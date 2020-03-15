59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Германия
  2. Экскурсии

  3. Первый день в Берлине

Главные достопримечательности немецкой столицы на насыщенной обзорной экскурсии

Анна
Задать вопрос
Анна – ваш гид
Вы посетите важнейшие исторические места города и прикоснетесь к его истории со дня основания до наших дней.

Экскурсия строится в хронологическом порядке: мы начнем со старейших церквей и постепенно перейдем к современному Берлину.

За три часа вы сравните архитектуру западной и восточной частей, пройдете по самым интересным и живописным улицам и прочувствуете неповторимый жизненный ритм города!
129 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Александрплатц
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии59 отзывов
4.92
Первый день в Берлине
Первый день в Берлине

Что вас ожидает

Вглубь столетий Берлина
Вы увидите все «визитные карточки» города: Музейный остров, древнейшую церковь святого Николая, пешеходную площадь Александрплатц, названную в честь российского императора, грандиозный Берлинский собор, Красную ратушу, Телебашню и другие знаменитые места. Я проведу вас по следам Второй мировой войны: покажу, где находилось гестапо и проходило известное танковое противостояние. А также вы обязательно посмотрите на Рейхстаг, на крыше которого было поднято красное знамя Великой Победы.

Понять Берлин
Я помогу почувствовать особенный ритм Берлина и научу хотя бы немного ориентироваться в городе. А еще поделюсь ценными советами: куда отправиться на шопинг, где купить билеты в театр, какие музеи обязательно посетить и в каком ресторане попробовать настоящие берлинские блюда.

Кому подойдет экскурсия

Если вы приехали в Берлин на несколько часов или пару дней, то обзорная пешая прогулка по городу — идеальный вариант! Всего за три часа вы осмотрите массу важных достопримечательностей, получите огромное количество знаний и впечатлений. Если вы в городе надолго, то экскурсия станет отличным стартом для дальнейших самостоятельных передвижений.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников: доплата за каждого дополнительного участника 25 евро.

Первый день в Берлине
Первый день в Берлине
Первый день в Берлине
Первый день в Берлине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Александрплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Я живу в Берлине уже 15 лет, хотя для такого великолепного города можно сказать — только 15 лет, так как Берлин не перестает меня удивлять. Как и многие, я попала сюда случайно, но, как оказалось, надолго. История и искусство интересовали меня всегда, а, переехав в европейскую сокровищницу, я окунулась в них с головой. Начав изучать историю Берлина, я влюбилась в него ещё больше и теперь с большим удовольствием делюсь любовью к столице Германии с вами, друзья.
Напишите мне

59 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Наша семья (дети 15 и 9 лет) в Берлине впервые и мы понимали, что старт знакомства с Германской столицей будет более правильно начать с гидом. И мы не ошиблись. Несмотря на непрекращающийся дождь в режиме приятной прогулки мы узнали много интересного из истории Германии, Берлина и местных жителей. 3 часа пролетели незаметно, нашим мальчикам также очень понравилось. Анна приятный собеседник и рассказчик отвечала на все вопросы. В следующий визит обязательно свяжемся с Анной с целью экскурсии по другим неизведанным направлениям этого замечательного города. Однозначно рекомендуем гида!
25 февраля 2020
Спасибо Анне за экскурсию.😀
24 февраля 2020
Очень интересная, насыщенная экскурсия. Анна рассказывает живо, доходчиво, касается различных вопросов - истории, культуры, искусства, помогает увидеть Берлин во всем его разнообразии. Очень контактный и доброжелательный гид. Спасибо большое!
23 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, материал, подача, Анна!!! Всем советуем!!!
16 февраля 2020
Первый день в Берлине, очень скрасила гид Анна!
Всем рекомендую начинать знакомство с городом с экскурсии с профессиональным гидом!
Отдельное спасибо Анне за индивидуальный подход:)
Очень все понравилось
16 февраля 2020
Анна - замечательный экскурсовод, отличное знание темы, коммуникабельная, милая. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали много интересного. Огромное спасибо за экскурсию.
8 февраля 2020
Анна очень хорошо провела экскурсию, было очень интересно . Много узнали о Берлине за эти три часа. Хочется, благодаря Анне, вернуться сюда снова и снова) провела экскурсию не как училка истории, а как человек , который знает о городе всё, что нам нужно . Молодец! Всем советуем, не пожалеете! Анне-респект и удачи)
1 февраля 2020
Аня - большая молодец. Отлично чувствует аудиторию, интересно рассказывает, даёт чудесные Советы по пребыванию в городе.
22 января 2020
Нам с мужем очень понравилось,экскурсовод очень приятная девушка,рассказывала интересно,время прошло с ней увлекательно и к сожалению быстро️😁
21 января 2020
Очень довольны. Хороший маршрут. Анна прекрасная рассказчица и более чем компетентный гид. Спасибо!
Ещё 49 отзывов

Анна проводит ещё 1 экскурсию

Влюбиться в Берлин за 3 часаВлюбиться в Берлин за 3 часаВлюбиться в Берлин за 3 часа
20 за человека
2.5 часа
136 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и получить полезные рекомендации
Приглашаю на душевную обзорную экскурсию по Берлину. Вы прикоснетесь к истокам создания великого города, увидите его главные достопримечательности, сравните колорит восточной и западной частей и найдете именно тот Берлин, который придется вам по душе. Я поделюсь тайнами и легендами немецкой столицы и помогу понять ее сложный, но очень интересный характер.

Обзорные экскурсии в Берлине

Понять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часаПонять Берлин за 2 часа
От 99 за экскурсию
2 часа
104 отзыва
От рыбацкого посёлка до королевской столицы Пруссии — история преображения Берлина на пешей прогулке
Чтобы понять Берлин, его историю и настроение, стоит прогуляться по забытому историческому центру и узнать, как из рыбацкого посёлка город превратился в королевскую столицу Пруссии.
Берлин на все 100. Дорогами ФридрихаБерлин на все 100. Дорогами ФридрихаБерлин на все 100. Дорогами Фридриха
18 за человека
2 часа
3 отзыва
Ежедневное путешествие по истории и современности старого Берлина с профессиональным гидом
«Дорогами Фридриха» — первая из трех экскурсий, которые мы проводим в мини-группах каждый день. Это начало вашего знакомства с Берлином. За 2 часа вы раскроете секреты великого города, познакомитесь с его символами — от телебашни до Жандарменмаркт, проследите путь Берлина от славянской деревушки до немецкой столицы и получите полезные советы местного жителя.
Прочувствовать характер БерлинаПрочувствовать характер БерлинаПрочувствовать характер Берлина
129 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Берлин — это удивительное место, где запад и восток Европы сливаются в единое целое, образуя гармоничную мозаику национальностей, менталитетов и культур. На экскурсии я не только покажу вам «фасад» немецкой столицы, но и дам возможность прочувствовать ее характер. Ведь Берлин, как настоящий бунтарь и свободолюб, крайне разнообразен в своих проявлениях. Сегодня он — веселый и бесшабашный, завтра — хмурый и задумчивый. Здесь он — милый и приветливый, а там — язвительный и полный сарказма. Утром он — сосредоточен, причесан, умыт и вкусно пахнет выпечкой и кофе, а вечером — растрепанный и хмельной, обнимает всех подряд просто потому, что жизнь, черт возьми, хороша!
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по БерлинуПо обе стороны баррикад: пешая прогулка по БерлинуПо обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
110 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
Прогулка со смыслом, маршрут, который точно отложится в памяти. Самые важные факты о Берлине и фрагменты прошлого, задавшие ход мировой истории. Я покажу вам главное в городе и разложу по полочкам сложную хронологию событий, а вы приготовьтесь рассмотреть за постройками и памятниками непростую биографию Берлина.
Берлин на все 100. Дорогами БисмаркаБерлин на все 100. Дорогами БисмаркаБерлин на все 100. Дорогами Бисмарка
18 за человека
2 часа
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
«Дорогами Бисмарка» — вторая из трех экскурсий, которые мы проводим в мини-группах каждый день, продолжение вашего знакомства с Берлином. За 2 часа вы увидите знаковые достопримечательности города и узнаете, как он за один век пережил революцию, нацизм, войну, разделение стеной и радостное объединение.
История и современные реалии БерлинаИстория и современные реалии БерлинаИстория и современные реалии Берлина
129 за экскурсию
4 часа
16 отзывов
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
На обзорной экскурсии я познакомлю вас с захватывающей историей города, пережившего невероятные трансформации: от болотистой деревни до столицы королевства Пруссии, от бума ревущих двадцатых до мрачного Третьего Рейха, от разрушенного, опустошенного, разделенного города до столицы воссоединенной страны. И кроме этого, обязательно расскажу об актуальных политических событиях, об идеологии пропаганды тех времен и сегодня, о жизни горожан и их отношении немцев к нынешней ситуации, России и беженцам.

Выбирайте и другие экскурсии в Берлине

ФотосессииНа велосипедеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураМузеи и искусствоСо скидкойБилеты в музеиДля детейБары и ночная жизньВ другой городПешкомГастрономическиеНеобычные маршрутыВсеОбзорныеЗа городомКрыши и панорамыНа автомобиле