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Прошлое и настоящее Берлина

4.7
6 отзывов
Olga L.
Olga L. – Гид из Берлина
Город 🏙️ Берлин за века своего существование пережил не одну войну и трагическое событие.

Его история 📖 связана с Гитлером, Холодной войной и мировой культурой.

Наша экскурсия ⛳ посвящена многогранности немецкой столицы ⭐️.

Облик города собран из множества элементов, которые за многие века превратились в неповторимую атмосферу Берлина.

Вы узнаете о жизни города, увидите, как он менялся за последние десятилетия.

Вас ждут Потсдамская площадь, комплекс старых дворов, исторические кварталы и сооружения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €125 за экскурсию

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Прошлое и настоящее Берлина
Прошлое и настоящее Берлина

Что вы увидите

  • Потсдамская площадь
  • руины гостиницы Эспланаде
  • Красная ратуша
  • церковь Святой Марии
  • Телебашня
  • Николайфиртель
  • церковь Святого Николая
  • Берлинский собор
  • Топография террора
  • Дворец слез
  • Жандарменмаркт
  • Хакские дворы
  • Софийские дворы и многое другое.
Берлин - не туристический город 🏙️ в привычном понимании. Он не поражает обилием декора фасадов и от его достопримечательностей 🏛️ на первый взгляд не очень-то захватывает дух. Но это только на первый взгляд.
Берлин - город который нужно исследовать, и тогда он щедро раскроет перед вами своё головокружительно интенсивное и драматичное прошлое, до сих пор не прикрыто кричащее о себе из каждого его уголка. Но вместе с этим он впустит вас и в свое захватывающие настоящее одной из художественных столиц мира с её неповторимым смешением стилей и культур (только представьте себе не просто мирное, но и потрясающе продуктивное сосуществование выходцев из более, чем 180 стран!).
Этот авторский обзорный тур покажет Берлин в развитии, с особым вниманием к его многоликому облику, неочевидным сокровищам, бесконечной многослойности и динамичной культуре современности. Из разрозненных и перемешанных кусочков мы соберем цельную мозаику сегодняшнего образа и духа немецкой (но такой не-немецкой по характеру) столицы ⭐️ узнаете, как Берлин стал городом мигрантов задолго до того, как утвердился этот термин. Поймете почему здесь нет исторического центра, но есть три современных. Прочувствуете что значит жить в городе, в котором всего за 40 лет произошло три радикальных смены режима: богемный декаданс Веймарской республики, тоталитаризм Третьего Рейха и разделенность Холодной войны. Наконец, исследуете лабиринты дворов, изучите историю 📖 берлинских сквотов и узнаете где сегодня смотреть самое важное современное и классическое искусство.

В программе:

  • Потсдамская площадь с её современной архитектурой и единственным сохранившимся довоенным зданием, в котором сегодня одна из крупнейших берлинских галерей современного искусства
  • Руины гостиницы Эспланаде - центра берлинской культурной жизни 20х, в которой останавливались Чарли Чаплин и Грета Гарбо
  • Здание современного немецкого Министерства финансов - что общего у него с печально известным Люфтваффе и почему один из его фасадов похож на дом пионеров
  • Город новых надежд - воодушевляющая история падения стены, рассказанная в одном из самых печальных мест разделенного города, Дворце Слез
  • Собор, в котором Мартин Лютер Кинг тайно проповедовал в Восточном Берлине и какое это имело значение для горожан
  • Многонациональный Берлин - почему город со времен средневековья привлекал беженцев и иммигрантов из разных концов Европы и какое отношение к этому имеют французские жандармы
  • Старый город, который совсем не старый - что представляет из себя реконструированный исторический квартал Св. Николая и какая его часть действительно аутентична
  • Знаменитые Хакские дворы, а также несправедливо менее известные дворы Шпандауского предместья, в которых обосновались мирового уровня площадки современного искусства и один из самых интересных театров города
  • Я также дополнительно расскажу чего ожидать от знаменитого Музейного острова и в какой из берлинских многочисленных музеев (не только на острове) стоит сходить в зависимости от ваших предпочтений. Посоветую хорошие места и культурные центры за пределами центра городского. И подскажу куда выбраться на чудесную прогулку 👣 вдоль озера, если город вас утомил.
Это пеший тур, так что обязательно одевайтесь по погоде (а она тут не без сюрпризов) и запаситесь удобной обувью, ходить будем много
Что входит
  • услуги гида
  • полезные рекомендации и советы
Что не входит
  • еда и напитки
  • личные расходы
Начало
🚩 Потсдамская площадь
Место завершения
🏁 Станция Фридрихштрассе
Прошлое и настоящее Берлина
Прошлое и настоящее Берлина
Прошлое и настоящее Берлина
Прошлое и настоящее Берлина

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olga L.
Olga L.
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6 отзывов оставили туристы

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