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Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину

4.7
0 отзывов
Александр
Александр – Гид из Берлина
Во время групповой экскурсии 🧭 в Берлине вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ столицы ⭐️ Германии и в полной мере откроете для себя историю 📖 этой страны.

Групповые экскурсии в столице Германии по продолжительности не превышают 2-х часов.

Что позволяет насладиться прогулкой по городу получить максимум полезной информации о городе.

На выбор вам предлагается 3 маршрута: Красный, Синий и Зеленый.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €25 за экскурсию

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Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину
Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину

Что вы увидите

  • Красный маршрут: Мост Молтке - Канцлерамт - Рейхстаг - Бранденбургские ворота - Парижская площадь - Мемориал жертвам Холокоста - Место нахождения Рейхсканцелярии Гитлера - Потсдамская площадь - Штаб-квартира нацистского ВВС - Берлинская стена
  • Синий маршрут: Жандармская площадь - Старая библиотека - Первая католическая церковь - Университет имени Гумбольта - Дворец Крон-принцев и Крон-принцесс - Городской дворец - Остров музеев -Берлинский собор - Унтер-ден-Линден - Квартал Святого Николая - Дворец Эфраима - Курфюрстенхаус - Средневековая стена Берлина - Александрплатц -Красная ратуша - Телебашня - Часы мирового времени
  • Зеленый маршрут: Фонтан «Нептун» - Александерплатц - Красная ратуша - Телебашня - Хакская площадь - Хакские дворы - Розовый двор - Церковь Святой Софии - Танцевальный салон Клерхен - Дворики Хекмана - Новая синагога - Берлинское варьете - Здание Главного телеграфа - Старое здание Главпочтамта - Дворец слёз - Фридрихштрассе

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

    Сделайте описание привлекательным:

    • Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Билеты
    • Обед
    • Личные расходы
    Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину
    Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину
    Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину
    Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Александр
    Александр
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