Еще в конце XVI века баварский герцог Альбрехт V, приобретя первую шкатулку для хранения семейных реликвий и украшений, дал указания своим родственникам и потомкам: никогда и ни при каких обстоятельствах не продавать шкатулку с драгоценностями. На протяжении дальнейших столетий представители династии Виттельсбахов покупали и заказывали новые ювелирные изделия у лучших мастеров своего времени, постоянно пополняя коллекцию. Сегодня, спустя 5 столетий, шедевры ювелирного искусства хранятся не в шкатулке, а в целых 10 залах музея Сокровищницы Резиденции. Коллекция драгоценностей считается одной из ценнейших в мире. Мировую известность имеют Молитвенная книга Карла Лысого, животворящий крест Генриха II Святого, Корона императрицы Кунигунды, дорожный сервиз императрицы Марии Луизы Австрийской, королевские регалии династии Виттельсбахов.

Сегодня вы можете открыть крышечку шкатулки, заглянув в Сокровищницу, в которой представлено собрание ювелирных произведений искусства. Там вы увидите работы из золота, драгоценных камней, эмали, кристаллов и слоновой кости. Мы приглашаем вас полюбоваться и восхититься творениями лучших мастеров Европы.