Берлин - не туристический город 🏙️ в привычном понимании. Он не поражает обилием декора фасадов и от его достопримечательностей 🏛️ на первый взгляд не очень-то захватывает дух. Но это только на первый взгляд.

Берлин - город который нужно исследовать, и тогда он щедро раскроет перед вами своё головокружительно интенсивное и драматичное прошлое, до сих пор не прикрыто кричащее о себе из каждого его уголка. Но вместе с этим он впустит вас и в свое захватывающие настоящее одной из художественных столиц мира с её неповторимым смешением стилей и культур (только представьте себе не просто мирное, но и потрясающе продуктивное сосуществование выходцев из более, чем 180 стран!).

Этот авторский обзорный тур покажет Берлин в развитии, с особым вниманием к его многоликому облику, неочевидным сокровищам, бесконечной многослойности и динамичной культуре современности. Из разрозненных и перемешанных кусочков мы соберем цельную мозаику сегодняшнего образа и духа немецкой (но такой не-немецкой по характеру) столицы ⭐️ узнаете, как Берлин стал городом мигрантов задолго до того, как утвердился этот термин. Поймете почему здесь нет исторического центра, но есть три современных. Прочувствуете что значит жить в городе, в котором всего за 40 лет произошло три радикальных смены режима: богемный декаданс Веймарской республики, тоталитаризм Третьего Рейха и разделенность Холодной войны. Наконец, исследуете лабиринты дворов, изучите историю 📖 берлинских сквотов и узнаете где сегодня смотреть самое важное современное и классическое искусство.

В программе:

Потсдамская площадь с её современной архитектурой и единственным сохранившимся довоенным зданием, в котором сегодня одна из крупнейших берлинских галерей современного искусства

Руины гостиницы Эспланаде - центра берлинской культурной жизни 20х, в которой останавливались Чарли Чаплин и Грета Гарбо

Здание современного немецкого Министерства финансов - что общего у него с печально известным Люфтваффе и почему один из его фасадов похож на дом пионеров

Город новых надежд - воодушевляющая история падения стены, рассказанная в одном из самых печальных мест разделенного города, Дворце Слез

Собор, в котором Мартин Лютер Кинг тайно проповедовал в Восточном Берлине и какое это имело значение для горожан

Многонациональный Берлин - почему город со времен средневековья привлекал беженцев и иммигрантов из разных концов Европы и какое отношение к этому имеют французские жандармы

Старый город, который совсем не старый - что представляет из себя реконструированный исторический квартал Св. Николая и какая его часть действительно аутентична

Знаменитые Хакские дворы, а также несправедливо менее известные дворы Шпандауского предместья, в которых обосновались мирового уровня площадки современного искусства и один из самых интересных театров города

Я также дополнительно расскажу чего ожидать от знаменитого Музейного острова и в какой из берлинских многочисленных музеев (не только на острове) стоит сходить в зависимости от ваших предпочтений. Посоветую хорошие места и культурные центры за пределами центра городского. И подскажу куда выбраться на чудесную прогулку 👣 вдоль озера, если город вас утомил.

Это пеший тур, так что обязательно одевайтесь по погоде (а она тут не без сюрпризов) и запаситесь удобной обувью, ходить будем много