  1. Германия
  2. Мюнхен
  3. Экскурсии

Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу

5
3 отзыва
Анна З.
Анна З. – Гид из Мюнхена
Мы приглашаем вас полюбоваться и восхититься творениями лучших мастеров Европы.

Вы отправитесь на экскурсию ⛳ в Сокровищницу Мюнхенской резиденции, коллекция драгоценностей которой считается одной из ценнейших в мире.

Сегодня вы можете открыть крышечку шкатулки, заглянув в Сокровищницу, в которой представлено собрание ювелирных произведений искусства.

Там вы увидите работы из золота, драгоценных камней, эмали, кристаллов и слоновой кости.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €40 за человека

    Заказать экскурсию
Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу
Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу

Что вы увидите

  • Сокровищница Мюнхенской резиденции
Еще в конце XVI века баварский герцог Альбрехт V, приобретя первую шкатулку для хранения семейных реликвий и украшений, дал указания своим родственникам и потомкам: никогда и ни при каких обстоятельствах не продавать шкатулку с драгоценностями. На протяжении дальнейших столетий представители династии Виттельсбахов покупали и заказывали новые ювелирные изделия у лучших мастеров своего времени, постоянно пополняя коллекцию. Сегодня, спустя 5 столетий, шедевры ювелирного искусства хранятся не в шкатулке, а в целых 10 залах музея Сокровищницы Резиденции. Коллекция драгоценностей считается одной из ценнейших в мире. Мировую известность имеют Молитвенная книга Карла Лысого, животворящий крест Генриха II Святого, Корона императрицы Кунигунды, дорожный сервиз императрицы Марии Луизы Австрийской, королевские регалии династии Виттельсбахов.
Сегодня вы можете открыть крышечку шкатулки, заглянув в Сокровищницу, в которой представлено собрание ювелирных произведений искусства. Там вы увидите работы из золота, драгоценных камней, эмали, кристаллов и слоновой кости. Мы приглашаем вас полюбоваться и восхититься творениями лучших мастеров Европы.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входной билет – 7 евро (детский билет – 6 евро).
Начало
🚩 Вход в туристическую информацию новая Ратуша
Место завершения
🏁 у входа в Мюнхенскую Резиденцию
Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу
Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу
Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу
Групповая пешеходная экскурсия в Сокровищницу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна З.
Анна З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва оставили туристы

Анна З. проводит ещё 5 экскурсий

Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
80
11 часов
Замки Баварского короля: Нойшванштайн и Линдерхоф
52 отзыва
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
30
3 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
13 отзывов
Старая Пинакотека — 10 шедевров за 2 часа
40
2 часа
Старая Пинакотека — 10 шедевров за 2 часа
8 отзывов
Онлайн-экскурсия «Мюнхен: музейный квартал — ареал искусства»
5
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Мюнхен: музейный квартал — ареал искусства»
2 отзыва
Аугсбург – римский город в Баварии
80
8 часов
Аугсбург – римский город в Баварии
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Мюнхене

Роскошные замки Баварии
80
11 часов
Роскошные замки Баварии
183 отзыва
Посетить величественный Нойшванштайн и элегантный Линдерхоф
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
70
2 часа
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
142 отзыва
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Первый день в Мюнхене
От 90
3 часа
Первый день в Мюнхене
81 отзыв
Обзорная прогулка по историческому центру и знакомство с традициями Баварии
Мюнхен глазами местных
130
3.5 часа
Мюнхен глазами местных
71 отзыв
История города, атмосфера обывателя и необычные места
Замки баварских королей
260
11 часов
Замки баварских королей
59 отзывов
Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое
Главное в Мюнхене за 2 часа
125
2 часа
Главное в Мюнхене за 2 часа
21 отзыв
Погрузиться в эпохи, традиции и культуру города на дружеской прогулке по историческому центру