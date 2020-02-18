14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Серый классический фасад Пергамского музея возвышается над берлинским каналом Купферграбен, словно античный портик. Пергамский музей — одна из главных достопримечательностей Берлина, безусловный центр восточноберлинского Острова музеев, самый посещаемый музей немецкой столицы. Здесь представлено то, чего нет ни в одном другом музее мира: здания древнего мира в натуральную величину, не отдельные колонны и барельефы (хотя, конечно же, и они тоже), а монументальные фасады во весь зал.

Программа

По залам Пергамского музея, задирая головы, посетители проходят из античной Греции в эпоху эллинизма, через знаменитые вавилонские ворота Иштар, мимо стен библейского Иерихона. За каждым экспонатом Пергамского музея, безусловно, стоит важнейший культурно-исторический подтекст. Но не менее, а часто — и более интересными являются истории раскопок и реставрации экспонатов.

В основу моей экскурсии легли биографии и дневниковые записи археологов, производивших в конце XIX — начале ХХ века раскопки на территории Малой Азии и в Междуречье, открывших миру Пергамский алтарь и ворота Иштар, фасад рынка в Милете и фасад дворца в оазисе Мшатта. История обретения этих экспонатов — это история интриг и подкупа, революций и человеческой порядочности, абсолютно живая и современная. К сожалению, в связи с реставрацией здания в настоящее время для осмотра доступно всего около трети музейных экспонатов, но даже в таком весьма урезанном виде Пергамский музей является самым посещаемым музеем Берлина.