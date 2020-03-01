Dmitry проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

От Потсдамской площади до Мемориала стены

Мы прокатимся по району, где некогда стояла Берлинская стена, и вы поймёте, как проходила граница между западным городом и советской частью. Увидите пулеметную и контрольную башни, Рейхстаг, старую больницу, пропускной пункт Чекпойнт Чарли и Мемориал стены. Место, где пала её первая жертва, военное кладбище, по которому проходила граница, и бывшее Гестапо — сооружения неспокойного XX века обязательно войдут в наш маршрут.

Берлинская стена: люди и мировые события

Как западный город страдал от блокады и почему появилась стена — вы разберётесь в предыстории сооружения. После я расскажу о тех, кто пытался пересечь границу. Вы услышите о трагичной судьбе Петера Фехтера и узнаете о смельчаке, которому удалось сбежать прямо на глазах у пограничников. Разберётесь в тонкостях восстания 1953 года: почему оно произошло, как отреагировало на него руководство ГДР и что делали жители западного Берлина. История старого кладбища, танковое противостояние между Советским Союзом и Америкой, падение стены — самые важные факты о символе Холодной войны откроются вам на экскурсии.