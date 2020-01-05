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Прогуляться по блестящему бульвару Курфюрстендамм, увидеть главные памятники и узнать судьбу района

Римма
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Римма – ваш гид
Перед вами развернется многогранная история Западного Берлина.

Я покажу вокзал Цоо и Театр Запада, место бывшей синагоги и дом художников.

Вы увидите знаменитые торговые центры и узнаете об их необычных концепциях, рестораны, в которых бывали именитые писатели, а также посетите церковь Кайзера Вильгельма и Новую Мемориальную церковь, где хранится «Сталинградская мадонна».
80 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча — на вокзале Zoo
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У этой экскурсии1 отзыв
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Центр Западного Берлина
Центр Западного Берлина

Что вас ожидает

Многовековая история Кудамм
Мы пройдемся по «немецким Елисейским полям» и я расскажу, как «Курфюрстова насыпь» превратилась в роскошный бульвар Курфюрстендамм. Вы осмотрите фасады Новой мемориальной церкви и величественной церкви Кайзера Вильгельма, построенную в напоминание новой буржуазии о том, кто в Берлине хозяин.

Шарлоттенбургский Сити Вест
В начале XX столетия богатый, либеральный и очень амбициозный город Шарлоттенбург присоединили к так называемому «Большому Берлину». Начались «золотые двадцатые» со слоганом «Ночь и кокаин — это Берлин» и это короткое, но очень бурное время сделало Кудамм городской легендой. Я расскажу о танцзалах и шоу трансвеститов, покажу здание Торгового дома Запада (КаДеВе) — витрину капиталистического образа жизни — и знаковый Театр Запада, принимавший некогда «Русский балет Дягилева». Двигаясь в хронологическом порядке, мы поговорим о том, как в 1925 году город выберет пять депутатов-нацистов, как неподалеку расположатся штурмовики СА и как отсюда депортируют в концлагеря 25 тысяч евреев.

Современность
После войны в Сити Вест начнут строить образцовый и демократичный Западный Берлин. Кое-что получится, а кое что, разумеется, нет. Вы узнаете о новых архитектурных идеях и новой культуре торговых домов («Бикини», «Европа Центр»), студенческих волнениях, Международном кинофестивале «Берлинале» и No-go-Area с бесконтрольной продажей наркотиков и проституцией.

После экскурсии можно будет проехать до площади Аденауера или до бывшей границы Шарлоттенбурга на Нолли (Ноллендорфплатц и особенно Винтерфельдпллатц), чтобы на соседних улочках окунуться в расслабленную и необычную гей-френди атмосферу с ее отличной гастрономией и славной историей.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются.
Центр Западного Берлина
Центр Западного Берлина
Центр Западного Берлина
Центр Западного Берлина
Центр Западного Берлина
Центр Западного Берлина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на вокзале Zoo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Римма
Римма
Приветствую гостей Берлина! Я живу в Германии больше 20 лет. Все маршруты изучены, тайные тропинки по историческим кварталам исхожены, масса разрешительных лицензий на проведение экскурсий дворцах Берлина и Потсдама имеется. Со мною можно – куда хотите! Экскурсии обзорные и тематические, пешком и на автомобиле, индивидуальные и групповые… Хотите сэкономить время? Начнем экскурсию прямо с вокзала или из аэропорта! Наоборот, можете себе позволить лишние день-два? Отправимся в города неподалеку!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 января 2020
Хочу поблагодарить экскурсовода Римму за индивидуальную экскурсию по Западному Берлину! Узнал массу нового и интересного, получил ответы на все свои вопросы, и мы даже увлеклись и закончили намного позже оговоренного времени... Всем рекомендую!

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