16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Следы насыщенного прошлого

История Берлина XX века полна событий и драматична. Я расскажу о том, как изменился город и его жители за столетие, мы осмотрим места, хранящие память о трагедиях и переворотах: Дворец слез — знаковое место в жизни города в период Холодной войны, опустевшую во время Второй мировой Потсдамскую площадь и исторический центр, которому странным образом лишь немногим больше тридцати лет. Вместе мы исследуем ключевые точки Берлина, и вы поймете, как город справляется с травмами прошлого.

Город современной культуры

Вы откроете не только кричащее из каждого уголка прошлое, но и современную, модную и динамичную жизнь Берлина. Я помогу вам проследить развитие немецкой столицы, вместившей в себя множество культур и стилей. Гуляя по Хакским дворам и Шпандаускому предместью, вы погрузитесь в стремительную и бурную берлинскую повседневность, узнаете об актуальном немецком искусстве и тусовочной стороне города. Поговорим о музыке, влиянии миграционного кризиса на жизнь страны и Берлине как столице стартапов.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые любят исследовать детали и интересуются не только историей, но и современной жизнью города.