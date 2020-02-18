14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Здания древнего мира в натуральную величину и удивительные истории их раскопок и реставраций

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
В рамках экскурсии по Пергамскому музею мы совершим путешествие в Древнюю Грецию, Римскую империю и Междуречье, а также заглянем в Германскую империю перед началом Первой мировой войны.

Экспонаты музея — древние здания в натуральную величину, с каждым из которых связана удивительная история раскопок и реставраций.

Пергамский музей — не пыльные древности, а живой исторический детектив!
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на Музейном острове
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Пергамский музей. Истории самых необычных экспонатов мира
Пергамский музей. Истории самых необычных экспонатов мира

Серый классический фасад Пергамского музея возвышается над берлинским каналом Купферграбен, словно античный портик. Пергамский музей — одна из главных достопримечательностей Берлина, безусловный центр восточноберлинского Острова музеев, самый посещаемый музей немецкой столицы. Здесь представлено то, чего нет ни в одном другом музее мира: здания древнего мира в натуральную величину, не отдельные колонны и барельефы (хотя, конечно же, и они тоже), а монументальные фасады во весь зал.

Программа

По залам Пергамского музея, задирая головы, посетители проходят из античной Греции в эпоху эллинизма, через знаменитые вавилонские ворота Иштар, мимо стен библейского Иерихона. За каждым экспонатом Пергамского музея, безусловно, стоит важнейший культурно-исторический подтекст. Но не менее, а часто — и более интересными являются истории раскопок и реставрации экспонатов.

В основу моей экскурсии легли биографии и дневниковые записи археологов, производивших в конце XIX — начале ХХ века раскопки на территории Малой Азии и в Междуречье, открывших миру Пергамский алтарь и ворота Иштар, фасад рынка в Милете и фасад дворца в оазисе Мшатта. История обретения этих экспонатов — это история интриг и подкупа, революций и человеческой порядочности, абсолютно живая и современная. К сожалению, в связи с реставрацией здания в настоящее время для осмотра доступно всего около трети музейных экспонатов, но даже в таком весьма урезанном виде Пергамский музей является самым посещаемым музеем Берлина.

Организационные детали

  • Внимание, в стоимость экскурсии не входят билеты в Пергамский музей!
  • Дорогие друзья, с недавнего времени в музеях на Музейном острове с каждой частной экскурсии взимается однократный налог в размере 35 евро. Этот налог входит в стоимость моих экскурсий.
  • Внимание! Пергамский алтарь закрыт на реконструкцию ориентировочно до конца 2019 года. Остальные большие объекты (фасад рынка из Милета, ворота Иштар, фасад дворца из Мшатты и пр.) доступны.

В конце 2018 года в составе Пергамского музея открылась панорама художника Ядегара Азизи с видом Пергама эпохи эллинизма, больше информации здесь: https://www.smb.museum/en/museums-institutions/pergamonmuseum-das-panorama/exhibition/detail.html?tx_smb_pi1%5Bexhibition%5D=1885&cHash=03a97668bf561d8e69799943871042b2

По этому поводу дирекция Пергамского музея подняла цены на его посещение: посетители старше 18 лет теперь платят 19 евро за объединенный билет в Пергамский музей и на панораму. При этом цена комплексного билета на Музейный остров, дающего право на посещение нескольких музеев, не изменилась (18 евро), но посещения панорамы при этом не предполагается.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Музейном острове.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всем привет. Я переводчик и журналист, немножко поэт и сказочник, а также, не в последнюю очередь, мама двоих детей. В моем активе два высших образования (ромгерм-филфак МГУ и переводческое отделение университета им. Гумбольдта, Берлин) и более чем 15-летний стаж работы (комбинация языков русский-немецкий-английский), куча странствий по Германии и Европе, архивные источники и рассказы очевидцев. Очень люблю показывать Берлин и его окрестности: Берлин — это город, понять который проще тоже «через переводчика», через историю, архитектуру, литературу, через личные судьбы и странные истории. Если хватает времени, с удовольствием помогу просто советом по поводу путешествий по Берлину и Германии.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мария
18 февраля 2020
Всегда интересно узнавать историю экспонатов со знающим гидом! Большое спасибо за увлекательный рассказ!
25 марта 2019
Экскурсия понравилась - музей замечателен и Татьяна хороший гид. Было интересно и продуктивно. Рекомендую.
19 марта 2019
Спасибо за экскурсию ! Все очень понравилось,только для такого музея 1,5 часа мало.
18 февраля 2019
Экскурсия замечательная! Татьяна - очень увлеченный, доброжелательный человек. Комфортное общение, эрудированность, разноплановость подачи материала.
Солнечный день совпал с солнечной женщиной! Огромное спасибо!
С уважением, Галина.
10 сентября 2018
Татьяна появилась во время и вместе с ней мы вошли в Пергамский музей, где мы не только узнали интересные факты про сами экспонаты и так же про факты про их географические местоположения. Татьяна очень яркий и полный суперской информацией экскурсовод который открыла нам глаза на Берлин соверношенно с другой стороны, не с просто шаблонной стороны обычного туриста. Мы хотели бы еще раз встретится с Татьяной если бы время позволило. Спасибо!
9 июля 2018
Большое спасибо Татьяне за живую и интересную экскурсию!! Даже детей ей удаётся заинтересовать и вложить в них доброе, разумное, вечное!!
27 июня 2018
Когда самому гиду интересно то, чем он (или она) занимается, это прекрасно. А у Татьяны ещё и такой запас знаний и любви к Берлину и его истории, что экскурсия превращается в путешествие во времени с появлением на авансцене персонажей давно минувших дней. Экскурсия соткана очень интеллигентно и ненавязчиво, не перегружена лишней информацией, но при этом абсолютно информативна. Очень признателен Татьяне за такой великолепный стиль подачи материала. Рекомендую всем, кто любит погружаться в музейный мир легко и с радостью.
11 июня 2018
Потрясающе интересный рассказчик увлекающий слушателя не только известными фактами, но и множеством маленьких историй и отсылок. Все это совершенно гармонично возникает и вплетается в наблюдаемое вокруг. Музейная экспозиция получила дополнительный объём и целостность. С удовольствием подпишумь на другие экскурсии с этим гидом.
5 мая 2018
Были на экскурсии с двумя детьми: 12 и 16 лет, остались очень довольны! Татьяна-замечательный рассказчик, владеющий материалом и умеющий донести исторические факты в непринужденной увлекательной форме! А кроме того, Татьяна, в принципе, приятный, внимательный, влюбленный в Берлин человек, что очень помогло нам в восприятии этого города
4 мая 2018
Очень благодарны Татьяне за интересный, увлеченный и увлекательный рассказ о коллекциях Пергамского и Нового музеев. Жаль, что мы были очень ограничены во времени, пришлось проходить буквально пунктиром. Если ваши звезды лягут иначе и времени у обеих сторон будет много, договаривайтесь о двухдневной экскурсии. Уверены, Татьяне будет, что рассказать!
Кстати, несмотря на то, что Пергамский алтарь закрыт на реставрацию, Татьяна сумела так рассказать о нем, опираясь на видео, фото и фрагменты материалов, что можно было представить главный экспонат музея во всем великолепии.
Спасибо, Татьяна! Успехов во всём и пунктуальных туристов!
Ещё 4 отзыва

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