Что вас ожидает

Многовековая история Кудамм

Мы пройдемся по «немецким Елисейским полям» и я расскажу, как «Курфюрстова насыпь» превратилась в роскошный бульвар Курфюрстендамм. Вы осмотрите фасады Новой мемориальной церкви и величественной церкви Кайзера Вильгельма, построенную в напоминание новой буржуазии о том, кто в Берлине хозяин.

Шарлоттенбургский Сити Вест

В начале XX столетия богатый, либеральный и очень амбициозный город Шарлоттенбург присоединили к так называемому «Большому Берлину». Начались «золотые двадцатые» со слоганом «Ночь и кокаин — это Берлин» и это короткое, но очень бурное время сделало Кудамм городской легендой. Я расскажу о танцзалах и шоу трансвеститов, покажу здание Торгового дома Запада (КаДеВе) — витрину капиталистического образа жизни — и знаковый Театр Запада, принимавший некогда «Русский балет Дягилева». Двигаясь в хронологическом порядке, мы поговорим о том, как в 1925 году город выберет пять депутатов-нацистов, как неподалеку расположатся штурмовики СА и как отсюда депортируют в концлагеря 25 тысяч евреев.

Современность

После войны в Сити Вест начнут строить образцовый и демократичный Западный Берлин. Кое-что получится, а кое что, разумеется, нет. Вы узнаете о новых архитектурных идеях и новой культуре торговых домов («Бикини», «Европа Центр»), студенческих волнениях, Международном кинофестивале «Берлинале» и No-go-Area с бесконтрольной продажей наркотиков и проституцией.

После экскурсии можно будет проехать до площади Аденауера или до бывшей границы Шарлоттенбурга на Нолли (Ноллендорфплатц и особенно Винтерфельдпллатц), чтобы на соседних улочках окунуться в расслабленную и необычную гей-френди атмосферу с ее отличной гастрономией и славной историей.