь Берлина — часть моей профессиональной деятельности. К тому же, по натуре я исследователь: как только я оказалась в немецкой столице несколько лет назад, я немедленно начала изучать историю и культуру этого уникального города. И он, нужно сказать, совершенно меня поразил, и по-прежнему не перестает удивлять. Делать экскурсии меня подтолкнули друзья, которых я частенько вожу по улицам Берлина, просто потому, что не могу не поделиться своей все возрастающей любовью к городу. Для вас я, конечно же, подготовила гораздо более структурированные туры, но при этом сохранила дух дружеской прогулки. Я буду рада ответить на ваши вопросы и еще больше — показать вам город, который совсем не тот, каким кажется на первый взгляд!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Наша компания из четырех человек осталась крайне довольна экскурсией. Отличное содержание, не банальные факты, хорошо продуманный маршрут, прекрасный рассказчик Ольга. Экскурсия длилась больше четырех часов, но никто не устал благодаря правильной подаче материала. Очень советуем.
5 января 2020
Спасибо большое Ольге! Отличная ознакомительная экскурсия, грамотно составленный маршрут, доброжелательный настрой и легкое общение)
5 января 2020
Лучшая из экскурсий, заказанных на Трипстере
2 декабря 2019
Нам все понравилось, рекомендуем всем :)
Ольга подстраивалась под наши особенности во время экскурсии :)
Нина, Игорь
9 октября 2019
Гибкий маршрут, интересные места. Рекомендую.0
15 июля 2019
Спасибо за увлекательную прогулку! Берлин открылся с новой стороны и мы обязательно сюда вернёмся! Оля-ходячая энциклопедия..на все наши вопросы дала ответы, приятная и легкая..и посоветовала где покушать и где пошопиться. В общем рекомендуем.
Ирина
13 июля 2019
Спасибо за экскурсию по сложному и неидеальному, но красивому Берлину. Услышали про историю, кухню, быт и современную жизнь города. Благодарим за интересную компанию.
11 июля 2019
Нам очень понравилась экскурсия, Ольге большое спасибо. В Берлин я просто влюбилась. Рассказ Ольги и про исторические факты, и про то, как Берлин живет сейчас. Интересно, познавательно, увлекательно! В волшебные дворики мы вернулись сами после экскурсии. Без Ольги мы бы их просто никогда не нашли.
26 мая 2019
Интересно,познавательно не навязчиво.Отличное владение материалом. Разнообразие смешение культур в истории города.Экскурсия культуролога для всех.Впечатления самые позитивные,есть над чем задуматься и поспорить с собой.Рекомендую всем.Живой увлекательный рассказ,который вы сами можете направлять куда вам интересно!
14 мая 2019
Передо мной прежде всего стояла задача дать структурное, понятное и максимально запоминающееся представление о Берлине детям-подросткам. Это не просто, т к город не имеет, как это бывает обычно, одного исторического центра, очень "лоскутный", требует серьезных знаний в области истории. Ольга справилась с этим блестяще. Как гид и человек обаяла всю нашу очень разную компанию, легкая в общении, великолепно образованная. За 4 часа Ольга показала нам такой разный Берлин, все знаковые места и те, которые мы сами бы не открыли. При этом гид очень гибкий, легко подстраивала ход экскурсии под наши интересы и пожелания. Все самые неожиданные вопросы от детей 11-12 лет и мужа приветствовались и находили ответы. Настоятельно рекомендую Ольгу, как гида, и этот вариант экскурсии. Спасибо.
Ещё 6 отзывов

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