Александр – Гид из Берлина

Во время групповой экскурсии 🧭 в Берлине вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ столицы ⭐️ Германии и в полной мере откроете для себя историю 📖 этой страны.



Групповые экскурсии в столице Германии по продолжительности не превышают 2-х часов.



Что позволяет насладиться прогулкой по городу получить максимум полезной информации о городе.



На выбор вам предлагается 3 маршрута: Красный, Синий и Зеленый.