59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вглубь столетий Берлина

Вы увидите все «визитные карточки» города: Музейный остров, древнейшую церковь святого Николая, пешеходную площадь Александрплатц, названную в честь российского императора, грандиозный Берлинский собор, Красную ратушу, Телебашню и другие знаменитые места. Я проведу вас по следам Второй мировой войны: покажу, где находилось гестапо и проходило известное танковое противостояние. А также вы обязательно посмотрите на Рейхстаг, на крыше которого было поднято красное знамя Великой Победы.

Понять Берлин

Я помогу почувствовать особенный ритм Берлина и научу хотя бы немного ориентироваться в городе. А еще поделюсь ценными советами: куда отправиться на шопинг, где купить билеты в театр, какие музеи обязательно посетить и в каком ресторане попробовать настоящие берлинские блюда.

Кому подойдет экскурсия

Если вы приехали в Берлин на несколько часов или пару дней, то обзорная пешая прогулка по городу — идеальный вариант! Всего за три часа вы осмотрите массу важных достопримечательностей, получите огромное количество знаний и впечатлений. Если вы в городе надолго, то экскурсия станет отличным стартом для дальнейших самостоятельных передвижений.