Красный маршрут: Мост Молтке - Канцлерамт - Рейхстаг - Бранденбургские ворота - Парижская площадь - Мемориал жертвам Холокоста - Место нахождения Рейхсканцелярии Гитлера - Потсдамская площадь - Штаб-квартира нацистского ВВС - Берлинская стена
Синий маршрут: Жандармская площадь - Старая библиотека - Первая католическая церковь - Университет имени Гумбольта - Дворец Крон-принцев и Крон-принцесс - Городской дворец - Остров музеев -Берлинский собор - Унтер-ден-Линден - Квартал Святого Николая - Дворец Эфраима - Курфюрстенхаус - Средневековая стена Берлина - Александрплатц -Красная ратуша - Телебашня - Часы мирового времени
Зеленый маршрут: Фонтан «Нептун» - Александерплатц - Красная ратуша - Телебашня - Хакская площадь - Хакские дворы - Розовый двор - Церковь Святой Софии - Танцевальный салон Клерхен - Дворики Хекмана - Новая синагога - Берлинское варьете - Здание Главного телеграфа - Старое здание Главпочтамта - Дворец слёз - Фридрихштрассе
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
Напишите о деталях
Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты
Обед
Личные расходы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.