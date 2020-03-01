Dmitry проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии

Услышать о печальных попытках пересечь границу ГДР и понять, как жили берлинцы по обе стороны стены

Dmitry
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Dmitry – ваш гид
Берлинская стена — одна из самых трагичных страниц в судьбе немецкой столицы.

На экскурсии я открою вам интереснейшие факты об этом сооружении.

Расскажу о счастливчиках, пересёкших границу, и тех, кому не повезло, о восстании горожан и падении стены.

Вы прочувствуете, как жили берлинцы в разделённом городе.
€71
50 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Встреча на Potsdamer Platz, 2
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Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии

Что вас ожидает

От Потсдамской площади до Мемориала стены
Мы прокатимся по району, где некогда стояла Берлинская стена, и вы поймёте, как проходила граница между западным городом и советской частью. Увидите пулеметную и контрольную башни, Рейхстаг, старую больницу, пропускной пункт Чекпойнт Чарли и Мемориал стены. Место, где пала её первая жертва, военное кладбище, по которому проходила граница, и бывшее Гестапо — сооружения неспокойного XX века обязательно войдут в наш маршрут.

Берлинская стена: люди и мировые события
Как западный город страдал от блокады и почему появилась стена — вы разберётесь в предыстории сооружения. После я расскажу о тех, кто пытался пересечь границу. Вы услышите о трагичной судьбе Петера Фехтера и узнаете о смельчаке, которому удалось сбежать прямо на глазах у пограничников. Разберётесь в тонкостях восстания 1953 года: почему оно произошло, как отреагировало на него руководство ГДР и что делали жители западного Берлина. История старого кладбища, танковое противостояние между Советским Союзом и Америкой, падение стены — самые важные факты о символе Холодной войны откроются вам на экскурсии.

Организационные детали

Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии.

Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии
Вдоль Берлинской стены на велосипедах: всё о символе послевоенной Германии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Potsdamer Platz, 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitry
Dmitry
Я живу в Берлине с 2010 года, работаю в системе проката велосипедов, что даёт возможность видеть самые потаенные уголки города. Пару лет назад у меня появилось хобби, я стал показывать город туристам и местным жителям. Прежде всего, мне Берлин интересен своим отношением к человеку, как к жителю города, а так же своим разнообразием, причиной которого послужила его история. На мой взгляд, Берлин является самым интересным немецким городом и самым не немецким из немецких.
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